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Tüm dünya o şirketi konuşuyor! Yılın en büyük halka arzını gerçekleştirdi: 4,87 milyar dolar…

14.09.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel çapta bu yılın en büyük halka arzını çip üreticisi Arm Holdings gerçekleştirdi. SoftBank Group’un ana ortağı olduğu Arm 51 dolar olan üst bant fiyattan 4,87 milyar dolarlık halka arz büyüklüğüne ulaştı.

Tüm dünya o şirketi konuşuyor! Yılın en büyük halka arzını gerçekleştirdi: 4,87 milyar dolar…

Dünyada yılın en büyük halka arzı ünvanını çip üreticisi Arm Holdings ele geçirdi. SoftBank Group’un ana ortağı olduğu Arm gelen yüksek taleple 51 dolar olan üst bant fiyattan 4,87 milyar dolarlık halka arz geliri elde etti. Arm'ın halka arzına 10 kattan fazla talep gelirken, şirket 54,5 milyar dolarda değerlenmiş oldu. Şirketin hisseleri Perşembe günü Nasdaq’da işlem görmeye başlayacak.

Şirket daha önce 8-10 milyar dolar arası halka arz hedeflemiş ancak SoftBank’ın sınırlı oranda halka arz kararı sonrası bu hedefini düşürmüştü. SoftBank şirketin halen yaklaşık yüzde 90’ını kontrolünde bulunduruyor.

54,5 MİLYAR DOLARLIK DEĞER

SoftBank'ın Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Masayoshi Son, halka arz için fiyat belirlerken, masada para bırakmak anlamına gelse bile bu talebi baltalamak istemediğinin sinyalini vermişti.

Bloomberg'in kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Çarşamba günü yapılan son fiyat belirleme toplantısında, bazı bankacılar ve yöneticiler daha yüksek bir fiyattan yana tavır koyarken, tartışmanın bir kısmının 52 doların mantıklı olup olmadığına odaklandığını söyledi. Son'un da tartışmaya katıldığını belirten kaynaklar 100 milyon dolar kadar ek gelir için sağlıklı bir çıkışı riske atmaya değmeyeceğini söyleyerek 51 doları seçtiğini belirtti. Halka arz fiyatıyla Arm yaklaşık 54,5 milyar dolar değerine ulaştı.


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Anahtar Kelimeler:
halka arz

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