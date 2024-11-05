Tüpraş'ın borsadaki işlem sırası açıldı

İzmit’teki Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde planlı tatbikat yapıldı. Çevre illerden de hissedilen patlama sonrası Borsa İstanbul'dan açıklama gelerek hisselerin geçici olarak işleme kapatıldığını duyurmuştu.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan duyuruda " TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri şirketten istenen özel durum açıklamasını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlaması sebebiyle saat 15.25'te sürekli işlem yöntemiyle işleme açılacaktır. Açılıştan önce işlem sıralarında ve sözleşmelerde emir iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır