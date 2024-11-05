FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Tüpraş'ın borsadaki işlem sırası açıldı

Tüpraş'ın borsadaki işlem sırası açıldı

05.11.2024 15:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüpraş'ta planlı tatbikat sırasında yaşanan patlama sonrası Borsa İstanbul, TUPRS hisseleri yüzde 2,5 değer kaybederek 139,30 TL'ye geriledi. Ve BIST hisselerin geçici olarak işleme kapatıldığını duyurdu. Borsa İstanbul ikinci bir duyuru ile borsadaki işlemlerin yeniden açıldığını bildirdi.

Tüpraş'ın borsadaki işlem sırası açıldı

İzmit’teki Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde planlı tatbikat yapıldı. Çevre illerden de hissedilen patlama sonrası Borsa İstanbul'dan açıklama gelerek hisselerin geçici olarak işleme kapatıldığını duyurmuştu.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan duyuruda " TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri şirketten istenen özel durum açıklamasını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlaması sebebiyle saat 15.25'te sürekli işlem yöntemiyle işleme açılacaktır. Açılıştan önce işlem sıralarında ve sözleşmelerde emir iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilecektir" ifadeleri kullanıldı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
271.5
6.305.121.830,00
% 1.12
16:24
ISCTR
11.05
3.209.594.745,19
% -2.81
16:24
TUPRS
141.1
2.898.334.129,60
% -1.05
16:24
ASELS
66.25
2.744.432.972,25
% 4.33
16:24
AKBNK
46.4
2.240.070.330,58
% -1.19
16:24
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
borsa tüpraş hisse
En Çok Okunan Haberler
Hastaneye büyük operasyon! Doktorlar, memurlar, güvenlik personelleri gözaltına alındı: Bir doktor firari

Hastaneye büyük operasyon! Doktorlar, memurlar, güvenlik personelleri gözaltına alındı: Bir doktor firari

ABD'de seçimi kim kazanacak: Trump mı Harris mi? Nefesler tutuldu

ABD'de seçimi kim kazanacak: Trump mı Harris mi? Nefesler tutuldu

Carrefour tüm mağazalarını kapatıyor!

Carrefour tüm mağazalarını kapatıyor!

Açık açık rakam vererek, noktayı koydu: "30 bin TL yoksa biz yokuz"

Açık açık rakam vererek, noktayı koydu: "30 bin TL yoksa biz yokuz"

'Masrafı az, kazancı iyi' 6 yıl önce başladı! Yoğun talep var

'Masrafı az, kazancı iyi' 6 yıl önce başladı! Yoğun talep var

Netflix'e 'ağır vergi dolandırıcılığı' soruşturması!

Netflix'e 'ağır vergi dolandırıcılığı' soruşturması!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.