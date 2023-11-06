Tureks Turunç Madencilik ne zaman işlem görecek? Tureks Turunç halka arz borsada işlem görmeye başladı mı?

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. halka arz talep toplama işlemleir 2 Kasım ve 3 Kasım'da gerçekleştirildi. Halka arz sonuçlarını açıklanmasının ardından gözler işlem tarihine çevrildi. Tureks Turunç Madencilik'in ne zaman işlem göreceği merak edilenler arasında yer alıyor.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Tureks Turunç Madencilik'in ne zaman işlem göreceği hakkında resmi açıklama yapılmadı. Bu hafta içinde borsada işlem görmesi bekleniyor.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK KAÇ LOT DAĞITTI?

Tureks Turunç Madencilik (MARBL) 3 Kasım 2023 günü saat 18.30’da 22-23 lot hisse katılımcıların hesabına yansıdı.

HALKA ARZ TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ

Tureks Turunç Madencilik halka arz talep toplama işlemleri 2-3 Kasım günlerinde gerçekleştirildi.





