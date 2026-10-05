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TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 06 Ekim Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO), 06 Ekim Salı 2026 için hazırlanan analizde, 05 Ekim Pazartesi 2026 kapanış verilerine göre 292,25 TL kapanış, %0,09 değişim ve 7,98 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 06 Ekim Salı 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 2,76%
AKSEN -1,82%
ALARK 3,60%
AEFES 1,18%
ASELS 2,41%
ASTOR -10,00%
BTCIM -5,69%
BIMAS -0,12%
BRSAN -1,63%
CANTE 1,89%
CIMSA 1,58%
CCOLA 1,26%
CVKMD -3,19%
CWENE -7,47%
DOAS 2,46%
ECILC 1,25%
EKGYO 4,40%
ENERY 1,10%
ENKAI 1,01%
EREGL 1,67%
FROTO 0,54%
GARAN 3,57%
GUBRF -0,89%
GLRMK -2,23%
HEKTS 0,00%
ISCTR 3,37%
KRDMD 4,02%
KCHOL 3,92%
MAVI 1,87%
MGROS 0,49%
OYAKC 1,15%
PGSUS 0,92%
PETKM 2,81%
SAHOL 2,42%
SASA 0,52%
SISE 2,36%
HALKB 0,81%
TSKB 1,82%
TAVHL 3,10%
TOASO 2,12%
TRMET -0,85%
TUPRS 3,78%
TRALT 0,09%
THYAO 0,09%
TTKOM 2,29%
TCELL 2,76%
TURSG -0,73%
ULKER 1,46%
VAKBN 2,29%
YKBNK 2,75%
Devrim Karadağ

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde güne 292,25 TL’den başladı. Seans içinde 295,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 291,75 TL görüldü ve günü 292,25 TL’den kapattı.
TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,09 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 7,98 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 27,23 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 292,25 TL, 292,00 TL, 286,50 TL, 283,25 TL, 291,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 283,25 TL – 292,25 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 05 Ekim Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 291,79 TL, 52 günlük ortalama 299,99 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 286,00 TL ve 280,00 TL destek, 295,00 TL ve 298,00 TL direnç noktalarıdır.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 06 Ekim Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 1

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 06 Ekim Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
198
12.861.202.319,00
% -10
18:10
ASELS
371.5
12.755.329.706,75
% 2.41
18:10
AKBNK
68.95
12.248.983.077,75
% 2.76
18:10
THYAO
292.25
7.984.087.560,25
% 0.09
18:10
YKBNK
35.9
5.562.076.002,76
% 2.75
18:10
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