TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 09 Ekim Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde güne 286,25 TL’den başladı. Seans içinde 287,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 282,00 TL görüldü ve günü 284,25 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,70 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 5,83 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 20,49 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 284,25 TL, 286,25 TL, 290,50 TL, 292,25 TL, 292,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 284,25 TL – 292,25 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 08 Ekim Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 289,58 TL, 52 günlük ortalama 298,40 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 281,33 TL ve 278,67 TL destek, 289,33 TL ve 294,67 TL direnç noktalarıdır.

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