TURK İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonuçları, borsa kodu 2021: Hisse ne zaman borsada işleme alınır, hangi tarihte hesaplara geçer?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ.'nin halka arzına onay vermesinin ardından 25 ve 26 Şubat tarihlerinde Oyakbank'ın liderliği ile talep toplama işlemi gerçekleşti. Geçtiğimiz haftalarda SPK'nın haftalık bülteninde yer alan haberde, Turk İlaç ve Serum Sanayi, halka arz ile 67 milyon liralık mevcut sermayesini bedelli olarak 10.050.000 lira artırarak 77.050.000 liraya yükseltecek.

Peki Turk İlaç ve Serum Sanayi hisseleri ne zaman, hangi tarihte hesaba geçer ve açıklanır? İşte Turk İlaç ve Serum Sanayi halka arzına dair detaylar. TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? SPK'nin yayımladığı bültende yer alan bilgiye göre Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ.’nin mevcut ortaklarından Mehmet Berat Battal'ın sahip olduğu 13.400.000 TL nominal değerli 13.400.000 adet (B) grubu payların halka arz edileceği ve hisse başına 10 TL satış fiyatı uygulanacağı belirtildi. Turk İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise net olarak belirtilmedi. Önceki yapılan halka arzlarda ortalama bir hafta içerisinde sonuçlar açıklanıyordu. Halka arz açıklanma tarihi net olarak belirlenmedi.

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HİSSELERİ NE ZAMAN HESABA GEÇER? SPK'de belirlenen bültende yapılan açıklamada, talepler fazla gelirse eğer pay satışı da yapılacağı bildirildi. Halka arzda fazla talep gelmesi halinde ise Mehmet Berat Battal’ın sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli 2.000.000 adet (B) grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. Turk İlaç ve Serum Sanayi'nin hisseleri ne zaman hesaba geçer sorusuna ise henüz net cevap gelmedi. Oyak Yatırım aracılığı ile yapılan talep toplama işlemi 26 Şubat 2021 tarihinde sonuçlandı. TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HALKA ARZ HİSSE FİYAT ARALIĞI NEDİR? Bir lira nominal değerli hisse başına satış fiyatı 10 lira olarak belirlenirken, halka arza fazla talep gelmesi halinde 2 milyon lira nominal tutar daha hisse ek satışa konu edilebilecek. Türk İlaç ve Serum Sanayi Halka Arz Birim Pay Fiyatı hisse başına 10 TL olarak karar verildi. TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ BORSA KODU NEDİR? 23 milyon 450 bin adet hisse için 10 liradan talep toplandı. Şirketin hisseleri Borsa İstanbul’da TRILC kodu ile işlem görecek. TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HALKA ARZ İZAHNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ Halka arz tarihleri 2021... İşte 2021 yılında yapılacak güncel halka arz listesi! TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. HAKKINDA Şirketin resmi web sitesinde şu bilgiler yer almaktadır; Bilimsel gelişmeler ışığında öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla güvenlik, çevre ve İyi Üretim Süreci (GMP) gerekliliklerini de gözeterek üretip tıbbın hizmetine sunduğumuz ürünlerimizle insan sağlığının korunmasına, sağlık sorunlarının giderilmesine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmak; bu şekilde ülkemiz adına değer yaratmaktır.