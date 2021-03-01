TURK İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonuçları, borsa kodu 2021: Hisse ne zaman borsada işleme alınır, hangi tarihte hesaplara geçer?

Turk İlaç paylarının halka arzı için 25 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama işlemlerine bireysel yatırımcıların 139 kat talep geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre halka arz büyüklüğü 234,5 milyon TL olarak gerçekleşti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ.'nin halka arzına onay vermesinin ardından 25 ve 26 Şubat tarihlerinde Oyakbank'ın liderliği ile talep toplama işlemi gerçekleşti. Peki Turk İlaç ve Serum Sanayi hisseleri ne zaman, hangi tarihte hesaba geçer ve açıklanır? İşte Turk İlaç ve Serum Sanayi halka arzına dair detaylar. HALKA ARZI NASIL SONUÇLANDI? Halka arzda, toplam 128 bin 547 yatırımcıdan 1.451.243.670 pay talep toplandı.

Toplam halka arzın yüzde 30 oranında 7,04 milyon TL nominal değere karşılık gelen Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara yapılan tahsisat içerisinde, toplam tahsisatın yüzde 19,7’sine karşılık gelen 1,339 milyon TL nominal bedelli hisse Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı tahsisatına kaydırıldı. Son durumda yeni tahsisat oranları; Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için yüzde 40,9 oran ile 9.592.500 TL nominal değere karşılık gelirken, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için %24,1 oran ile 5.650.000 TL nominal değere karşılık geldi.

KAP'a ayrı bir açıklamayla halka arzda yüzde 5'in üzerinde pay alan yatırımcılar da açıklandı. Buna göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden ME Performaa Management Consultancy halka arz edilen payların yüzde 7,2'sini, Türkiye'den Tera Portföy de yüzde 8,5'ini altı TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? SPK'nin yayımladığı bültende yer alan bilgiye göre Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ.’nin mevcut ortaklarından Mehmet Berat Battal'ın sahip olduğu 13.400.000 TL nominal değerli 13.400.000 adet (B) grubu payların halka arz edileceği ve hisse başına 10 TL satış fiyatı uygulanacağı belirtildi. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 138,6 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 28,4 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının da 11,4 katı talep geldi.

Turk İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise net olarak belirtilmedi. Önceki yapılan halka arzlarda ortalama bir hafta içerisinde sonuçlar açıklanıyordu. Halka arz açıklanma tarihi net olarak belirlenmedi.

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HİSSELERİ NE ZAMAN HESABA GEÇER? SPK'de belirlenen bültende yapılan açıklamada, talepler fazla gelirse eğer pay satışı da yapılacağı bildirildi. Halka arzda fazla talep gelmesi halinde ise Mehmet Berat Battal’ın sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli 2.000.000 adet (B) grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. Turk İlaç ve Serum Sanayi'nin hisseleri ne zaman hesaba geçer sorusuna ise henüz net cevap gelmedi. Oyak Yatırım aracılığı ile yapılan talep toplama işlemi 26 Şubat 2021 tarihinde sonuçlandı. TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HALKA ARZ HİSSE FİYAT ARALIĞI NEDİR? Bir lira nominal değerli hisse başına satış fiyatı 10 lira olarak belirlenirken, halka arza fazla talep gelmesi halinde 2 milyon lira nominal tutar daha hisse ek satışa konu edilebilecek. Türk İlaç ve Serum Sanayi Halka Arz Birim Pay Fiyatı hisse başına 10 TL olarak karar verildi. TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ BORSA KODU NEDİR? 23 milyon 450 bin adet hisse için 10 liradan talep toplandı. Şirketin hisseleri Borsa İstanbul’da TRILC kodu ile işlem görecek. TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HALKA ARZ İZAHNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ Halka arz tarihleri 2021... İşte 2021 yılında yapılacak güncel halka arz listesi! TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. HAKKINDA Şirketin resmi web sitesinde şu bilgiler yer almaktadır; Bilimsel gelişmeler ışığında öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla güvenlik, çevre ve İyi Üretim Süreci (GMP) gerekliliklerini de gözeterek üretip tıbbın hizmetine sunduğumuz ürünlerimizle insan sağlığının korunmasına, sağlık sorunlarının giderilmesine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmak; bu şekilde ülkemiz adına değer yaratmaktır.