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Türk marketler zincirinden dev satın alma! 51.3 milyon liraya satın aldı

15.10.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM jeotermal seralarda topraksız tarım ile domates üretimi yapan Bircan Fide Tohum'un tamamını 51.3 milyon liraya satın aldı. Şirket açıklamayı dün akşam KAP'a yaptı.

Türk marketler zincirinden dev satın alma! 51.3 milyon liraya satın aldı

BİM jeotermal seralarda topraksız tarım ile domates üretimi yapan Bircan Fide Tohum'un tamamını 51.3 milyon liraya satın aldı.

Şirket açıklamayı dün akşam KAP'a yaptı.

BİM Satın Alma ile birlikte sadece domates değil diğer tarım ürünlerini de yetiştirmeyi hedefliyor.

BİM'DEN İLK AÇIKLAMA

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Şirketimizin taze meyve ve sebze kategorisinde tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirmek adına, Afyon'da jeotermal seralarda topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Bircan Fide") paylarının tamamı 51,3 milyon TL bedelle Şirket'imiz tarafından satın alınmıştır. Bircan Fide'nin 700 dönüm arazi üzerinde 100.000 metrekare kapalı sera alanı bulunmaktadır. Söz konusu payların kapanış işlemleri
14/10/2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

Pay devir sürecinin nihai olarak tamamlanmasından önce İşlem'in belirsizlik taşımasından ötürü pay devir işlemlerinin gerçekleşmeden önce kamuya açıklanmasının İşlem'in tamamlanmasını sekteye uğratması muhtemeldir. Dolayısıyla sürece dair bilginin II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 15/09/2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiş olup, kapanış işlemlerinin tamamlanmasına mütakip İşlem kamuya açıklanmıştır.

(Reuters)

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