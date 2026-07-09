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Türk Telekom BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde yer aldı! Ebubekir Şahin'den güçlü altyapı ve teknoloji birikimi vurgusu

Türk Telekom, Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören, sürdürülebilirlik performansı en yüksek ilk 25 şirketin bulunduğu BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer aldı. Açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Güçlü altyapımız ve teknoloji birikimimizle Türkiye’nin her köşesinde ve herkes için eşit bir dijital gelecek inşa ederken, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğuyla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türk Telekom BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde yer aldı! Ebubekir Şahin'den güçlü altyapı ve teknoloji birikimi vurgusu

Türk Telekom, Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören, sürdürülebilirlik performansı en yüksek ilk 25 şirketin bulunduğu BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer aldı. Açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Güçlü altyapımız ve teknoloji birikimimizle Türkiye’nin her köşesinde ve herkes için eşit bir dijital gelecek inşa ederken, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğuyla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, "Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna öncülük ederken, teknolojiyi, topluma ve çevreye değer katacak, sürdürülebilir geleceğin anahtarı olarak konumlandırıyoruz. Son dört yıldır sektörümüzün yatırım lideri olarak dijital geleceğin inşasına yönelik çalışmalarımızı sürdürürken, her adımımızı daha yeşil, daha adil ve daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle atıyoruz. BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer almamız başarılı finansal performansımızın yanı sıra altyapıdan veri merkezlerine, akıllı şehir çözümlerinden yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarımıza kadar tüm iş süreçlerimize yansıttığımız sürdürülebilirlik odaklı vizyonumuzun en somut tescilidir. Güçlü altyapımız ve teknoloji birikimimizle Türkiye’nin her köşesinde ve herkes için eşit bir dijital gelecek inşa ederken, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğuyla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Türk Telekom, sürdürülebilirlik odaklı köklü stratejilerinin ve yatırımlarının küresel bir yansıması olarak Borsa İstanbul’un en prestijli ligi olan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yerini aldı. Sürdürülebilirlik yolculuğundaki şeffaflık vizyonunu 2020’deki ilk raporuyla başlatan ve 2023’te ilk Entegre Faaliyet Raporu’nu sunan şirket, başarı grafiğini güncel Entegre Faaliyet Raporu ile taçlandırdı.

Türk Telekom ayrıca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu da kamuoyuyla paylaşarak; MSCI (Morgan Stanley Capital International), S&P Global (Standard & Poor's), LSEG (London Stock Exchange Group), FTSE4Good (Financial Times Stock Exchange Sürdürülebilirlik Endeksi) ve Sustainalytics gibi dünyanın en prestijli uluslararası endekslerinde ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) odaklı küresel değer yaratma modelini ve şeffaf raporlama liderliğini bir kez daha tescilledi.

Türk Telekom BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi nde yer aldı! Ebubekir Şahin den güçlü altyapı ve teknoloji birikimi vurgusu 1

CEO EBUBEKİR ŞAHİN: “BAŞARIMIZIN ARKASINDA GÜÇLÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSI VAR”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, elde ettikleri başarılara ilişkin değerlendirmesinde “Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna öncülük ederken, teknolojiyi topluma ve çevreye değer katacak, sürdürülebilir geleceğin anahtarı olarak konumlandırıyoruz. Son dört yıldır sektörümüzün yatırım lideri olarak dijital geleceğin inşasına yönelik çalışmalarımızı sürdürürken, her adımımızı daha yeşil, daha adil ve daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle atıyoruz. BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer almamız başarılı finansal performansımızın yanı sıra altyapıdan veri merkezlerine, akıllı şehir çözümlerinden yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarımıza kadar tüm iş süreçlerimize yansıttığımız sürdürülebilirlik odaklı vizyonumuzun en somut tescilidir.

Bu süreçte LSEG performansımızı yükseltirken, Sustainable Fitch notumuzu 3'ten 2'ye yükselttik ve global sıralamada en üst yüzdelik dilimde yer aldık. CDP (Karbon Saydamlık Projesi) İklim Değişikliği Programı'nda A notumuzu koruyarak Global A Listesi'ndeki konumumuzu güçlendirdik; ilk defa raporlama yaptığımız Su Güvenliği Programı'nda ise A- notu aldık. Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz finansman hamleleriyle yeşil finansman portföyümüzü 1,1 milyar ABD dolarına yükselttik. Tüm bu başarılar, sürdürülebilir büyüme vizyonumuzun uluslararası ölçekte de karşılık bulduğunu gösteriyor. Çevreye ve topluma duyarlı yönetim yaklaşımımız Türk Telekom’a uluslararası alanda duyulan güveni artırırken, operasyonel nakit akışımız ve uluslararası finansman kaynaklarına erişimimiz uzun vadeli stratejik yatırımlarımızı güvence altına alıyor. Güçlü altyapımız ve teknoloji birikimimizle Türkiye’nin her köşesinde ve herkes için eşit bir dijital gelecek inşa ederken, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğuyla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Türk Telekom Ebubekir Şahin
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