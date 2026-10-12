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TURK TELEKOM (TTKOM) 13 Ekim Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

TURK TELEKOM (TTKOM), 13 Ekim Salı 2026 için hazırlanan analizde, 12 Ekim Pazartesi 2026 kapanış verilerine göre 51,85 TL kapanış, %-0,86 değişim ve 0,53 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

TURK TELEKOM (TTKOM) 13 Ekim Salı 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 0,74%
AKSEN -2,84%
ALARK 1,01%
AEFES -0,16%
ASELS -2,70%
ASTOR -3,38%
BTCIM -5,77%
BIMAS -1,55%
BRSAN -0,08%
CANTE -0,92%
CIMSA -2,57%
CCOLA -1,55%
CVKMD -5,11%
CWENE -3,93%
DOAS -1,52%
ECILC -3,69%
EKGYO -0,60%
ENERY 2,24%
ENKAI -3,05%
EREGL 0,75%
FROTO -1,07%
GARAN 0,39%
GUBRF -3,41%
GLRMK -1,02%
HEKTS -2,28%
ISCTR 0,24%
KRDMD 2,18%
KCHOL -0,53%
MAVI -0,32%
MGROS -0,40%
OYAKC -0,48%
PGSUS -1,12%
PETKM -1,36%
SAHOL 1,02%
SASA -3,11%
SISE -1,16%
HALKB 0,36%
TSKB 0,20%
TAVHL -3,00%
TOASO -2,17%
TRMET -1,38%
TUPRS -0,39%
TRALT -0,96%
THYAO -0,61%
TTKOM -0,86%
TCELL -1,32%
TURSG -1,08%
ULKER -0,68%
VAKBN 1,59%
YKBNK 0,73%
Cansu Çamcı

TURK TELEKOM (TTKOM) hissesi 12 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde güne 52,40 TL’den başladı. Seans içinde 52,60 TL seviyesine yükseldi, en düşük 51,70 TL görüldü ve günü 51,85 TL’den kapattı.
TURK TELEKOM (TTKOM) hissesi için 12 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,86 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,53 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 10,09 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 51,85 TL, 52,30 TL, 52,40 TL, 52,15 TL, 53,10 TL oldu. Bu dönemde fiyat 51,85 TL – 53,10 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TURK TELEKOM (TTKOM) hissesinin 12 Ekim Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 52,97 TL, 52 günlük ortalama 53,62 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 50,33 TL ve 49,67 TL destek, 52,33 TL ve 53,67 TL direnç noktalarıdır.

TURK TELEKOM (TTKOM) 13 Ekim Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 1

TURK TELEKOM (TTKOM) 13 Ekim Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
384.75
7.173.849.072,25
% -0.39
18:10
ASELS
341.75
7.035.556.234,50
% -2.7
18:10
AKBNK
68.35
5.861.203.569,80
% 0.74
18:10
THYAO
285.75
4.447.468.463,25
% -0.61
18:10
ASTOR
197.5
4.385.891.249,40
% -3.38
18:10
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