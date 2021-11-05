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ULUFA halka arz hangi bankalar? Ulusal Faktoring ne zaman halka arz olacak?

05.11.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Faktoring halka arz olacağını açıkladı. Ulusal Faktroring’in halka arz hisse kodu, fiyatı, talep toplama tarihleri bildirildi. 20 yılı geride bırakan Ulusal Faktoring’in toplam 41 milyon TL nominal değerli, sermayenin yüzde 30,71'ine denk gelen payların halka arz edilmesinin planlandığı belirtildi.

ULUFA halka arz hangi bankalar? Ulusal Faktoring ne zaman halka arz olacak?

Ulusal Faktoring halka arz talep toplama tarihleri açıklandı. SPK’dan yapılan duyurunun ardından Ulusal Faktoring’ten pay sahibi olmak isteyenler, hisse fiyatını, halka arzın hangi bankalardan olacağını merak ediyor.

ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Ulusal Faktoring’in halka arzı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş önderliğinde yapılacak. Talep toplama tarihi 4-5 Kasım olarak açıklandı.

ULUFA HALKA ARZ ORANSAL MI, EŞİT Mİ?

Toplamda 48.5 lot satışının olacağı belirtildi. Taslak izahnameye göre; eşit halka arz olması bekleniyor. Hisselere fazla talep gelmesi durumunda da yine PineBridge Eurasia Financial Investments'a ait 7 milyon 500 bin Türk lirası nominal değerli (C) grubu payların ek satışı yapılabilecek.

ULFA HALKA ARZ HİSSE FİYATI VE HİSSE KODU

Halka arzda hisseler 1 Türk lirası nominal değerli paylar 2,49 Türk lirası sabit fiyat üzerinden satılacak. Ulusal Faktoring halka arz süreciyle beraber, 100 milyon Türk lirası olan mevcut sermayesini 33 milyon 500 bin Türk lirası yükselterek, 133 milyon 500 bin Türk lirasına çıkaracak. Halka arz kapsamında hisse başı fiyatı 2,49 Türk lirası olarak belirlenirken payların 33 milyon 500 bin Türk liralık nominal değerli kısmı ile bedelli sermaye artışı yapılacak.

Payların yüzde 50’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 40'ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u da yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda PineBridge Financial Investments S.a.r.l'ye ait ve halka arz edilen payların yüzde 18,29'una denk gelen 7 milyon 500 bin Türk liralık nominal değerli paylar da halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 36,33 olacak.

Ulusal Faktoring halka arz hisse kodu ise ULUFA’dır.

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