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VAKIFLAR BANKASI (VAKBN) 09 Ekim Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

VAKIFLAR BANKASI (VAKBN), 09 Ekim Cuma 2026 için hazırlanan analizde, 08 Ekim Perşembe 2026 kapanış verilerine göre 33,66 TL kapanış, %-0,06 değişim ve 1,07 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

VAKIFLAR BANKASI (VAKBN) 09 Ekim Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -1,59%
AKSEN 0,70%
ALARK 4,13%
AEFES 1,16%
ASELS 0,00%
ASTOR 6,81%
BTCIM 3,76%
BIMAS 1,71%
BRSAN 1,75%
CANTE 0,00%
CIMSA 0,49%
CCOLA -2,55%
CVKMD 6,78%
CWENE 6,69%
DOAS 0,99%
ECILC 0,65%
EKGYO 0,05%
ENERY 1,07%
ENKAI 2,00%
EREGL 0,22%
FROTO 0,74%
GARAN -1,08%
GUBRF 2,71%
GLRMK 3,46%
HEKTS 1,41%
ISCTR -1,39%
KRDMD 0,23%
KCHOL 1,34%
MAVI 0,38%
MGROS 0,40%
OYAKC -0,78%
PGSUS -0,66%
PETKM 2,69%
SAHOL 1,31%
SASA 1,62%
SISE 0,69%
HALKB -1,30%
TSKB 0,00%
TAVHL 0,18%
TOASO 2,48%
TRMET 3,40%
TUPRS 3,29%
TRALT 2,18%
THYAO -0,70%
TTKOM 0,48%
TCELL 0,80%
TURSG 0,36%
ULKER 2,07%
VAKBN -0,06%
YKBNK -2,57%
Recep Demircan

VAKIFLAR BANKASI (VAKBN) hissesi 08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde güne 33,52 TL’den başladı. Seans içinde 33,86 TL seviyesine yükseldi, en düşük 32,80 TL görüldü ve günü 33,66 TL’den kapattı.
VAKIFLAR BANKASI (VAKBN) hissesi için 08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,06 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,07 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 31,95 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 33,66 TL, 33,68 TL, 33,72 TL, 33,94 TL, 33,18 TL oldu. Bu dönemde fiyat 33,18 TL – 33,94 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

VAKIFLAR BANKASI (VAKBN) hissesinin 08 Ekim Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 33,85 TL, 52 günlük ortalama 32,63 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 33,00 TL ve 33,00 TL destek, 33,00 TL ve 33,00 TL direnç noktalarıdır.

VAKIFLAR BANKASI (VAKBN) 09 Ekim Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 1

VAKIFLAR BANKASI (VAKBN) 09 Ekim Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
348.75
12.941.100.644,25
% 0
18:10
ASTOR
197.5
10.474.324.736,60
% 6.81
18:10
AKBNK
68.15
9.672.558.350,20
% -1.59
18:10
YKBNK
35.66
7.463.045.595,36
% -2.57
18:10
TUPRS
392.25
7.409.560.470,25
% 3.29
18:10
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