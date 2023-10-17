VERA KONSEPT GYO halka arz ne zaman, kaç lot veriyor? Vera Konsept GYO hisse fiyatı nedir? VRGYO talep toplama tarihleri

VERA Konsept GYO halka arz takviminde yer alan şirketler arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayı sonrası VERA Konsept GYO halka arz talep toplama işlemleri 3 gün sürecek. Peki, VERA Konsept GYO halka arz ne zaman başlayacak? Talep toplama tarihleri ve detaylar haberimizde...

VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Vera Konsept GYO halka arz için talep toplama işlemleri yarın (18 Ekim 2023 Çarşamba) itibarıyla başlıyor.

Süreç 20 Ekim tarihinde sona erecek.

VERA KONSEPT GYO HİSSE KODU NEDİR?

Vera Konsept GYO hisse kodu VRGYO'dur.

VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 15 milyon TL olan sermayesinin 205 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 55 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 15,78 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.





