Dün satış ağırlıklı seyreden aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,44 azalışla 14.946,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşmeye devam ederek 14.939,00 puandan işlem gördü.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 14.950,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarından alınan ilave faiz artışı sinyalleri ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin soru işaretlerinin varlığını korumasıyla karışık bir seyir izliyor.

KRİTİK SEVİYELER VE İZLENECEK VERİLER

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde eylül ayı cari işlemler dengesi, ABD'de ise kasım ayı Philadelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.100 ve 15.200 puanın direnç, 14.800 ve 14.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır