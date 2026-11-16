VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Cuma günü alış ağırlıklı seyreden aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,40 artışla 15.421,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 15.450.00 puandan işlem gördü.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,14 altında 15.400,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'li çip devi Nvidia'daki yönetim çalkantıları ile yapay zeka ve teknoloji alanındaki gelişmelerin ekseninde yoğun gündemli haftaya karışık başlarken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı konuşmaya çevrildi.

DİRENÇ/DESTEK SEVİYELERİ VE İZLENECEK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde Hazine bütçe dengesinin, yurt dışında Fed Başkanı Warsh'un konuşması ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.300 ve 15.200 puanın destek, 15.500 ve 15.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır