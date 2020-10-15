Yeni müjde enerji hisselerini etkiliyor... 15 Ekim 2020 Perşembe ESEN ESENBOĞA, TÜPRAŞ, PETKİM ve ZOREN hisseleri ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı bulduğunu açıklaması üzerine enerji ve petrokimya hisseleri bir anda hareketlenmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Fatih'in halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeli haberler geliyor. Yeni rezerv miktarını cumartesi günü açıklayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz açıklaması ile ESEN ESENBOĞA, TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji kaynaklarının hisse senetlerinde sert hareketlenmeler olmaya devam ediyor. Karadeniz'de bulunan ve 20 yıl Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayacak olan enerji kaynağı, enerji hisselerinin fiyatlarını etkilemişti. Özellikle yatırımcılar fiyat değişiklikleri ile birlikte 15 Ekim 2020 Perşembe günü ESEN ESENBOĞA, PETKİM, TÜPRAŞ ve ZOREN hisse senetleri ne kadar oldu araştırmaya başladı. İşte canlı ESEN ESENBOĞA, TÜPRAS, PETKİM ve ZOREN hisse senetleri fiyatları! BORSADA ENERJİ KAYNAKLARI HİSSE FİYATLARI ARTTI! Geçtiğimiz hafta hareketli devam eden BITS fiyatları bugün hareketli başladı. 14 Ekim 2020 Çarşamba BIST yüzde 1.24 primle 14.59 oranında hareketle 1.189,29 seviyesinde.. 15 Ekim 2020 Perşembe BIST son durum aşağıdaki linkten canlı olarak takip edilebilir. Borsada ise enerji kaynakları hareketliliği ile dikkat çekti!

CANLI BORSA HİSSELERİ TAKİBİ ESEN ESENBOĞA HİSSE FİYATLARI NE KADAR OLDU? Erdoğan'ın açıklaması sonrasında enerji hisselerindeki hareketlenmeler yatırımcıları ESEN hisse senedi fiyatları ne kadar oldu araştırması yapmaya yönlendirdi..Yeni hisselerden birisi olan ESEN bu hafta hareketli günler geçirdi. İşte bugünkü ESEN ESENBOĞA hisse fiyatları ve canlı ESEN hisse grafik bilgisi! CANLI ESEN HİSSE FİYATLARI 15 Ekim 2020 Perşembe ESEN hisse canlı grafik verileri saat 09:55'te açıklanacak. Dünkü kapanış verilerinde günlük değişim yüzde 10 oranıyla 1.13 oldu. Önceki kapanış fiyatı 12.43 lira olan ESEN hisseleri bugün sabah 09:55'te tekrar güncellenecek. Yukarıda bulunan canlı ESEN fiyatları ve grafik linkinden, ESEN hisselerinin; tüm detayları ve kar zarar tablosu, bilanço, şirket bilgileri, teknik analiz ve birçok detayı anlık olarak inceleyebilirsiniz. TÜPRAŞ HİSSE FİYATLARI NE KADAR OLDU? Erdoğan'ın açıklaması sonrasında doğalgaz hisselerindeki hareketlenmeler yatırımcıları TÜPRAŞ hisse senedi fiyatları ne kadar oldu araştırması yapmaya yönlendirdi..Geçen hafta hareketli günler geçiren TÜPRAŞ hisseleri bu gün yükselişe geçti! İşte bugünkü TÜPRAŞ hisse fiyatları ve canlı TÜPRAŞ grafik bilgisi!