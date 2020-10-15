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  4. Yeni müjde enerji hisselerini etkiliyor... 15 Ekim 2020 Perşembe ESEN ESENBOĞA, TÜPRAŞ, PETKİM ve ZOREN hisseleri ne kadar oldu?

Yeni müjde enerji hisselerini etkiliyor... 15 Ekim 2020 Perşembe ESEN ESENBOĞA, TÜPRAŞ, PETKİM ve ZOREN hisseleri ne kadar oldu?

BORSA HABERLERİ  | 15.10.2020 07:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü açıklayacağı yeni müjde haberinin ardından ESEN ESENBOĞA,TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji kaynaklarının hisse senetlerinde hareketlenmeler oldu. Geçtiğimiz aylarda Karadeniz'de bulunduğu açıklanan ve 20 yıl Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayacak olan enerji kaynağı, enerji hisselerinin fiyatlarını hareketlendirmişti. ESEN ESENBOĞA, TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?

Yeni müjde enerji hisselerini etkiliyor... 15 Ekim 2020 Perşembe ESEN ESENBOĞA, TÜPRAŞ, PETKİM ve ZOREN hisseleri ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı bulduğunu açıklaması üzerine enerji ve petrokimya hisseleri bir anda hareketlenmişti.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Fatih'in halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeli haberler geliyor. Yeni rezerv miktarını cumartesi günü açıklayacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz açıklaması ile ESEN ESENBOĞA, TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji kaynaklarının hisse senetlerinde sert hareketlenmeler olmaya devam ediyor. Karadeniz'de bulunan ve 20 yıl Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayacak olan enerji kaynağı, enerji hisselerinin fiyatlarını etkilemişti. Özellikle yatırımcılar fiyat değişiklikleri ile birlikte 15 Ekim 2020 Perşembe günü ESEN ESENBOĞA, PETKİM, TÜPRAŞ ve ZOREN hisse senetleri ne kadar oldu araştırmaya başladı. İşte canlı ESEN ESENBOĞA, TÜPRAS, PETKİM ve ZOREN hisse senetleri fiyatları!

BORSADA ENERJİ KAYNAKLARI HİSSE FİYATLARI ARTTI!

Geçtiğimiz hafta hareketli devam eden BITS fiyatları bugün hareketli başladı. 14 Ekim 2020 Çarşamba BIST yüzde 1.24 primle 14.59 oranında hareketle 1.189,29 seviyesinde.. 15 Ekim 2020 Perşembe BIST son durum aşağıdaki linkten canlı olarak takip edilebilir. Borsada ise enerji kaynakları hareketliliği ile dikkat çekti!

CANLI BORSA HİSSELERİ TAKİBİ

ESEN ESENBOĞA HİSSE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Erdoğan'ın açıklaması sonrasında enerji hisselerindeki hareketlenmeler yatırımcıları ESEN hisse senedi fiyatları ne kadar oldu araştırması yapmaya yönlendirdi..Yeni hisselerden birisi olan ESEN bu hafta hareketli günler geçirdi. İşte bugünkü ESEN ESENBOĞA hisse fiyatları ve canlı ESEN hisse grafik bilgisi!

CANLI ESEN HİSSE FİYATLARI

15 Ekim 2020 Perşembe ESEN hisse canlı grafik verileri saat 09:55'te açıklanacak. Dünkü kapanış verilerinde günlük değişim yüzde 10 oranıyla 1.13 oldu. Önceki kapanış fiyatı 12.43 lira olan ESEN hisseleri bugün sabah 09:55'te tekrar güncellenecek. Yukarıda bulunan canlı ESEN fiyatları ve grafik linkinden, ESEN hisselerinin; tüm detayları ve kar zarar tablosu, bilanço, şirket bilgileri, teknik analiz ve birçok detayı anlık olarak inceleyebilirsiniz.

TÜPRAŞ HİSSE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Erdoğan'ın açıklaması sonrasında doğalgaz hisselerindeki hareketlenmeler yatırımcıları TÜPRAŞ hisse senedi fiyatları ne kadar oldu araştırması yapmaya yönlendirdi..Geçen hafta hareketli günler geçiren TÜPRAŞ hisseleri bu gün yükselişe geçti! İşte bugünkü TÜPRAŞ hisse fiyatları ve canlı TÜPRAŞ grafik bilgisi!

CANLI TÜPRAŞ HİSSE FİYATLARI

15 Ekim 2020 Perşembe TÜPRAŞ hisse canlı grafik verileri saat 09:55'te açıklanacak. Dünkü kapanış verilerinde günlük değişim yüzde 4.24 oranıyla 3.4 oldu. Önceki kapanış fiyatı 83.6 lira olan TÜPRAŞ hisseleri bugün sabah 09:55'te tekrar güncellenecek. Yukarıda bulunan canlı TÜPRAŞ fiyatları ve grafik linkinden, TÜPRAŞ hisselerinin; tüm detayları ve kar zarar tablosu, bilanço, şirket bilgileri, teknik analiz ve birçok detayı anlık olarak inceleyebilirsiniz.

PETKİM HİSSE FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz bulunduğunu açıklamasının ardından yatırımcılar PETKİM hisse senedi fiyatları ne kadar oldu araştırması yapmaya başladı. Geçen hafta hareketli günler geçiren PETKİM hisseleri bu gün düşüşte! İşte bugünkü PETKİM hisse fiyatları ve canlı PETKİM grafik bilgisi!

CANLI PETKİM HİSSE FİYATLARI

15 Ekim 2020 Perşembe PETKİM hisse canlı grafik verilerinde günlük değişim henüz açıklanmadı. Dünkü kapanı verilerinde yüzde 6.83 oranıyla 0.31 oldu. Önceki kapanış fiyatı 4.85 TL olan PETKİM hisseleri bugün saat 09:55'te tekrar güncellenecek. Yukarıda bulunan canlı PETKİM fiyatları ve grafik linkinden, PETKİM hisselerinin; tüm detayları ve kar zarar tablosu, bilanço, şirket bilgileri, teknik analiz ve birçok detayı anlık olarak inceleyebilirsiniz.

ZOREN HİSSE FİYATLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz açıklamasının ardından yatırımcılar gözlerini enerji kaynaklarına çevirdi. İki gündür artışta olan Zorlu Enerji hisse fiyatları araştırılıyor. Zorlu Enerji hisse senedi fiyatları ne kadar oldu araştırması yapmaya başladı. İşte bugünkü Zorlu Enerji hisse fiyatları ve canlı Zorlu Enerji grafik bilgisi!

CANLI ZOREN HİSSE FİYATLARI

15 Ekim 2020 Perşembe ZOREN hisse canlı senetlerinde grafik verileri henüz açıklanmadı. Dünkü kapanış verilerinde günlük değişimle yüzde 9.68 oranıyla 0.27 oldu. Önceki kapanış fiyatı 3.06 TL olan Zorlu Enerji hisseleri bugün güne 09:55'teki güncelleme ile başlayacak. Yukarıda bulunan canlı Zorlu Enerji fiyatları ve grafik linkinden, Zorlu Enerji hisselerinin; tüm detayları ve kar zarar tablosu, bilanço, şirket bilgileri, teknik analiz ve birçok detayı anlık olarak inceleyebilirsiniz.

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