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Yeşil sahada deviren borsada da deviriyor!

08.11.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un cumartesi günü aldığı Beşiktaş galibiyetinin ardından Borsa İstanbul'daki hisseleri, haftaya yüzde 9,98 yükselişle başladı. Beşiktaş'ın hisseleri ise Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yüzde 5,62 azalışla 5,88 liradan işlem görüyor. Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 4,59 kayıpla 30,38 liradan, Galatasaray'ın hisseleri de yüzde 5,08 azalışla 3,92 liradan işlem görüyor.

Yeşil sahada deviren borsada da deviriyor!

Spor Toto Süper Lig'in zirvesindeki Trabzonspor, borsada da yatırımcısına kazandırıyor. Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un hisse fiyatı, yüzde 9,98 yükselişle 5,62 liradan işlem görüyor.

Uzmanlar, Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'un borsada da rekorlara koştuğunu belirterek, kulübün hisse fiyatının geçen hafta 6,31 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğüne dikkati çekti.

BEŞİKTAŞ HİSSELERİ GERİLEDİ

Beşiktaş'ın hisseleri ise Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yüzde 5,62 azalışla 5,88 liradan işlem görüyor.

Yukatel Kayserispor ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalan ve lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 4,59 kayıpla 30,38 liradan, VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın hisseleri de yüzde 5,08 azalışla 3,92 liradan işlem görüyor.

Süper Lig'de Galatasaray 4., Beşiktaş 6., Fenerbahçe 7. sırada bulunuyor.

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Borsa İstanbul Fenerbahçe Futbol Kulübü
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