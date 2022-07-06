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06 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 06 Temmuz Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

06.07.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 06 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 06 Temmuz Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

06 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 06 Temmuz Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 06 Temmuz 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

06 TEMMUZ DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.0876 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.0793 liradan, satış fiyatı ise 17.0959 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.41'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 17.5387 TL'den yapan euro şu anda 17.5251 TL alış ve 17.5524 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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