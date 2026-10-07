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07 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 07 Ekim 2026 itibarıyla 49,19 TL'den işlem görüyor ve günlük değişim %0,06 seviyesinde gerçekleşti. Piyasalardaki durgunluk, Dolar/TL'de yatay seyrin sürmesine olanak tanıyor.

07 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 07 Ekim 2026 itibarıyla alış fiyatı 49,19 TL, satış fiyatı 49,20 TL olarak işlem görmekte. Bugün Dolar/TL'nin günlük değişimi ise %0,06 seviyesinde gerçekleşti. Dolar neden bu seviyelerde hareket ediyor sorusuna net bir cevap verememekle birlikte, piyasalardaki genel durgunluk ortamı Dolar/TL'de yatay seyrin sürmesine olanak tanıyor.

Güncel kurlar üzerinden yapılacak dönüşümde, 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.190 TL, 5.000 doların TL karşılığı ise 245.950 TL olmaktadır. Son bir hafta içinde Dolar/TL, 7 gün önce 48,99 TL'den işlem görmekteydi. Bugünkü değerle birlikte bir doların TL bazındaki değişimi 0,21 TL seviyesinde olurken, bu da %0,43'lük bir artışa tekabül ediyor. Ayrıca, 1.000 doların TL karşılığındaki değişim ise 210,00 TL olarak kaydedildi.

Aşağıdaki tabloda güncel Dolar/TL ve diğer döviz kurlarını görebilirsiniz.

Güncel Dolar Kuru

07 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,19 TL 49,20 TL %0,06


Güncel Döviz Kurları

07 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,28 TL 55,30 TL %-0,21
İngiliz Sterlini 65,23 TL 65,24 TL %-0,13
İsviçre Frangı 59,01 TL 59,06 TL %-0,16
Kanada Doları 34,57 TL 34,59 TL %-0,08
Avustralya Doları 34,28 TL 34,30 TL %-0,15
Çin Yuanı 7,34 TL 7,34 TL %-0,01
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,69
İsveç Kronu 4,91 TL 4,91 TL %-0,28


Öne Çıkan Pariteler

07 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1231 %-0,25
GBP/USD 1,3250 %-0,19
USD/JPY 158,34 %0,15
USD/CHF 0,8333 %0,20


Günlük Dolar/TL değişimi, yatay bir seyir izlerken haftalık süreçte sınırlı bir yükseliş göstermiştir. Özellikle takip edilmesi gereken seviyelerde 49,06 TL destek ve 49,27 TL direnç seviyeleri önemli bir yere sahiptir. Mevcut fiyatın bu seviyelere göre konumu, Dolar/TL'nin yönünü anlamak için kritik öneme sahip. Küresel piyasa etkenleri henüz açıklanmamış olmakla birlikte, genel piyasa durumu bu seviyelerde kalıcılığı etkileyebilir.

07 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,06 TL, direnç seviyesi ise 49,27 TL'dir. Mevcut fiyat bu seviyelere yakın bir konumda yer alıyor; bu nedenle, bu seviyeler piyasa oyuncuları için dikkatle izlenmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,19 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.190 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,06 oranında değişim kaydetmiştir.

07 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş 2

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dolar alış ve satış döviz alış satış
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