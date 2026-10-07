07 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,28 TL, satış fiyatı ise 55,30 TL olarak belirlendi. Euro/TL günlük değişimi ise %-0,21 seviyesinde. 1.000 euronun alış kuru üzerinden TL karşılığı 55.280 TL olurken, 5.000 euronun karşılığı ise 276.400 TL seviyesine ulaşmaktadır. Euro'nun TL bazındaki son 7 günlük hareketine baktığımızda, bir hafta öncesine göre 1 euro 55,60 TL'den 55,30 TL'ye geriledi ve bu da bize -0,30 TL’lik bir değişim, yüzde olarak ise %-0,54'lük bir azalmayı göstermektedir.

Son 7 gün içerisinde Euro/TL’nin haftalık serisi şu şekildedir:

2026-09-29: 55,60 TL

2026-09-30: 55,56 TL

2026-10-01: 55,33 TL

2026-10-02: 55,32 TL

2026-10-05: 55,19 TL

2026-10-06: 55,41 TL

2026-10-07: 55,30 TL

Euro/TL'nin destek seviyesi 55,13 TL, direnç seviyesi ise 55,54 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, ilerleyen günlerdeki piyasa hareketlerini izlemek adına dikkatle takip edilmelidir. Ayrıca, EUR/USD paritesindeki güncel değer ise 1,1231 seviyesinde bulunuyor ve burada da günlük değişim %-0,25 olarak gözlemlenmektedir.

Güncel Euro Kuru

07 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,28 TL 55,30 TL %-0,21





Güncel Döviz Kurları

07 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 49,19 TL 49,20 TL %0,06 İngiliz Sterlini 65,23 TL 65,24 TL %-0,13 İsviçre Frangı 59,01 TL 59,06 TL %-0,16 Kanada Doları 34,57 TL 34,59 TL %-0,08 Avustralya Doları 34,28 TL 34,30 TL %-0,15 Çin Yuanı 7,34 TL 7,34 TL %-0,01 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,69 İsveç Kronu 4,91 TL 4,91 TL %-0,28





Öne Çıkan Pariteler

07 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1231 %-0,25 GBP/USD 1,3250 %-0,19 USD/JPY 158,34 %0,15 USD/CHF 0,8333 %0,20





Son 7 günde Euro/TL'nin ilk ve son değerleri arasında görülen değişim, yatırımcılar açısından önemli bir grafik sunmaktadır. Bu nedenle, Euro/TL’nin bu süreçte nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL şu anda 55,30 TL seviyesinden işlem görmektedir; destek seviyesi 55,13 TL'ye kadar çekilebilirken, direnç noktası 55,54 TL'den geçmektedir. Bu seviyeler, yatırımcıların dikkat etmesi gereken kritik noktalar olarak öne çıkıyor. Ayrıca, EUR/USD paritesindeki sınırlı geri çekilmeler, Euro/TL üzerindeki baskının devam edip etmeyeceği konusunda önemli bir etki yaratabilir.

Sıkça Sorulan Sorular