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07 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Euro'nun son bir haftadaki kaybı -0,30 TL ile %-0,54 oranında gerçekleşti.

07 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,28 TL, satış fiyatı ise 55,30 TL olarak belirlendi. Euro/TL günlük değişimi ise %-0,21 seviyesinde. 1.000 euronun alış kuru üzerinden TL karşılığı 55.280 TL olurken, 5.000 euronun karşılığı ise 276.400 TL seviyesine ulaşmaktadır. Euro'nun TL bazındaki son 7 günlük hareketine baktığımızda, bir hafta öncesine göre 1 euro 55,60 TL'den 55,30 TL'ye geriledi ve bu da bize -0,30 TL’lik bir değişim, yüzde olarak ise %-0,54'lük bir azalmayı göstermektedir.

Son 7 gün içerisinde Euro/TL’nin haftalık serisi şu şekildedir:

  • 2026-09-29: 55,60 TL
  • 2026-09-30: 55,56 TL
  • 2026-10-01: 55,33 TL
  • 2026-10-02: 55,32 TL
  • 2026-10-05: 55,19 TL
  • 2026-10-06: 55,41 TL
  • 2026-10-07: 55,30 TL

Euro/TL'nin destek seviyesi 55,13 TL, direnç seviyesi ise 55,54 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, ilerleyen günlerdeki piyasa hareketlerini izlemek adına dikkatle takip edilmelidir. Ayrıca, EUR/USD paritesindeki güncel değer ise 1,1231 seviyesinde bulunuyor ve burada da günlük değişim %-0,25 olarak gözlemlenmektedir.

Güncel Euro Kuru

07 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,28 TL 55,30 TL %-0,21


Güncel Döviz Kurları

07 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,19 TL 49,20 TL %0,06
İngiliz Sterlini 65,23 TL 65,24 TL %-0,13
İsviçre Frangı 59,01 TL 59,06 TL %-0,16
Kanada Doları 34,57 TL 34,59 TL %-0,08
Avustralya Doları 34,28 TL 34,30 TL %-0,15
Çin Yuanı 7,34 TL 7,34 TL %-0,01
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,69
İsveç Kronu 4,91 TL 4,91 TL %-0,28


Öne Çıkan Pariteler

07 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1231 %-0,25
GBP/USD 1,3250 %-0,19
USD/JPY 158,34 %0,15
USD/CHF 0,8333 %0,20


Son 7 günde Euro/TL'nin ilk ve son değerleri arasında görülen değişim, yatırımcılar açısından önemli bir grafik sunmaktadır. Bu nedenle, Euro/TL’nin bu süreçte nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor.

07 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL şu anda 55,30 TL seviyesinden işlem görmektedir; destek seviyesi 55,13 TL'ye kadar çekilebilirken, direnç noktası 55,54 TL'den geçmektedir. Bu seviyeler, yatırımcıların dikkat etmesi gereken kritik noktalar olarak öne çıkıyor. Ayrıca, EUR/USD paritesindeki sınırlı geri çekilmeler, Euro/TL üzerindeki baskının devam edip etmeyeceği konusunda önemli bir etki yaratabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,28 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.280 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1231 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

07 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme 2

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döviz alış satış euro alış satış
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