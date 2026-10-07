07 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,28 TL, satış fiyatı ise 55,30 TL olarak belirlendi. Euro/TL günlük değişimi ise %-0,21 seviyesinde. 1.000 euronun alış kuru üzerinden TL karşılığı 55.280 TL olurken, 5.000 euronun karşılığı ise 276.400 TL seviyesine ulaşmaktadır. Euro'nun TL bazındaki son 7 günlük hareketine baktığımızda, bir hafta öncesine göre 1 euro 55,60 TL'den 55,30 TL'ye geriledi ve bu da bize -0,30 TL’lik bir değişim, yüzde olarak ise %-0,54'lük bir azalmayı göstermektedir.
Son 7 gün içerisinde Euro/TL’nin haftalık serisi şu şekildedir:
Euro/TL'nin destek seviyesi 55,13 TL, direnç seviyesi ise 55,54 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, ilerleyen günlerdeki piyasa hareketlerini izlemek adına dikkatle takip edilmelidir. Ayrıca, EUR/USD paritesindeki güncel değer ise 1,1231 seviyesinde bulunuyor ve burada da günlük değişim %-0,25 olarak gözlemlenmektedir.
07 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,28 TL
|55,30 TL
|%-0,21
07 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,19 TL
|49,20 TL
|%0,06
|İngiliz Sterlini
|65,23 TL
|65,24 TL
|%-0,13
|İsviçre Frangı
|59,01 TL
|59,06 TL
|%-0,16
|Kanada Doları
|34,57 TL
|34,59 TL
|%-0,08
|Avustralya Doları
|34,28 TL
|34,30 TL
|%-0,15
|Çin Yuanı
|7,34 TL
|7,34 TL
|%-0,01
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%-0,69
|İsveç Kronu
|4,91 TL
|4,91 TL
|%-0,28
07 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1231
|%-0,25
|GBP/USD
|1,3250
|%-0,19
|USD/JPY
|158,34
|%0,15
|USD/CHF
|0,8333
|%0,20
Son 7 günde Euro/TL'nin ilk ve son değerleri arasında görülen değişim, yatırımcılar açısından önemli bir grafik sunmaktadır. Bu nedenle, Euro/TL’nin bu süreçte nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor.
Euro/TL şu anda 55,30 TL seviyesinden işlem görmektedir; destek seviyesi 55,13 TL'ye kadar çekilebilirken, direnç noktası 55,54 TL'den geçmektedir. Bu seviyeler, yatırımcıların dikkat etmesi gereken kritik noktalar olarak öne çıkıyor. Ayrıca, EUR/USD paritesindeki sınırlı geri çekilmeler, Euro/TL üzerindeki baskının devam edip etmeyeceği konusunda önemli bir etki yaratabilir.
Serbest piyasa 55,28 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.280 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1231 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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