07 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 07 Temmuz Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 07 Temmuz 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

07 TEMMUZ DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.2593 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.2532 liradan, satış fiyatı ise 17.2655 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.64'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 17.6608 TL'den yapan euro şu anda 17.6473 TL alış ve 17.6745 TL satış fiyatına sahip.

