1 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasada bugün 49,96 TL'den işlem görerek, günlük %0,07'lik bir artış kaydetti. Bu durumda, elinde 1.000 dolar bulunduran bir yatırımcının Dolar/TL alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.930 TL, 5.000 dolar için ise 249.650 TL olacak. Doların TL karşısında son 7 günde yaşadığı değişimi değerlendirirsek, 7 gün önceki fiyatı 49,65 TL iken, bugün 49,96 TL seviyesine gelmesiyle birlikte bir doların TL bazındaki değişimi 0,31 TL olmuştur. Bu, %0,62’lik bir artış anlamına geliyor. Yani, 1.000 doların TL karşılığı ise 310,00 TL artmış durumda.
Dolar/TL'deki son 7 günün fiyat serisi incelendiğinde, 22 Ekim 2026’da 49,65 TL olan kur, 23 Ekim’de 49,69 TL’ye, 26 Ekim’de 49,75 TL’ye, 27 Ekim’de 49,80 TL’ye, 28 Ekim’de 49,84 TL’ye ve 29 Ekim’de 49,91 TL’ye yükselerek 30 Ekim 2026’da 49,96 TL’ye ulaşmıştır. Böylece, döviz kuru üzerindeki yükselişin genel bir trend izlediği görülüyor.
Dolar/TL'deki teknik seviyelere bakacak olursak, destek seviyesi 49,75 TL, direnç seviyesi ise 50,06 TL olarak belirlenmiş. Bu seviyelerin takip edilmesi gerektiği, olası piyasa hareketleri hakkında önemli bilgiler sunmakta.
01 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,93 TL
|49,96 TL
|%0,07
01 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,72 TL
|55,81 TL
|%-0,26
|İngiliz Sterlini
|66,95 TL
|67,01 TL
|%0,11
|İsviçre Frangı
|60,52 TL
|60,59 TL
|%0,02
|Kanada Doları
|35,73 TL
|35,75 TL
|%0,17
|Avustralya Doları
|35,10 TL
|35,14 TL
|%0,12
|Çin Yuanı
|7,50 TL
|7,51 TL
|%0,13
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%1,09
|İsveç Kronu
|5,08 TL
|5,09 TL
|%0,26
01 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1160
|%-0,18
|GBP/USD
|1,3390
|%0,10
|USD/JPY
|157,56
|%-0,09
|USD/CHF
|0,8247
|%0,05
Son 7 gün içinde Dolar/TL'deki performansı gösteren grafik, yatırımcılara trendin yönü hakkında bilgi sunabilir.
Dolar/TL için belirlenen destek seviyesi 49,75 TL'nin altında kalınması, olası daha fazla düşüşü tetikleyebilirken, 50,06 TL direnci ise yukarı yönlü hareketlerde kritik bir eşik olarak öne çıkmaktadır. Bu seviyelerin dikkatle izlenmesi, döviz piyasasındaki dalgalanmaları anlamada önemli rol oynamaktadır.
Serbest piyasadaki güncel 49,93 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.930 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,07 oranında değişim kaydetmiştir.
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