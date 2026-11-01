1 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasada bugün 49,96 TL'den işlem görerek, günlük %0,07'lik bir artış kaydetti. Bu durumda, elinde 1.000 dolar bulunduran bir yatırımcının Dolar/TL alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.930 TL, 5.000 dolar için ise 249.650 TL olacak. Doların TL karşısında son 7 günde yaşadığı değişimi değerlendirirsek, 7 gün önceki fiyatı 49,65 TL iken, bugün 49,96 TL seviyesine gelmesiyle birlikte bir doların TL bazındaki değişimi 0,31 TL olmuştur. Bu, %0,62’lik bir artış anlamına geliyor. Yani, 1.000 doların TL karşılığı ise 310,00 TL artmış durumda.

Dolar/TL'deki son 7 günün fiyat serisi incelendiğinde, 22 Ekim 2026’da 49,65 TL olan kur, 23 Ekim’de 49,69 TL’ye, 26 Ekim’de 49,75 TL’ye, 27 Ekim’de 49,80 TL’ye, 28 Ekim’de 49,84 TL’ye ve 29 Ekim’de 49,91 TL’ye yükselerek 30 Ekim 2026’da 49,96 TL’ye ulaşmıştır. Böylece, döviz kuru üzerindeki yükselişin genel bir trend izlediği görülüyor.

Dolar/TL'deki teknik seviyelere bakacak olursak, destek seviyesi 49,75 TL, direnç seviyesi ise 50,06 TL olarak belirlenmiş. Bu seviyelerin takip edilmesi gerektiği, olası piyasa hareketleri hakkında önemli bilgiler sunmakta.

Güncel Dolar Kuru

01 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 49,93 TL 49,96 TL %0,07





Güncel Döviz Kurları

01 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,72 TL 55,81 TL %-0,26 İngiliz Sterlini 66,95 TL 67,01 TL %0,11 İsviçre Frangı 60,52 TL 60,59 TL %0,02 Kanada Doları 35,73 TL 35,75 TL %0,17 Avustralya Doları 35,10 TL 35,14 TL %0,12 Çin Yuanı 7,50 TL 7,51 TL %0,13 Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %1,09 İsveç Kronu 5,08 TL 5,09 TL %0,26





Öne Çıkan Pariteler

01 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1160 %-0,18 GBP/USD 1,3390 %0,10 USD/JPY 157,56 %-0,09 USD/CHF 0,8247 %0,05





Son 7 gün içinde Dolar/TL'deki performansı gösteren grafik, yatırımcılara trendin yönü hakkında bilgi sunabilir.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL için belirlenen destek seviyesi 49,75 TL'nin altında kalınması, olası daha fazla düşüşü tetikleyebilirken, 50,06 TL direnci ise yukarı yönlü hareketlerde kritik bir eşik olarak öne çıkmaktadır. Bu seviyelerin dikkatle izlenmesi, döviz piyasasındaki dalgalanmaları anlamada önemli rol oynamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular