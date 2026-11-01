1 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Güncel veriler doğrultusunda Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,72 TL, satış fiyatı ise 55,81 TL olarak belirlendi. Euro, günlük bazda %0,26 oranında bir değer kaybı yaşadı. Bugün 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.720 TL’ye, 5.000 euro ise 278.600 TL’ye denk geliyor.
Bir hafta önce Euro/TL, 55,80 TL seviyesindeydi. Bugün ise Euro/TL 55,81 TL’ye yükselerek, haftalık dip seviyesini 55,50 TL'den sonraki günlerde 55,91 TL’ye kadar çıkardı. Son 7 gün içerisinde Euro, TL karşısında 0,01 TL artış gösterdi. Bu durumda, Euro’nun TL bazındaki yüzde değişimi %0,02’dir. 1.000 euronun TL karşılığında ise haftalık bazda 10,00 TL artış kaydedilmiştir.
Analiz edilen veriler yanı sıra, Euro/TL için güncel destek seviyesi 55,57 TL olarak tanımlanırken, direnç seviyesi ise 55,98 TL olarak belirlenmiş durumda.
01 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,72 TL
|55,81 TL
|%-0,26
01 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,93 TL
|49,96 TL
|%0,07
|İngiliz Sterlini
|66,95 TL
|67,01 TL
|%0,11
|İsviçre Frangı
|60,52 TL
|60,59 TL
|%0,02
|Kanada Doları
|35,73 TL
|35,75 TL
|%0,17
|Avustralya Doları
|35,10 TL
|35,14 TL
|%0,12
|Çin Yuanı
|7,50 TL
|7,51 TL
|%0,13
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%1,09
|İsveç Kronu
|5,08 TL
|5,09 TL
|%0,26
01 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1160
|%-0,18
|GBP/USD
|1,3390
|%0,10
|USD/JPY
|157,56
|%-0,09
|USD/CHF
|0,8247
|%0,05
Son 7 gün içinde Euro/TL’nin seyrini gösteren grafik, piyasalardaki yönelimler hakkında daha fazla bilgi sunacaktır.
Euro/TL’nin şu anki seviyesi, 55,57 TL ve 55,98 TL destek ve direnç noktaları arasındadır. Bu seviyelerin izlenmesi, Euro/TL'nin olası yönelimleri hakkında öngörüde bulunmak için önemlidir. EUR/USD paritesinin günlük değişimi ise Euro/TL üzerinde etkili olabilmekte ancak diğer küresel piyasa faktörlerinin etkisiyle büyüklüğü değişkenlik göstermektedir.
Serbest piyasa 55,72 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.720 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1160 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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