FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

1 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Güncel verilere göre Euro/TL serbest piyasada 55,72 TL alış ve 55,81 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro, günlük bazda %0,26 değer kaybı yaşarken, haftalık bazda 0,01 TL artış gösterdi.

1 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Güncel veriler doğrultusunda Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,72 TL, satış fiyatı ise 55,81 TL olarak belirlendi. Euro, günlük bazda %0,26 oranında bir değer kaybı yaşadı. Bugün 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.720 TL’ye, 5.000 euro ise 278.600 TL’ye denk geliyor.

Bir hafta önce Euro/TL, 55,80 TL seviyesindeydi. Bugün ise Euro/TL 55,81 TL’ye yükselerek, haftalık dip seviyesini 55,50 TL'den sonraki günlerde 55,91 TL’ye kadar çıkardı. Son 7 gün içerisinde Euro, TL karşısında 0,01 TL artış gösterdi. Bu durumda, Euro’nun TL bazındaki yüzde değişimi %0,02’dir. 1.000 euronun TL karşılığında ise haftalık bazda 10,00 TL artış kaydedilmiştir.

Analiz edilen veriler yanı sıra, Euro/TL için güncel destek seviyesi 55,57 TL olarak tanımlanırken, direnç seviyesi ise 55,98 TL olarak belirlenmiş durumda.

Güncel Euro Kuru

01 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,72 TL 55,81 TL %-0,26


Güncel Döviz Kurları

01 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,93 TL 49,96 TL %0,07
İngiliz Sterlini 66,95 TL 67,01 TL %0,11
İsviçre Frangı 60,52 TL 60,59 TL %0,02
Kanada Doları 35,73 TL 35,75 TL %0,17
Avustralya Doları 35,10 TL 35,14 TL %0,12
Çin Yuanı 7,50 TL 7,51 TL %0,13
Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %1,09
İsveç Kronu 5,08 TL 5,09 TL %0,26


Öne Çıkan Pariteler

01 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1160 %-0,18
GBP/USD 1,3390 %0,10
USD/JPY 157,56 %-0,09
USD/CHF 0,8247 %0,05


Son 7 gün içinde Euro/TL’nin seyrini gösteren grafik, piyasalardaki yönelimler hakkında daha fazla bilgi sunacaktır.

1 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL’nin şu anki seviyesi, 55,57 TL ve 55,98 TL destek ve direnç noktaları arasındadır. Bu seviyelerin izlenmesi, Euro/TL'nin olası yönelimleri hakkında öngörüde bulunmak için önemlidir. EUR/USD paritesinin günlük değişimi ise Euro/TL üzerinde etkili olabilmekte ancak diğer küresel piyasa faktörlerinin etkisiyle büyüklüğü değişkenlik göstermektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,72 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.720 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1160 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

1 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 2

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 yıldır duruyordu: 'Kapatıyoruz! Zararına' ilanı için mağazaya ceza1 yıldır duruyordu: 'Kapatıyoruz! Zararına' ilanı için mağazaya ceza
KOBİ'ler için yüzde 75 indirim: İlk başvuruda uygulanacakKOBİ'ler için yüzde 75 indirim: İlk başvuruda uygulanacak

Anahtar Kelimeler:
döviz alış satış euro alış satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gösteriler Almanya'ya sıçradı

Gösteriler Almanya'ya sıçradı

Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede çıktı

Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede çıktı

Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü! "Çağırırlarsa gelir, şampiyon yaparız"

Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü! "Çağırırlarsa gelir, şampiyon yaparız"

Dantel tulumuyla sokaklarda dolaştı! "Bu ne hal yazık!"

Dantel tulumuyla sokaklarda dolaştı! "Bu ne hal yazık!"

Emekli ve memurun gözü maaş zammında: Masadaki ilk formülü açıkladı!

Emekli ve memurun gözü maaş zammında: Masadaki ilk formülü açıkladı!

BES'te yeni dönem! Kapsam genişliyor

BES'te yeni dönem! Kapsam genişliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.