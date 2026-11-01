1 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Güncel veriler doğrultusunda Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,72 TL, satış fiyatı ise 55,81 TL olarak belirlendi. Euro, günlük bazda %0,26 oranında bir değer kaybı yaşadı. Bugün 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.720 TL’ye, 5.000 euro ise 278.600 TL’ye denk geliyor.

Bir hafta önce Euro/TL, 55,80 TL seviyesindeydi. Bugün ise Euro/TL 55,81 TL’ye yükselerek, haftalık dip seviyesini 55,50 TL'den sonraki günlerde 55,91 TL’ye kadar çıkardı. Son 7 gün içerisinde Euro, TL karşısında 0,01 TL artış gösterdi. Bu durumda, Euro’nun TL bazındaki yüzde değişimi %0,02’dir. 1.000 euronun TL karşılığında ise haftalık bazda 10,00 TL artış kaydedilmiştir.

Analiz edilen veriler yanı sıra, Euro/TL için güncel destek seviyesi 55,57 TL olarak tanımlanırken, direnç seviyesi ise 55,98 TL olarak belirlenmiş durumda.

Güncel Euro Kuru

01 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,72 TL 55,81 TL %-0,26





Güncel Döviz Kurları

01 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 49,93 TL 49,96 TL %0,07 İngiliz Sterlini 66,95 TL 67,01 TL %0,11 İsviçre Frangı 60,52 TL 60,59 TL %0,02 Kanada Doları 35,73 TL 35,75 TL %0,17 Avustralya Doları 35,10 TL 35,14 TL %0,12 Çin Yuanı 7,50 TL 7,51 TL %0,13 Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %1,09 İsveç Kronu 5,08 TL 5,09 TL %0,26





Öne Çıkan Pariteler

01 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1160 %-0,18 GBP/USD 1,3390 %0,10 USD/JPY 157,56 %-0,09 USD/CHF 0,8247 %0,05





Son 7 gün içinde Euro/TL’nin seyrini gösteren grafik, piyasalardaki yönelimler hakkında daha fazla bilgi sunacaktır.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL’nin şu anki seviyesi, 55,57 TL ve 55,98 TL destek ve direnç noktaları arasındadır. Bu seviyelerin izlenmesi, Euro/TL'nin olası yönelimleri hakkında öngörüde bulunmak için önemlidir. EUR/USD paritesinin günlük değişimi ise Euro/TL üzerinde etkili olabilmekte ancak diğer küresel piyasa faktörlerinin etkisiyle büyüklüğü değişkenlik göstermektedir.

Sıkça Sorulan Sorular