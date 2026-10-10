10 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 54,95 TL, satış kuru ise 55,65 TL olarak gerçekleşti. Günlük değişim ise %-0,18 olarak kaydedildi. 1.000 euroyu alış kuru üzerinden TL'ye çevirdiğimizde 54.950 TL elde ediyoruz. 5.000 euro ise 274.750 TL'ye denk geliyor. Euro'nun TL karşısındaki değeri, son bir hafta içinde 55,33 TL'den 55,65 TL'ye yükseldi. Bu da bir euronun TL bazındaki değişiminin 0,32 TL ve yüzde değişiminin %0,58 olduğu anlamına geliyor. 1.000 euronun TL karşılığı ise 320,00 TL artış gösterdi.
Son günlerde Euro/TL'nin 7 günlük serisi ise şöyle: 2026-10-01: 55,33 TL, 2026-10-02: 55,32 TL, 2026-10-05: 55,19 TL, 2026-10-06: 55,41 TL, 2026-10-07: 55,12 TL, 2026-10-08: 55,39 TL ve 2026-10-09: 55,65 TL. Bugünkü Euro/TL değeri, destek seviyesinin 55,30 TL olduğunu ve direnç seviyesinin ise 55,83 TL olduğunu göz önünde bulundurursak, bu seviyeler yatırımcılar tarafından takip edilmelidir.
10 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|54,95 TL
|55,65 TL
|%-0,18
10 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,14 TL
|49,40 TL
|%0,03
|İngiliz Sterlini
|65,13 TL
|65,40 TL
|%-0,16
|İsviçre Frangı
|59,19 TL
|59,53 TL
|%0,21
|Kanada Doları
|34,47 TL
|34,66 TL
|%-0,20
|Avustralya Doları
|34,31 TL
|34,50 TL
|%0,40
|Çin Yuanı
|7,34 TL
|7,38 TL
|%0,19
|Rus Rublesi
|0,57 TL
|0,58 TL
|%-0,21
|İsveç Kronu
|4,91 TL
|4,95 TL
|%-0,23
10 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1202
|%-0,08
|GBP/USD
|1,3232
|%0,04
|USD/JPY
|158,30
|%0,27
|USD/CHF
|0,8300
|%-0,19
Son 7 gün içinde Euro/TL’nin hareketliliğini gösteren grafik aşağıdaki gibidir.
Euro/TL 55,65 TL seviyeleri ile direncini test etmeye devam ediyor. 55,30 TL destek seviyesi altında kalınmaması önem arz etmekte. Ayrıca, EUR/USD'daki yatay seyir, Euro/TL üzerindeki etkiyi sınırlı tutmakta. Takip edilmesi gereken bu seviyeler, yatırımcılar için önemli bir gösterge sunuyor.
Serbest piyasa 54,95 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 54.950 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1202 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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