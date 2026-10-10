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10 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 54,95 TL, satış kuru ise 55,65 TL olarak belirlendi. Son günlerdeki dalgalanmalara bakıldığında günlük değişim %-0,18 olarak kaydedildi.

10 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 54,95 TL, satış kuru ise 55,65 TL olarak gerçekleşti. Günlük değişim ise %-0,18 olarak kaydedildi. 1.000 euroyu alış kuru üzerinden TL'ye çevirdiğimizde 54.950 TL elde ediyoruz. 5.000 euro ise 274.750 TL'ye denk geliyor. Euro'nun TL karşısındaki değeri, son bir hafta içinde 55,33 TL'den 55,65 TL'ye yükseldi. Bu da bir euronun TL bazındaki değişiminin 0,32 TL ve yüzde değişiminin %0,58 olduğu anlamına geliyor. 1.000 euronun TL karşılığı ise 320,00 TL artış gösterdi.

Son günlerde Euro/TL'nin 7 günlük serisi ise şöyle: 2026-10-01: 55,33 TL, 2026-10-02: 55,32 TL, 2026-10-05: 55,19 TL, 2026-10-06: 55,41 TL, 2026-10-07: 55,12 TL, 2026-10-08: 55,39 TL ve 2026-10-09: 55,65 TL. Bugünkü Euro/TL değeri, destek seviyesinin 55,30 TL olduğunu ve direnç seviyesinin ise 55,83 TL olduğunu göz önünde bulundurursak, bu seviyeler yatırımcılar tarafından takip edilmelidir.

Güncel Euro Kuru

10 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 54,95 TL 55,65 TL %-0,18


Güncel Döviz Kurları

10 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,14 TL 49,40 TL %0,03
İngiliz Sterlini 65,13 TL 65,40 TL %-0,16
İsviçre Frangı 59,19 TL 59,53 TL %0,21
Kanada Doları 34,47 TL 34,66 TL %-0,20
Avustralya Doları 34,31 TL 34,50 TL %0,40
Çin Yuanı 7,34 TL 7,38 TL %0,19
Rus Rublesi 0,57 TL 0,58 TL %-0,21
İsveç Kronu 4,91 TL 4,95 TL %-0,23


Öne Çıkan Pariteler

10 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1202 %-0,08
GBP/USD 1,3232 %0,04
USD/JPY 158,30 %0,27
USD/CHF 0,8300 %-0,19


Son 7 gün içinde Euro/TL’nin hareketliliğini gösteren grafik aşağıdaki gibidir.

10 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Yatay Seyir 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL 55,65 TL seviyeleri ile direncini test etmeye devam ediyor. 55,30 TL destek seviyesi altında kalınmaması önem arz etmekte. Ayrıca, EUR/USD'daki yatay seyir, Euro/TL üzerindeki etkiyi sınırlı tutmakta. Takip edilmesi gereken bu seviyeler, yatırımcılar için önemli bir gösterge sunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 54,95 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 54.950 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1202 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

10 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Yatay Seyir 2

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döviz alış satış euro alış satış
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