10 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 54,95 TL, satış kuru ise 55,65 TL olarak gerçekleşti. Günlük değişim ise %-0,18 olarak kaydedildi. 1.000 euroyu alış kuru üzerinden TL'ye çevirdiğimizde 54.950 TL elde ediyoruz. 5.000 euro ise 274.750 TL'ye denk geliyor. Euro'nun TL karşısındaki değeri, son bir hafta içinde 55,33 TL'den 55,65 TL'ye yükseldi. Bu da bir euronun TL bazındaki değişiminin 0,32 TL ve yüzde değişiminin %0,58 olduğu anlamına geliyor. 1.000 euronun TL karşılığı ise 320,00 TL artış gösterdi.

Son günlerde Euro/TL'nin 7 günlük serisi ise şöyle: 2026-10-01: 55,33 TL, 2026-10-02: 55,32 TL, 2026-10-05: 55,19 TL, 2026-10-06: 55,41 TL, 2026-10-07: 55,12 TL, 2026-10-08: 55,39 TL ve 2026-10-09: 55,65 TL. Bugünkü Euro/TL değeri, destek seviyesinin 55,30 TL olduğunu ve direnç seviyesinin ise 55,83 TL olduğunu göz önünde bulundurursak, bu seviyeler yatırımcılar tarafından takip edilmelidir.

Güncel Euro Kuru

10 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 54,95 TL 55,65 TL %-0,18





Güncel Döviz Kurları

10 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 49,14 TL 49,40 TL %0,03 İngiliz Sterlini 65,13 TL 65,40 TL %-0,16 İsviçre Frangı 59,19 TL 59,53 TL %0,21 Kanada Doları 34,47 TL 34,66 TL %-0,20 Avustralya Doları 34,31 TL 34,50 TL %0,40 Çin Yuanı 7,34 TL 7,38 TL %0,19 Rus Rublesi 0,57 TL 0,58 TL %-0,21 İsveç Kronu 4,91 TL 4,95 TL %-0,23





Öne Çıkan Pariteler

10 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1202 %-0,08 GBP/USD 1,3232 %0,04 USD/JPY 158,30 %0,27 USD/CHF 0,8300 %-0,19





Son 7 gün içinde Euro/TL’nin hareketliliğini gösteren grafik aşağıdaki gibidir.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL 55,65 TL seviyeleri ile direncini test etmeye devam ediyor. 55,30 TL destek seviyesi altında kalınmaması önem arz etmekte. Ayrıca, EUR/USD'daki yatay seyir, Euro/TL üzerindeki etkiyi sınırlı tutmakta. Takip edilmesi gereken bu seviyeler, yatırımcılar için önemli bir gösterge sunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular