10 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 50,24 TL olarak belirlenmişken, günlük değişim %0,11 oranında gerçekleşti. Doların TL karşısındaki bu yükselişte içeriden herhangi bir piyasa etkeni bulunmadığı ifade ediliyor. Şu an için Dolar/TL alış kuru ise 50,22 TL seviyesinde.

Son hesaplamalara göre, elinizde bulunan 1.000 doları TL'ye çevirdiğinizde 50.220 TL, 5.000 doları TL'ye çevirdiğinizde ise 251.100 TL elde ediyorsunuz. Geçtiğimiz hafta Dolar/TL 7 gün önce 49,97 TL seviyesindeydi. Bu durumda bir dolardaki değişim 0,27 TL oldu ve yüzde olarak değişim %0,54 şeklinde kaydedildi. Haftalık değerlere baktığımızda ise 1.000 doların TL karşılığında 270,00 TL'lik bir artış gözlemleniyor.

Dolar/TL serisinin son durumu şöyle:

2026-11-02: 49,97 TL

2026-11-03: 50,00 TL

2026-11-04: 50,02 TL

2026-11-05: 50,05 TL

2026-11-06: 50,15 TL

2026-11-09: 50,18 TL

2026-11-10: 50,24 TL

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 50,06 TL, direnç seviyesi ise 50,33 TL olarak belirlenmiş durumda.

Güncel Dolar Kuru

10 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 50,22 TL 50,24 TL %0,11





Güncel Döviz Kurları

10 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 56,37 TL 56,39 TL %0,00 İngiliz Sterlini 67,54 TL 67,55 TL %0,00 İsviçre Frangı 61,26 TL 61,31 TL %0,07 Kanada Doları 35,57 TL 35,59 TL %0,11 Avustralya Doları 34,77 TL 34,80 TL %0,07 Çin Yuanı 7,53 TL 7,54 TL %0,13 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,04 İsveç Kronu 5,12 TL 5,13 TL %0,11





Öne Çıkan Pariteler

10 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1225 %0,02 GBP/USD 1,3446 %0,03 USD/JPY 158,05 %0,10 USD/CHF 0,8196 %0,04





Son 7 günlük Dolar/TL hareketlerini içeren grafik, yatırımcılar için önemli bir gösterge sunuyor.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Dolar/TL seviyesi, 50,06 TL desteği ve 50,33 TL direnci arasında bir konumda yer almakta. Bu seviyelerin takibi, piyasalardaki yön belirlemede önemli bir rol oynayacaktır. Yakın dönemdeki dalgalanmaların ardından, küresel durumların bu seviyeler üzerinde etkili olma potansiyeli dikkatle izlenmeli.

Sıkça Sorulan Sorular