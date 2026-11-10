10 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 50,24 TL olarak belirlenmişken, günlük değişim %0,11 oranında gerçekleşti. Doların TL karşısındaki bu yükselişte içeriden herhangi bir piyasa etkeni bulunmadığı ifade ediliyor. Şu an için Dolar/TL alış kuru ise 50,22 TL seviyesinde.
Son hesaplamalara göre, elinizde bulunan 1.000 doları TL'ye çevirdiğinizde 50.220 TL, 5.000 doları TL'ye çevirdiğinizde ise 251.100 TL elde ediyorsunuz. Geçtiğimiz hafta Dolar/TL 7 gün önce 49,97 TL seviyesindeydi. Bu durumda bir dolardaki değişim 0,27 TL oldu ve yüzde olarak değişim %0,54 şeklinde kaydedildi. Haftalık değerlere baktığımızda ise 1.000 doların TL karşılığında 270,00 TL'lik bir artış gözlemleniyor.
Dolar/TL serisinin son durumu şöyle:
Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 50,06 TL, direnç seviyesi ise 50,33 TL olarak belirlenmiş durumda.
10 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|50,22 TL
|50,24 TL
|%0,11
10 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|56,37 TL
|56,39 TL
|%0,00
|İngiliz Sterlini
|67,54 TL
|67,55 TL
|%0,00
|İsviçre Frangı
|61,26 TL
|61,31 TL
|%0,07
|Kanada Doları
|35,57 TL
|35,59 TL
|%0,11
|Avustralya Doları
|34,77 TL
|34,80 TL
|%0,07
|Çin Yuanı
|7,53 TL
|7,54 TL
|%0,13
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%-0,04
|İsveç Kronu
|5,12 TL
|5,13 TL
|%0,11
10 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1225
|%0,02
|GBP/USD
|1,3446
|%0,03
|USD/JPY
|158,05
|%0,10
|USD/CHF
|0,8196
|%0,04
Son 7 günlük Dolar/TL hareketlerini içeren grafik, yatırımcılar için önemli bir gösterge sunuyor.
Mevcut Dolar/TL seviyesi, 50,06 TL desteği ve 50,33 TL direnci arasında bir konumda yer almakta. Bu seviyelerin takibi, piyasalardaki yön belirlemede önemli bir rol oynayacaktır. Yakın dönemdeki dalgalanmaların ardından, küresel durumların bu seviyeler üzerinde etkili olma potansiyeli dikkatle izlenmeli.
Serbest piyasadaki güncel 50,22 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.220 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,11 oranında değişim kaydetmiştir.
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