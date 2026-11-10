10 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 56,37 TL, satış fiyatı ise 56,39 TL olarak belirlenmiştir. Bugün Euro/TL kuru, önceki güne göre %0,00 değişim gösterirken, 1.000 euro alış kuru üzerinden TL karşılığı 56.370 TL, 5.000 euro ise 281.850 TL olmaktadır. Son 7 günde Euro/TL kuru, 55,97 TL'den başlayarak gün içerisinde 56,39 TL seviyesine ulaşmış ve 1 euronun TL bazındaki değişimi 0,42 TL olarak kaydedilmiştir.

Geçtiğimiz hafta Euro’nun TL karşısındaki hareketi şu şekilde gerçekleşmiştir: 2026-11-02 tarihinde 55,97 TL, 2026-11-03'te 56,00 TL, 2026-11-04'te 56,21 TL, 2026-11-05'te 56,27 TL, 2026-11-06'da 55,92 TL, 2026-11-09'da 56,38 TL ve en son 2026-11-10'da 56,39 TL seviyelerine yükselmiştir. Son 7 günlük dönemde, euro'nun TL'deki toplam artışı 0,42 TL, yüzde değişimi ise %0,75 olmuştur.

Teknik seviyelere baktığımızda Euro/TL için destek 56,08 TL, direnç ise 56,55 TL seviyesinde yer almaktadır. Mevcut seviyeler, yatırımcılar açısından takip edilmesi gereken önemli noktalar olarak öne çıkmaktadır.

Güncel Euro Kuru

10 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 56,37 TL 56,39 TL %0,00





Güncel Döviz Kurları

10 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 50,22 TL 50,24 TL %0,11 İngiliz Sterlini 67,54 TL 67,55 TL %0,00 İsviçre Frangı 61,26 TL 61,31 TL %0,07 Kanada Doları 35,57 TL 35,59 TL %0,11 Avustralya Doları 34,77 TL 34,80 TL %0,07 Çin Yuanı 7,53 TL 7,54 TL %0,13 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,04 İsveç Kronu 5,12 TL 5,13 TL %0,11





Öne Çıkan Pariteler

10 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1225 %0,02 GBP/USD 1,3446 %0,03 USD/JPY 158,05 %0,10 USD/CHF 0,8196 %0,04





Grafik, Euro/TL'nin son 7 günlük kur değişimini görsel olarak ortaya koymaktadır.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL'nin mevcut seviyesi 56,39 TL ile teknik destek seviyesine yakın bir konumda yer alıyor. 56,08 TL destek seviyesi, olası geri çekilmelerde dikkat edilmesi gereken bir nokta. Diğer yandan 56,55 TL direncinin aşılması durumunda, Euro'nun yukarı yönlü hareket etmesi mümkün görünüyor. Euro/TL'nin hareketleri üzerinde etkili olabilecek küresel piyasa dinamikleri için dikkate alınması gerektiği unutulmamalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular