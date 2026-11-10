10 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 56,37 TL, satış fiyatı ise 56,39 TL olarak belirlenmiştir. Bugün Euro/TL kuru, önceki güne göre %0,00 değişim gösterirken, 1.000 euro alış kuru üzerinden TL karşılığı 56.370 TL, 5.000 euro ise 281.850 TL olmaktadır. Son 7 günde Euro/TL kuru, 55,97 TL'den başlayarak gün içerisinde 56,39 TL seviyesine ulaşmış ve 1 euronun TL bazındaki değişimi 0,42 TL olarak kaydedilmiştir.
Geçtiğimiz hafta Euro’nun TL karşısındaki hareketi şu şekilde gerçekleşmiştir: 2026-11-02 tarihinde 55,97 TL, 2026-11-03'te 56,00 TL, 2026-11-04'te 56,21 TL, 2026-11-05'te 56,27 TL, 2026-11-06'da 55,92 TL, 2026-11-09'da 56,38 TL ve en son 2026-11-10'da 56,39 TL seviyelerine yükselmiştir. Son 7 günlük dönemde, euro'nun TL'deki toplam artışı 0,42 TL, yüzde değişimi ise %0,75 olmuştur.
Teknik seviyelere baktığımızda Euro/TL için destek 56,08 TL, direnç ise 56,55 TL seviyesinde yer almaktadır. Mevcut seviyeler, yatırımcılar açısından takip edilmesi gereken önemli noktalar olarak öne çıkmaktadır.
10 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|56,37 TL
|56,39 TL
|%0,00
10 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|50,22 TL
|50,24 TL
|%0,11
|İngiliz Sterlini
|67,54 TL
|67,55 TL
|%0,00
|İsviçre Frangı
|61,26 TL
|61,31 TL
|%0,07
|Kanada Doları
|35,57 TL
|35,59 TL
|%0,11
|Avustralya Doları
|34,77 TL
|34,80 TL
|%0,07
|Çin Yuanı
|7,53 TL
|7,54 TL
|%0,13
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%-0,04
|İsveç Kronu
|5,12 TL
|5,13 TL
|%0,11
10 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1225
|%0,02
|GBP/USD
|1,3446
|%0,03
|USD/JPY
|158,05
|%0,10
|USD/CHF
|0,8196
|%0,04
Grafik, Euro/TL'nin son 7 günlük kur değişimini görsel olarak ortaya koymaktadır.
Euro/TL'nin mevcut seviyesi 56,39 TL ile teknik destek seviyesine yakın bir konumda yer alıyor. 56,08 TL destek seviyesi, olası geri çekilmelerde dikkat edilmesi gereken bir nokta. Diğer yandan 56,55 TL direncinin aşılması durumunda, Euro'nun yukarı yönlü hareket etmesi mümkün görünüyor. Euro/TL'nin hareketleri üzerinde etkili olabilecek küresel piyasa dinamikleri için dikkate alınması gerektiği unutulmamalıdır.
Serbest piyasa 56,37 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.370 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1225 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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