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  4. 100 lira madeni para getirene 110 lira veriyor! Darphane bazı bozuk paraları hiç basmamıştı: Esnaftan vatandaşa 10 lira kâr ettiren yöntem

100 lira madeni para getirene 110 lira veriyor! Darphane bazı bozuk paraları hiç basmamıştı: Esnaftan vatandaşa 10 lira kâr ettiren yöntem

30.07.2024 10:50
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Bir fırıncı esnaf müşterilerine bozuk para üstü verecek madeni para bulamayınca dükkanının camına ilan asarak 100 lira bozuk para getirene 110 lira vereceğini söyledi. O yazıyı okuyan vatandaş ise fırına koştu.

100 lira madeni para getirene 110 lira veriyor! Darphane bazı bozuk paraları hiç basmamıştı: Esnaftan vatandaşa 10 lira kâr ettiren yöntem

Müşterilerine bozuk para üstü verecek madeni para bulamayan fırıncı, bulduğu yöntemle dikkat çekti. Fırın işleten Mehmet Işık, müşterilerinin büyük kısmının kağıt para kullanmasıyla, bozuk para sıkıntısı yaşamaya başlayınca harekete geçti.

Yozgat'taki dükkanının camına astığı yazıda 100 lira madeni para getirene 110 lira vereceğini yazdı. Fırıncı Işık'ın bu düşüncesinden ardından vatandaşlar da yazıdan sonra fırına bozuk para getirmeye başladı.

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BOZUK PARA SIKINTISI YAŞIYORLAR

Piyasada ciddi boyutta bozuk para sıkıntısı yaşandığını söyleyen fırıncı Mehmet Işık, “Biz ilçede kampanya başlattık. 100 lira bozuk para getirene 110 lira veriyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz bozuk para konusunda. Ekmeklerin küsuratlı olması bizi sıkıntıya sokuyor, 8 liraya ekmek satılıyor. Her getiren kağıt para getiriyor, kimse bozuk para getirmiyor. Vatandaşlarımıza da buradan sesleniyoruz, evlerindeki bozuk paraları getirsinler, değerlendirelim. Bozuk para yönünde esnaf olarak çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.

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Fırıncı Işık, vatandaşların kampanyaya ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, “Bu kampanya ile bozuk para sıkıntımızı da çözmüş oluyoruz. Yöntemi bu şekilde bulduk, 100 lira getirene 110 lira veriyoruz. Herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

25 KURUŞ HİÇ BASILMADI

Bu arada, 6 aylık dönemde tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 432 milyon 895 bin 107 adet oldu. Piyasaya sunulan bozuk paraların değeri ise 699 milyon 197 bin 945 lira olarak hesaplandı.

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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, altı aylık dönemde 77 milyon 908 bin 607 adet 5 lira, 280 milyon 800 bin adet 1 lira, 54 milyon 94 bin 500 adet 50 kuruş, 16 milyon 602 bin adet 10 kuruş, 2 milyon 814 bin adet 5 kuruş ve 676 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu. En çok tedavüle verilen bozuk para 1 lira olurken, 6 aylık süreçte 25 kuruş dolaşıma sokulmadı.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
madeni para bozuk para
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