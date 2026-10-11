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11 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasada alış fiyatı 54,95 TL, satış fiyatı ise 55,65 TL olarak belirlendi. Son bir haftada 55,33 TL'den 55,65 TL'ye çıkarak 0,32 TL artış gösterdi.

11 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 54,95 TL, satış fiyatı ise 55,65 TL olarak belirlenirken, günlük değişim %-0,18 seviyesinde kaydedilmiştir. Son 7 gün içinde Euro/TL 55,33 TL ile başladığı süreçte, bugünkü değeri 55,65 TL’ye yükselmiş durumda. Bu durumda 1 euro, TL bazında 0,32 TL (yüzde değişim %0,58) artış göstermiştir. 1.000 euro, alış kuru üzerinden 54.950 TL’ye karşılık bulurken, 5.000 euro ise 274.750 TL etmektedir.

Aynı zamanda, Euro/TL son bir haftada önemli dalgalanmalar yaşamış, 7 gün önceki değeri 55,33 TL iken, bugün 55,65 TL seviyesine ulaşarak 320,00 TL’lik bir artış göstermiştir. Bu sürecin en düşük değeri 55,12 TL olarak kaydedilirken, en yüksek değeri ise 55,65 TL olmuştur.

Mevcut Euro/TL değerinin 55,30 TL destek ve 55,83 TL direnç seviyeleri arasında hareket ettiği gözlemlenmektedir. Böylece bu seviyeler, yatırımcılar için dikkatle takip edilmesi gereken noktalar olarak öne çıkmaktadır.

Güncel Euro Kuru

11 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 54,95 TL 55,65 TL %-0,18


Güncel Döviz Kurları

11 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,14 TL 49,40 TL %0,03
İngiliz Sterlini 65,13 TL 65,40 TL %-0,16
İsviçre Frangı 59,19 TL 59,53 TL %0,21
Kanada Doları 34,47 TL 34,66 TL %-0,20
Avustralya Doları 34,31 TL 34,50 TL %0,40
Çin Yuanı 7,34 TL 7,38 TL %0,19
Rus Rublesi 0,57 TL 0,58 TL %-0,21
İsveç Kronu 4,91 TL 4,95 TL %-0,23


Öne Çıkan Pariteler

11 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1202 %-0,08
GBP/USD 1,3232 %0,04
USD/JPY 158,30 %0,27
USD/CHF 0,8300 %-0,19


Son yedi gün içinde Euro/TL'deki değişimi gösteren grafik, Euro'nun TL karşısındaki seyrini net bir şekilde yansıtmaktadır.

11 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Yatay Seyir 1

Mynet Finans Analiz Notu

Güncel Euro/TL seviyesi, 55,30 TL desteğinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Yükselişin devam edip etmeyeceğini anlamak için 55,83 TL direnç noktasını göz önünde bulundurmak kritik önem taşıyor. Ayrıca, EUR/USD paritesinin yatay seyri, Euro/TL'nin yönelimini etkileyebilecek önemli bir küresel gösterge olarak dikkat çekiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 54,95 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 54.950 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1202 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

11 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Yatay Seyir 2

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