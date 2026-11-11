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11 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasada 50,23 TL alış ve 50,24 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Son bir haftada Dolar/TL %0,48 artarak 50,24 TL seviyesine yükseldi.

11 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru
Cansu Çamcı

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 50,23 TL, satış fiyatı ise 50,24 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bugün için Dolar/TL'de günlük değişim oranı %0,00 olarak kaydedilmiş durumda. 1.000 doların TL karşılığı ise 50.230 TL, 5.000 doların karşılığı ise 251.150 TL olarak hesaplanıyor.

Son bir haftalık döneme bakıldığında, Dolar/TL 7 gün önce 50,00 TL seviyesindeyken, bugün 50,24 TL seviyesine yükselmiş durumda. Bu sürede 1 doların TL cinsinden değişimi 0,24 TL olurken, bu da %0,48’lik bir artışa işaret ediyor. Yani 1.000 doların TL cinsindeki değerinin artışı ise 240,00 TL olarak kaydedilmiş.

Dolar/TL'deki fiyat hareketleri, 7 günlük zaman diliminde şu şekilde gerçekleşti:

  • 2026-11-03: 50,00 TL
  • 2026-11-04: 50,02 TL
  • 2026-11-05: 50,05 TL
  • 2026-11-06: 50,15 TL
  • 2026-11-09: 50,18 TL
  • 2026-11-10: 50,23 TL
  • 2026-11-11: 50,24 TL

Dolar/TL için takip edilmesi gereken teknik seviyeler ise 50,08 TL seviyesinde destek ve 50,32 TL seviyesinde direnç. Bu seviyeler, piyasa oyuncuları tarafından dikkatle izlenmeli.

Güncel Dolar Kuru

11 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 50,23 TL 50,24 TL %0,00


Güncel Döviz Kurları

11 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 56,09 TL 56,12 TL %0,04
İngiliz Sterlini 67,07 TL 67,07 TL %0,06
İsviçre Frangı 60,79 TL 60,81 TL %-0,10
Kanada Doları 35,35 TL 35,37 TL %-0,13
Avustralya Doları 34,53 TL 34,55 TL %0,14
Çin Yuanı 7,53 TL 7,53 TL %0,06
Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,26
İsveç Kronu 5,08 TL 5,09 TL %-0,01


Öne Çıkan Pariteler

11 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1160 %-0,03
GBP/USD 1,3343 %-0,01
USD/JPY 158,80 %0,00
USD/CHF 0,8261 %0,10


Son 7 günlük Dolar/TL değişimini gösteren grafik aşağıdaki gibidir.

11 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin mevcut fiyatı, takip edilmesi gereken 50,08 TL destek seviyesinin üzerinde işlem görmekte. 50,32 TL direnç seviyesi ise önemli bir izleme noktası olacak. Bu seviyelerin neden önemli olduğu, piyasa dinamikleri ve olası dalgalanmalar açısından yatırımcılar açısından dikkatle izlenmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 50,23 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.230 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,00 oranında değişim kaydetmiştir.

11 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

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Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
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