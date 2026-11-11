11 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 50,23 TL, satış fiyatı ise 50,24 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bugün için Dolar/TL'de günlük değişim oranı %0,00 olarak kaydedilmiş durumda. 1.000 doların TL karşılığı ise 50.230 TL, 5.000 doların karşılığı ise 251.150 TL olarak hesaplanıyor.
Son bir haftalık döneme bakıldığında, Dolar/TL 7 gün önce 50,00 TL seviyesindeyken, bugün 50,24 TL seviyesine yükselmiş durumda. Bu sürede 1 doların TL cinsinden değişimi 0,24 TL olurken, bu da %0,48’lik bir artışa işaret ediyor. Yani 1.000 doların TL cinsindeki değerinin artışı ise 240,00 TL olarak kaydedilmiş.
Dolar/TL'deki fiyat hareketleri, 7 günlük zaman diliminde şu şekilde gerçekleşti:
Dolar/TL için takip edilmesi gereken teknik seviyeler ise 50,08 TL seviyesinde destek ve 50,32 TL seviyesinde direnç. Bu seviyeler, piyasa oyuncuları tarafından dikkatle izlenmeli.
11 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|50,23 TL
|50,24 TL
|%0,00
11 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|56,09 TL
|56,12 TL
|%0,04
|İngiliz Sterlini
|67,07 TL
|67,07 TL
|%0,06
|İsviçre Frangı
|60,79 TL
|60,81 TL
|%-0,10
|Kanada Doları
|35,35 TL
|35,37 TL
|%-0,13
|Avustralya Doları
|34,53 TL
|34,55 TL
|%0,14
|Çin Yuanı
|7,53 TL
|7,53 TL
|%0,06
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%0,26
|İsveç Kronu
|5,08 TL
|5,09 TL
|%-0,01
11 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1160
|%-0,03
|GBP/USD
|1,3343
|%-0,01
|USD/JPY
|158,80
|%0,00
|USD/CHF
|0,8261
|%0,10
Son 7 günlük Dolar/TL değişimini gösteren grafik aşağıdaki gibidir.
Dolar/TL'nin mevcut fiyatı, takip edilmesi gereken 50,08 TL destek seviyesinin üzerinde işlem görmekte. 50,32 TL direnç seviyesi ise önemli bir izleme noktası olacak. Bu seviyelerin neden önemli olduğu, piyasa dinamikleri ve olası dalgalanmalar açısından yatırımcılar açısından dikkatle izlenmelidir.
Serbest piyasadaki güncel 50,23 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.230 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,00 oranında değişim kaydetmiştir.
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