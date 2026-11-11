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11 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL bugün serbest piyasada 56,09 TL alış ve 56,12 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Son bir haftada değerinde 0,12 TL'lik artış gerçekleşirken, günlük değişim %0,04 olarak kaydedildi.

11 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru
Cansu Çamcı

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış kuru 56,09 TL, satış kuru ise 56,12 TL seviyelerinde işlem görüyor. Euro'nun günlük değişimi %0,04 olarak kaydedildi. 1.000 euro TL'ye çevirildiğinde 56.090,00 TL, 5.000 euro ise 280.450,00 TL elde ediliyor.

Hafta başında Euro/TL 7 gün önce 56,00 TL seviyesindeydi, yani son bir haftada 0,12 TL'lik bir artış gözlemlenirken bu, %0,21'lik bir değişime karşılık gelmektedir. Bu veriler ışığında, Euro/TL'nin 7 günlük performansında önemli bir dönüşüm yaşandığı görülüyor; geçtiğimiz günlerde 56,38 TL ile en yüksek seviyeye ulaştı.

Döviz piyasalarında, Euro/TL'nin destek seviyesi 55,90 TL, direnç seviyesi ise 56,36 TL olarak belirlenmiş durumda. Kullanıcıların bu seviyeleri takip etmeleri, piyasanın yönü açısından yardımcı olabilir. Ancak, Euro/TL'nin hareketliliği üzerinde etkili olabilecek çeşitli global etmenlerin olmaması, mevcut durumun daha sakin seyrine katkı sağlamakta.

Güncel Euro Kuru

11 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 56,09 TL 56,12 TL %0,04


Güncel Döviz Kurları

11 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 50,23 TL 50,24 TL %0,00
İngiliz Sterlini 67,07 TL 67,07 TL %0,06
İsviçre Frangı 60,79 TL 60,81 TL %-0,10
Kanada Doları 35,35 TL 35,37 TL %-0,13
Avustralya Doları 34,53 TL 34,55 TL %0,14
Çin Yuanı 7,53 TL 7,53 TL %0,06
Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,26
İsveç Kronu 5,08 TL 5,09 TL %-0,01


Öne Çıkan Pariteler

11 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1160 %-0,03
GBP/USD 1,3343 %-0,01
USD/JPY 158,80 %0,00
USD/CHF 0,8261 %0,10


Son 7 gün içinde Euro/TL'nin değer değişimini daha iyi anlamak için aşağıda bir grafik sunulmaktadır.

11 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL fiyatları, direnç seviyesine oldukça yakın bir konumda, bu nedenle 56,36 TL alanının takibi önemli olabilir. Destek seviyesi olarak 55,90 TL ise aşağı yönlü baskılara karşı bir güvence işlevi görebilir. EUR/USD paritesi 1,1160'dan işlem görmekte ve %0,03'lük bir günlük düşüş göstermiştir; ancak bu durumda Euro/TL üzerindeki etki sınırlı kalmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 56,09 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.090 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1160 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

11 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 2

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