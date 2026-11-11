11 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış kuru 56,09 TL, satış kuru ise 56,12 TL seviyelerinde işlem görüyor. Euro'nun günlük değişimi %0,04 olarak kaydedildi. 1.000 euro TL'ye çevirildiğinde 56.090,00 TL, 5.000 euro ise 280.450,00 TL elde ediliyor.
Hafta başında Euro/TL 7 gün önce 56,00 TL seviyesindeydi, yani son bir haftada 0,12 TL'lik bir artış gözlemlenirken bu, %0,21'lik bir değişime karşılık gelmektedir. Bu veriler ışığında, Euro/TL'nin 7 günlük performansında önemli bir dönüşüm yaşandığı görülüyor; geçtiğimiz günlerde 56,38 TL ile en yüksek seviyeye ulaştı.
Döviz piyasalarında, Euro/TL'nin destek seviyesi 55,90 TL, direnç seviyesi ise 56,36 TL olarak belirlenmiş durumda. Kullanıcıların bu seviyeleri takip etmeleri, piyasanın yönü açısından yardımcı olabilir. Ancak, Euro/TL'nin hareketliliği üzerinde etkili olabilecek çeşitli global etmenlerin olmaması, mevcut durumun daha sakin seyrine katkı sağlamakta.
11 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|56,09 TL
|56,12 TL
|%0,04
11 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|50,23 TL
|50,24 TL
|%0,00
|İngiliz Sterlini
|67,07 TL
|67,07 TL
|%0,06
|İsviçre Frangı
|60,79 TL
|60,81 TL
|%-0,10
|Kanada Doları
|35,35 TL
|35,37 TL
|%-0,13
|Avustralya Doları
|34,53 TL
|34,55 TL
|%0,14
|Çin Yuanı
|7,53 TL
|7,53 TL
|%0,06
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%0,26
|İsveç Kronu
|5,08 TL
|5,09 TL
|%-0,01
11 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1160
|%-0,03
|GBP/USD
|1,3343
|%-0,01
|USD/JPY
|158,80
|%0,00
|USD/CHF
|0,8261
|%0,10
Son 7 gün içinde Euro/TL'nin değer değişimini daha iyi anlamak için aşağıda bir grafik sunulmaktadır.
Mevcut Euro/TL fiyatları, direnç seviyesine oldukça yakın bir konumda, bu nedenle 56,36 TL alanının takibi önemli olabilir. Destek seviyesi olarak 55,90 TL ise aşağı yönlü baskılara karşı bir güvence işlevi görebilir. EUR/USD paritesi 1,1160'dan işlem görmekte ve %0,03'lük bir günlük düşüş göstermiştir; ancak bu durumda Euro/TL üzerindeki etki sınırlı kalmaktadır.
Serbest piyasa 56,09 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.090 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1160 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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