12 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,29 TL, satış fiyatı ise 55,34 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim %0,03 seviyesinde gerçekleşirken, 1.000 euroyu TL’ye çevirme senaryosunda 55.290 TL elde edilecektir. 7 gün önce Euro/TL 55,32 TL seviyesindeyken, bugün 55,34 TL’ye yükselmiş durumda. Bu süreçte bir euro, TL karşısında 0,02 TL değer kazanmış ve yüzde değişim %0,04 olmuştur. 1.000 euro için TL karşılığı olan değişim ise 20,00 TL olmuştur.

Son bir haftada Euro/TL'nin hareketi şu şekilde gerçekleşti: 2026-10-02: 55,32 TL, 2026-10-05: 55,19 TL, 2026-10-06: 55,41 TL, 2026-10-07: 55,12 TL, 2026-10-08: 55,39 TL, 2026-10-09: 55,30 TL, 2026-10-12: 55,34 TL. Böylece son bir hafta içinde Euro/TL’de dalgalanmaların gözlemlendiği söylenebilir.

Destek seviyesi 55,17 TL, direnç seviyesi ise 55,46 TL olarak belirlenmiştir. Piyasanın mevcut durumuna bakıldığında, Euro/TL ve EUR/USD’nin yatay seyir izlediği görülüyor.

Güncel Euro Kuru

12 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,29 TL 55,34 TL %0,03





Güncel Döviz Kurları

12 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 49,33 TL 49,34 TL %0,14 İngiliz Sterlini 65,37 TL 65,40 TL %0,18 İsviçre Frangı 59,39 TL 59,42 TL %0,08 Kanada Doları 34,60 TL 34,62 TL %0,14 Avustralya Doları 34,42 TL 34,43 TL %0,05 Çin Yuanı 7,37 TL 7,37 TL %0,13 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %1,08 İsveç Kronu 4,93 TL 4,94 TL %0,12





Öne Çıkan Pariteler

12 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1203 %0,01 GBP/USD 1,3242 %0,08 USD/JPY 158,32 %0,01 USD/CHF 0,8305 %0,06





Son 7 gün içerisinde Euro/TL kurundaki değişimi incelemek adına grafik takip edilebilir.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL destek seviyesi olan 55,17 TL’nin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece, yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gerekebilir. Aynı şekilde 55,46 TL seviyesindeki direnç noktası da takip edilmeli. EUR/USD paritesinin durumu, Euro/TL’deki hareketler üzerinde önemli bir etki yaratabilir; bu nedenle piyasayı değerlendirmelerde dikkate almakta fayda var.

Sıkça Sorulan Sorular