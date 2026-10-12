12 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,29 TL, satış fiyatı ise 55,34 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim %0,03 seviyesinde gerçekleşirken, 1.000 euroyu TL’ye çevirme senaryosunda 55.290 TL elde edilecektir. 7 gün önce Euro/TL 55,32 TL seviyesindeyken, bugün 55,34 TL’ye yükselmiş durumda. Bu süreçte bir euro, TL karşısında 0,02 TL değer kazanmış ve yüzde değişim %0,04 olmuştur. 1.000 euro için TL karşılığı olan değişim ise 20,00 TL olmuştur.
Son bir haftada Euro/TL'nin hareketi şu şekilde gerçekleşti: 2026-10-02: 55,32 TL, 2026-10-05: 55,19 TL, 2026-10-06: 55,41 TL, 2026-10-07: 55,12 TL, 2026-10-08: 55,39 TL, 2026-10-09: 55,30 TL, 2026-10-12: 55,34 TL. Böylece son bir hafta içinde Euro/TL’de dalgalanmaların gözlemlendiği söylenebilir.
Destek seviyesi 55,17 TL, direnç seviyesi ise 55,46 TL olarak belirlenmiştir. Piyasanın mevcut durumuna bakıldığında, Euro/TL ve EUR/USD’nin yatay seyir izlediği görülüyor.
12 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,29 TL
|55,34 TL
|%0,03
12 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,33 TL
|49,34 TL
|%0,14
|İngiliz Sterlini
|65,37 TL
|65,40 TL
|%0,18
|İsviçre Frangı
|59,39 TL
|59,42 TL
|%0,08
|Kanada Doları
|34,60 TL
|34,62 TL
|%0,14
|Avustralya Doları
|34,42 TL
|34,43 TL
|%0,05
|Çin Yuanı
|7,37 TL
|7,37 TL
|%0,13
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%1,08
|İsveç Kronu
|4,93 TL
|4,94 TL
|%0,12
12 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1203
|%0,01
|GBP/USD
|1,3242
|%0,08
|USD/JPY
|158,32
|%0,01
|USD/CHF
|0,8305
|%0,06
Son 7 gün içerisinde Euro/TL kurundaki değişimi incelemek adına grafik takip edilebilir.
Euro/TL destek seviyesi olan 55,17 TL’nin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece, yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gerekebilir. Aynı şekilde 55,46 TL seviyesindeki direnç noktası da takip edilmeli. EUR/USD paritesinin durumu, Euro/TL’deki hareketler üzerinde önemli bir etki yaratabilir; bu nedenle piyasayı değerlendirmelerde dikkate almakta fayda var.
Serbest piyasa 55,29 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.290 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1203 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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