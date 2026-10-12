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12 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL bugün serbest piyasada 55,29 TL alış ve 55,34 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Son bir haftada, euro TL karşısında 0,02 TL değer kazandı ve dalgalanmalar gözlemlendi.

12 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,29 TL, satış fiyatı ise 55,34 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim %0,03 seviyesinde gerçekleşirken, 1.000 euroyu TL’ye çevirme senaryosunda 55.290 TL elde edilecektir. 7 gün önce Euro/TL 55,32 TL seviyesindeyken, bugün 55,34 TL’ye yükselmiş durumda. Bu süreçte bir euro, TL karşısında 0,02 TL değer kazanmış ve yüzde değişim %0,04 olmuştur. 1.000 euro için TL karşılığı olan değişim ise 20,00 TL olmuştur.

Son bir haftada Euro/TL'nin hareketi şu şekilde gerçekleşti: 2026-10-02: 55,32 TL, 2026-10-05: 55,19 TL, 2026-10-06: 55,41 TL, 2026-10-07: 55,12 TL, 2026-10-08: 55,39 TL, 2026-10-09: 55,30 TL, 2026-10-12: 55,34 TL. Böylece son bir hafta içinde Euro/TL’de dalgalanmaların gözlemlendiği söylenebilir.

Destek seviyesi 55,17 TL, direnç seviyesi ise 55,46 TL olarak belirlenmiştir. Piyasanın mevcut durumuna bakıldığında, Euro/TL ve EUR/USD’nin yatay seyir izlediği görülüyor.

Güncel Euro Kuru

12 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,29 TL 55,34 TL %0,03


Güncel Döviz Kurları

12 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,33 TL 49,34 TL %0,14
İngiliz Sterlini 65,37 TL 65,40 TL %0,18
İsviçre Frangı 59,39 TL 59,42 TL %0,08
Kanada Doları 34,60 TL 34,62 TL %0,14
Avustralya Doları 34,42 TL 34,43 TL %0,05
Çin Yuanı 7,37 TL 7,37 TL %0,13
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %1,08
İsveç Kronu 4,93 TL 4,94 TL %0,12


Öne Çıkan Pariteler

12 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1203 %0,01
GBP/USD 1,3242 %0,08
USD/JPY 158,32 %0,01
USD/CHF 0,8305 %0,06


Son 7 gün içerisinde Euro/TL kurundaki değişimi incelemek adına grafik takip edilebilir.

12 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL destek seviyesi olan 55,17 TL’nin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece, yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gerekebilir. Aynı şekilde 55,46 TL seviyesindeki direnç noktası da takip edilmeli. EUR/USD paritesinin durumu, Euro/TL’deki hareketler üzerinde önemli bir etki yaratabilir; bu nedenle piyasayı değerlendirmelerde dikkate almakta fayda var.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,29 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.290 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1203 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

12 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir 2

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döviz alış satış euro alış satış
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