12 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış kuru 50,25 TL, satış kuru ise 50,26 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugün Dolar/TL, önceki güne göre %0,05 artış göstermiş bulunuyor. Son günlerdeki hareketliliğe bakıldığında, 1.000 doların TL karşılığı 50.250 TL olarak hesaplanmakta. Dolayısıyla, elinizdeki 1.000 doları TL'ye çevirdiğinizde 50.250 TL alıyorsunuz. 5.000 doların TL karşılığı ise 251.250 TL.

Son bir haftalık dönemde Dolar/TL, 7 gün önce 50,02 TL iken bugün 50,26 TL seviyesine yükselmiş durumda. Böylece, bir doların TL bazındaki değişimi 0,24 TL, yüzde değişim ise %0,48 olarak kaydedildi. 1.000 dolar için TL karşılığındaki değişim ise 240,00 TL artış göstermiştir.

7 günlük Dolar/TL serisi incelendiğinde, 2026-11-04'te 50,02 TL'den başlayan süreç, 2026-11-05'te 50,05 TL, 2026-11-06'da 50,15 TL, 2026-11-09'da 50,18 TL, 2026-11-10'da 50,23 TL, 2026-11-11'de yeniden 50,23 TL ve nihayetinde 2026-11-12'de 50,26 TL'ye ulaşmıştır.

Dolar/TL için takip edilmesi gereken seviyeler arasında destek 50,10 TL, direnç ise 50,34 TL olarak belirlenmiştir.

Güncel Dolar Kuru

12 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 50,25 TL 50,26 TL %0,05





Güncel Döviz Kurları

12 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,78 TL 55,84 TL %0,13 İngiliz Sterlini 66,77 TL 66,80 TL %0,09 İsviçre Frangı 60,35 TL 60,38 TL %0,12 Kanada Doları 35,24 TL 35,26 TL %0,01 Avustralya Doları 34,35 TL 34,37 TL %-0,12 Çin Yuanı 7,54 TL 7,54 TL %0,14 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,20 İsveç Kronu 5,03 TL 5,04 TL %0,02





Öne Çıkan Pariteler

12 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1082 %-0,06 GBP/USD 1,3261 %-0,10 USD/JPY 159,68 %-0,11 USD/CHF 0,8325 %-0,07





Son 7 gün içinde Dolar/TL kurunun nasıl değiştiğine ilişkin grafik aşağıda yer alacaktır.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL güncel fiyatı, destek seviyesinin üzerinde işlem görmekle birlikte, dirence yaklaşmış durumda. Bu seviyeler, piyasa dinamiklerini izlemek için önemli olup yatırımcıların piyasayı değerlendirmesinde kritik rol oynamaktadır. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı dikkatli olunması önerilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular