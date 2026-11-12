12 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış kuru 50,25 TL, satış kuru ise 50,26 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugün Dolar/TL, önceki güne göre %0,05 artış göstermiş bulunuyor. Son günlerdeki hareketliliğe bakıldığında, 1.000 doların TL karşılığı 50.250 TL olarak hesaplanmakta. Dolayısıyla, elinizdeki 1.000 doları TL'ye çevirdiğinizde 50.250 TL alıyorsunuz. 5.000 doların TL karşılığı ise 251.250 TL.
Son bir haftalık dönemde Dolar/TL, 7 gün önce 50,02 TL iken bugün 50,26 TL seviyesine yükselmiş durumda. Böylece, bir doların TL bazındaki değişimi 0,24 TL, yüzde değişim ise %0,48 olarak kaydedildi. 1.000 dolar için TL karşılığındaki değişim ise 240,00 TL artış göstermiştir.
7 günlük Dolar/TL serisi incelendiğinde, 2026-11-04'te 50,02 TL'den başlayan süreç, 2026-11-05'te 50,05 TL, 2026-11-06'da 50,15 TL, 2026-11-09'da 50,18 TL, 2026-11-10'da 50,23 TL, 2026-11-11'de yeniden 50,23 TL ve nihayetinde 2026-11-12'de 50,26 TL'ye ulaşmıştır.
Dolar/TL için takip edilmesi gereken seviyeler arasında destek 50,10 TL, direnç ise 50,34 TL olarak belirlenmiştir.
12 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|50,25 TL
|50,26 TL
|%0,05
12 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,78 TL
|55,84 TL
|%0,13
|İngiliz Sterlini
|66,77 TL
|66,80 TL
|%0,09
|İsviçre Frangı
|60,35 TL
|60,38 TL
|%0,12
|Kanada Doları
|35,24 TL
|35,26 TL
|%0,01
|Avustralya Doları
|34,35 TL
|34,37 TL
|%-0,12
|Çin Yuanı
|7,54 TL
|7,54 TL
|%0,14
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%-0,20
|İsveç Kronu
|5,03 TL
|5,04 TL
|%0,02
12 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1082
|%-0,06
|GBP/USD
|1,3261
|%-0,10
|USD/JPY
|159,68
|%-0,11
|USD/CHF
|0,8325
|%-0,07
Son 7 gün içinde Dolar/TL kurunun nasıl değiştiğine ilişkin grafik aşağıda yer alacaktır.
Dolar/TL güncel fiyatı, destek seviyesinin üzerinde işlem görmekle birlikte, dirence yaklaşmış durumda. Bu seviyeler, piyasa dinamiklerini izlemek için önemli olup yatırımcıların piyasayı değerlendirmesinde kritik rol oynamaktadır. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı dikkatli olunması önerilmektedir.
Serbest piyasadaki güncel 50,25 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.250 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,05 oranında değişim kaydetmiştir.
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