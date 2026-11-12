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12 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasada 50,26 TL seviyesinde işlem görüyor ve son günlerdeki hareketliliğe göre 1.000 dolar 50.250 TL'ye eşit. Son bir haftada Dolar/TL 50,02 TL'den 50,26 TL'ye yükseldi.

12 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru
Aleyna Türkmen

Dolar/TL serbest piyasa alış kuru 50,25 TL, satış kuru ise 50,26 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugün Dolar/TL, önceki güne göre %0,05 artış göstermiş bulunuyor. Son günlerdeki hareketliliğe bakıldığında, 1.000 doların TL karşılığı 50.250 TL olarak hesaplanmakta. Dolayısıyla, elinizdeki 1.000 doları TL'ye çevirdiğinizde 50.250 TL alıyorsunuz. 5.000 doların TL karşılığı ise 251.250 TL.

Son bir haftalık dönemde Dolar/TL, 7 gün önce 50,02 TL iken bugün 50,26 TL seviyesine yükselmiş durumda. Böylece, bir doların TL bazındaki değişimi 0,24 TL, yüzde değişim ise %0,48 olarak kaydedildi. 1.000 dolar için TL karşılığındaki değişim ise 240,00 TL artış göstermiştir.

7 günlük Dolar/TL serisi incelendiğinde, 2026-11-04'te 50,02 TL'den başlayan süreç, 2026-11-05'te 50,05 TL, 2026-11-06'da 50,15 TL, 2026-11-09'da 50,18 TL, 2026-11-10'da 50,23 TL, 2026-11-11'de yeniden 50,23 TL ve nihayetinde 2026-11-12'de 50,26 TL'ye ulaşmıştır.

Dolar/TL için takip edilmesi gereken seviyeler arasında destek 50,10 TL, direnç ise 50,34 TL olarak belirlenmiştir.

Güncel Dolar Kuru

12 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 50,25 TL 50,26 TL %0,05


Güncel Döviz Kurları

12 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,78 TL 55,84 TL %0,13
İngiliz Sterlini 66,77 TL 66,80 TL %0,09
İsviçre Frangı 60,35 TL 60,38 TL %0,12
Kanada Doları 35,24 TL 35,26 TL %0,01
Avustralya Doları 34,35 TL 34,37 TL %-0,12
Çin Yuanı 7,54 TL 7,54 TL %0,14
Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,20
İsveç Kronu 5,03 TL 5,04 TL %0,02


Öne Çıkan Pariteler

12 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1082 %-0,06
GBP/USD 1,3261 %-0,10
USD/JPY 159,68 %-0,11
USD/CHF 0,8325 %-0,07


Son 7 gün içinde Dolar/TL kurunun nasıl değiştiğine ilişkin grafik aşağıda yer alacaktır.

12 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL güncel fiyatı, destek seviyesinin üzerinde işlem görmekle birlikte, dirence yaklaşmış durumda. Bu seviyeler, piyasa dinamiklerini izlemek için önemli olup yatırımcıların piyasayı değerlendirmesinde kritik rol oynamaktadır. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı dikkatli olunması önerilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 50,25 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.250 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,05 oranında değişim kaydetmiştir.

12 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

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dolar alış ve satış döviz alış satış
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