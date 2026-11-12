12 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,76 TL, satış fiyatı ise 55,85 TL olarak belirlendi. Günlük değişim ise %0,12 seviyesinde gerçekleşti. 1.000 euroyu alış kuru üzerinden TL'ye çevirmek isterseniz, 55.760 TL alabilirsiniz. 5.000 euro için bu rakam 278.800 TL’ye çıkmaktadır.
Geçtiğimiz hafta itibarıyla Euro/TL kurunda bir düşüş gözlemlendi. 7 gün önceki 56,21 TL seviyesinden, bugün 55,85 TL’ye inerek -0,36 TL'lik bir değişim göstermiştir. Bu, Euro’nun TL bazında %0,64'lük bir düşüşüne işaret ediyor. 1.000 euro için de TL karşılığı -360,00 TL azalmıştır.
Sözü edilen 7 günlük Euro/TL serisine baktığımızda, 4 Kasım 2026’da 56,21 TL olan kur, gün gün değişerek şu seviyelere ulaştı: 56,27 TL (5 Kasım), 55,92 TL (6 Kasım), 56,38 TL (9 Kasım), 56,08 TL (10 Kasım) ve 55,74 TL (11 Kasım). Bugünkü 55,85 TL düzeyi, bu hafta içinde oluşan dalgalanmalar arasında dikkat çekiyor.
Teknik analiz açısından Euro/TL'nin destek seviyesi 55,60 TL olarak belirlenirken, direnç noktası 56,24 TL'dir. Bu seviyeler, piyasanın yönü hakkında bilgi verebilir. Özellikle 55,60 TL seviyesinin altında bir kapanış, düşüş eğilimini pekiştirebilirken, 56,24 TL’nin aşılması ise yukarı yönlü bir hareketi tetikleyebilir.
12 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,76 TL
|55,85 TL
|%0,12
12 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|50,25 TL
|50,26 TL
|%0,05
|İngiliz Sterlini
|66,77 TL
|66,80 TL
|%0,09
|İsviçre Frangı
|60,35 TL
|60,38 TL
|%0,12
|Kanada Doları
|35,24 TL
|35,26 TL
|%0,01
|Avustralya Doları
|34,35 TL
|34,37 TL
|%-0,12
|Çin Yuanı
|7,54 TL
|7,54 TL
|%0,14
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%-0,20
|İsveç Kronu
|5,03 TL
|5,04 TL
|%0,02
12 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1081
|%-0,06
|GBP/USD
|1,3261
|%-0,10
|USD/JPY
|159,68
|%-0,11
|USD/CHF
|0,8325
|%-0,07
Son 7 günlük Euro/TL kur değişimi grafiklerle analiz edilebilir. Grafiklerde, belirtilen 7 gün içinde yaşanan dalgalanmalara daha detaylı göz atma imkânı bulunuyor.
Mevcut Euro/TL fiyatı, 55,85 TL seviyesiyle, teknik destek ve direnç seviyelerine yakın bir konumda. 55,60 TL altındaki hareketler riskli olabilirken, 56,24 TL üzerindeki kapanışlar ise olumlu sinyaller verebilir. EUR/USD paritesinin güncel durumu da analizlerden bağımsız olarak Euro/TL üzerinde dolaylı etkiye sahip olabilir.
Serbest piyasa 55,76 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.760 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1081 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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