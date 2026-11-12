12 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,76 TL, satış fiyatı ise 55,85 TL olarak belirlendi. Günlük değişim ise %0,12 seviyesinde gerçekleşti. 1.000 euroyu alış kuru üzerinden TL'ye çevirmek isterseniz, 55.760 TL alabilirsiniz. 5.000 euro için bu rakam 278.800 TL’ye çıkmaktadır.

Geçtiğimiz hafta itibarıyla Euro/TL kurunda bir düşüş gözlemlendi. 7 gün önceki 56,21 TL seviyesinden, bugün 55,85 TL’ye inerek -0,36 TL'lik bir değişim göstermiştir. Bu, Euro’nun TL bazında %0,64'lük bir düşüşüne işaret ediyor. 1.000 euro için de TL karşılığı -360,00 TL azalmıştır.

Sözü edilen 7 günlük Euro/TL serisine baktığımızda, 4 Kasım 2026’da 56,21 TL olan kur, gün gün değişerek şu seviyelere ulaştı: 56,27 TL (5 Kasım), 55,92 TL (6 Kasım), 56,38 TL (9 Kasım), 56,08 TL (10 Kasım) ve 55,74 TL (11 Kasım). Bugünkü 55,85 TL düzeyi, bu hafta içinde oluşan dalgalanmalar arasında dikkat çekiyor.

Teknik analiz açısından Euro/TL'nin destek seviyesi 55,60 TL olarak belirlenirken, direnç noktası 56,24 TL'dir. Bu seviyeler, piyasanın yönü hakkında bilgi verebilir. Özellikle 55,60 TL seviyesinin altında bir kapanış, düşüş eğilimini pekiştirebilirken, 56,24 TL’nin aşılması ise yukarı yönlü bir hareketi tetikleyebilir.

Güncel Euro Kuru

12 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,76 TL 55,85 TL %0,12





Güncel Döviz Kurları

12 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 50,25 TL 50,26 TL %0,05 İngiliz Sterlini 66,77 TL 66,80 TL %0,09 İsviçre Frangı 60,35 TL 60,38 TL %0,12 Kanada Doları 35,24 TL 35,26 TL %0,01 Avustralya Doları 34,35 TL 34,37 TL %-0,12 Çin Yuanı 7,54 TL 7,54 TL %0,14 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,20 İsveç Kronu 5,03 TL 5,04 TL %0,02





Öne Çıkan Pariteler

12 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1081 %-0,06 GBP/USD 1,3261 %-0,10 USD/JPY 159,68 %-0,11 USD/CHF 0,8325 %-0,07





Son 7 günlük Euro/TL kur değişimi grafiklerle analiz edilebilir. Grafiklerde, belirtilen 7 gün içinde yaşanan dalgalanmalara daha detaylı göz atma imkânı bulunuyor.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL fiyatı, 55,85 TL seviyesiyle, teknik destek ve direnç seviyelerine yakın bir konumda. 55,60 TL altındaki hareketler riskli olabilirken, 56,24 TL üzerindeki kapanışlar ise olumlu sinyaller verebilir. EUR/USD paritesinin güncel durumu da analizlerden bağımsız olarak Euro/TL üzerinde dolaylı etkiye sahip olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular