13 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,35 TL, satış fiyatı ise 49,38 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL kuru, bir önceki güne göre %0,13 artış gösterdi. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.350 TL, 5.000 doların karşılığı ise 246.750 TL olarak hesaplandı. Dolar bugün kaç TL sorusuna verilen yanıt netleşmiş oldu.
Son 7 günde Dolar/TL, 49,14 TL seviyesinden 49,38 TL seviyesine yükseldi. Bu süreçte bir doların TL bazındaki değişimi 0,24 TL, yüzde değişim ise %0,49 olarak gerçekleşti. 1.000 doların TL karşılığında 240,00 TL’lik bir artış söz konusu. 7 günlük Dolar/TL fiyat serisi ise şu şekilde: 2026-10-05: 49,14 TL, 2026-10-06: 49,17 TL, 2026-10-07: 49,20 TL, 2026-10-08: 49,25 TL, 2026-10-09: 49,27 TL, 2026-10-12: 49,30 TL, ve 2026-10-13: 49,38 TL.
Gelişmelerin ardından, Dolar/TL için teknik seviyelerde destek 49,22 TL ve direnç 49,46 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyelerin takibi, yatırımcılar için önemli olacak.
13 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,35 TL
|49,38 TL
|%0,13
13 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,21 TL
|55,25 TL
|%0,31
|İngiliz Sterlini
|65,34 TL
|65,35 TL
|%0,25
|İsviçre Frangı
|59,25 TL
|59,30 TL
|%0,31
|Kanada Doları
|34,60 TL
|34,63 TL
|%0,22
|Avustralya Doları
|34,37 TL
|34,40 TL
|%0,21
|Çin Yuanı
|7,37 TL
|7,38 TL
|%0,07
|Rus Rublesi
|0,59 TL
|0,59 TL
|%0,20
|İsveç Kronu
|4,93 TL
|4,93 TL
|%0,35
13 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1180
|%0,22
|GBP/USD
|1,3228
|%0,15
|USD/JPY
|158,24
|%-0,25
|USD/CHF
|0,8328
|%-0,23
Son 7 gün içerisinde Dolar/TL'nin değişim grafiği, piyasanın gidişatını daha iyi yorumlamak adına faydalı olacaktır.
Dolar/TL'nin mevcut seviyesi, takip edilmesi gereken 49,22 TL destek ve 49,46 TL direnç seviyelerinin ortasında yer alıyor. Bu seviyelerin takibi, piyasanın yönü için belirleyici olabilir. Mevcut piyasa koşulları ve olası ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda yatırımcıların dikkatli olması önem taşıyor.
Serbest piyasadaki güncel 49,35 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.350 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,13 oranında değişim kaydetmiştir.
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