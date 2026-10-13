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13 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL kuru, önceki güne göre %0,13 değer kazandı ve 1.000 dolar karşılığı 49.350 TL oldu.

13 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,35 TL, satış fiyatı ise 49,38 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL kuru, bir önceki güne göre %0,13 artış gösterdi. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.350 TL, 5.000 doların karşılığı ise 246.750 TL olarak hesaplandı. Dolar bugün kaç TL sorusuna verilen yanıt netleşmiş oldu.

Son 7 günde Dolar/TL, 49,14 TL seviyesinden 49,38 TL seviyesine yükseldi. Bu süreçte bir doların TL bazındaki değişimi 0,24 TL, yüzde değişim ise %0,49 olarak gerçekleşti. 1.000 doların TL karşılığında 240,00 TL’lik bir artış söz konusu. 7 günlük Dolar/TL fiyat serisi ise şu şekilde: 2026-10-05: 49,14 TL, 2026-10-06: 49,17 TL, 2026-10-07: 49,20 TL, 2026-10-08: 49,25 TL, 2026-10-09: 49,27 TL, 2026-10-12: 49,30 TL, ve 2026-10-13: 49,38 TL.

Gelişmelerin ardından, Dolar/TL için teknik seviyelerde destek 49,22 TL ve direnç 49,46 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyelerin takibi, yatırımcılar için önemli olacak.

Güncel Dolar Kuru

13 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,35 TL 49,38 TL %0,13


Güncel Döviz Kurları

13 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,21 TL 55,25 TL %0,31
İngiliz Sterlini 65,34 TL 65,35 TL %0,25
İsviçre Frangı 59,25 TL 59,30 TL %0,31
Kanada Doları 34,60 TL 34,63 TL %0,22
Avustralya Doları 34,37 TL 34,40 TL %0,21
Çin Yuanı 7,37 TL 7,38 TL %0,07
Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %0,20
İsveç Kronu 4,93 TL 4,93 TL %0,35


Öne Çıkan Pariteler

13 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1180 %0,22
GBP/USD 1,3228 %0,15
USD/JPY 158,24 %-0,25
USD/CHF 0,8328 %-0,23


Son 7 gün içerisinde Dolar/TL'nin değişim grafiği, piyasanın gidişatını daha iyi yorumlamak adına faydalı olacaktır.

13 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Sınırlı Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin mevcut seviyesi, takip edilmesi gereken 49,22 TL destek ve 49,46 TL direnç seviyelerinin ortasında yer alıyor. Bu seviyelerin takibi, piyasanın yönü için belirleyici olabilir. Mevcut piyasa koşulları ve olası ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda yatırımcıların dikkatli olması önem taşıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,35 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.350 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,13 oranında değişim kaydetmiştir.

13 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Sınırlı Yükseliş 2

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dolar alış ve satış döviz alış satış
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