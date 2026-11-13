13 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 50,35 TL, satış fiyatı ise 50,38 TL olarak belirlendi. Bugün günlük değişim oranı %0,22 olarak kaydedildi. Bir dolar bugünkü alış kuru üzerinden 50,38 TL'den satılmakta, ayrıca kullanıcılarına Dolar ne kadar sorusunun yanıtı olarak 1.000 dolar, alış kuru üzerinden 50.350 TL karşılığına, 5.000 dolar ise 251.750 TL karşılığına sahip.
Geçtiğimiz hafta Dolar/TL kurunun ilk değeri 50,05 TL iken, bugün 50,38 TL seviyesinde işlem görmekte. Bu süreçte bir doların TL bazındaki değişimi 0,33 TL olarak görünürken, yüzde değişim %0,66 olarak hesaplandı. 1.000 dolarlık alış karşılığındaki değişim ise 330,00 TL olarak gerçekleşti.
Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 50,16 TL iken, direnç seviyesi 50,49 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, Dolar/TL kurunun gelecekteki hareketlerinde önemli bir rol oynaması beklenen seviyelerdir.
13 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|50,35 TL
|50,38 TL
|%0,22
13 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,72 TL
|55,77 TL
|%0,09
|İngiliz Sterlini
|66,67 TL
|66,69 TL
|%0,00
|İsviçre Frangı
|60,25 TL
|60,30 TL
|%0,18
|Kanada Doları
|35,31 TL
|35,33 TL
|%0,20
|Avustralya Doları
|34,22 TL
|34,25 TL
|%0,08
|Çin Yuanı
|7,55 TL
|7,55 TL
|%0,25
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%0,61
|İsveç Kronu
|5,02 TL
|5,03 TL
|%0,17
13 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1059
|%0,02
|GBP/USD
|1,3227
|%-0,08
|USD/JPY
|159,96
|%0,04
|USD/CHF
|0,8356
|%0,05
Düşen ilk ve son değerler istendiğinde, 7 gün önce 50,05 TL olan Dolar/TL kuru, bugün 50,38 TL seviyesine ulaşarak yukarı yönlü bir hareket sergiledi. Bu durum, piyasalarda takip edilen teknik seviyelerin hareketliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Dolar/TL şu an 50,38 TL seviyesinden işlem görmekte ve 50,16 TL seviyesinde destek ile 50,49 TL seviyesinde direnç olarak belirlenmiş. Mevcut fiyatın bu seviyelere göre durumu, yatırımcılar açısından satış veya alış kararları için dikkatle izlenmesi gerektiğini göstermekte. Bu seviyelerin aşılması veya aşağı yönlü kırılmalar, piyasa dinamiklerinde önemli değişikliklere yol açabilir.
Serbest piyasadaki güncel 50,35 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.350 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,22 oranında değişim kaydetmiştir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum