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13 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Günlük değişim oranı %0,22 ile dikkat çekerken, 1.000 dolar alış kuru üzerinden 50.350 TL karşılığına sahip.

13 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru
Aleyna Türkmen

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 50,35 TL, satış fiyatı ise 50,38 TL olarak belirlendi. Bugün günlük değişim oranı %0,22 olarak kaydedildi. Bir dolar bugünkü alış kuru üzerinden 50,38 TL'den satılmakta, ayrıca kullanıcılarına Dolar ne kadar sorusunun yanıtı olarak 1.000 dolar, alış kuru üzerinden 50.350 TL karşılığına, 5.000 dolar ise 251.750 TL karşılığına sahip.

Geçtiğimiz hafta Dolar/TL kurunun ilk değeri 50,05 TL iken, bugün 50,38 TL seviyesinde işlem görmekte. Bu süreçte bir doların TL bazındaki değişimi 0,33 TL olarak görünürken, yüzde değişim %0,66 olarak hesaplandı. 1.000 dolarlık alış karşılığındaki değişim ise 330,00 TL olarak gerçekleşti.

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 50,16 TL iken, direnç seviyesi 50,49 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, Dolar/TL kurunun gelecekteki hareketlerinde önemli bir rol oynaması beklenen seviyelerdir.

Güncel Dolar Kuru

13 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 50,35 TL 50,38 TL %0,22


Güncel Döviz Kurları

13 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,72 TL 55,77 TL %0,09
İngiliz Sterlini 66,67 TL 66,69 TL %0,00
İsviçre Frangı 60,25 TL 60,30 TL %0,18
Kanada Doları 35,31 TL 35,33 TL %0,20
Avustralya Doları 34,22 TL 34,25 TL %0,08
Çin Yuanı 7,55 TL 7,55 TL %0,25
Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,61
İsveç Kronu 5,02 TL 5,03 TL %0,17


Öne Çıkan Pariteler

13 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1059 %0,02
GBP/USD 1,3227 %-0,08
USD/JPY 159,96 %0,04
USD/CHF 0,8356 %0,05


Düşen ilk ve son değerler istendiğinde, 7 gün önce 50,05 TL olan Dolar/TL kuru, bugün 50,38 TL seviyesine ulaşarak yukarı yönlü bir hareket sergiledi. Bu durum, piyasalarda takip edilen teknik seviyelerin hareketliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

13 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL şu an 50,38 TL seviyesinden işlem görmekte ve 50,16 TL seviyesinde destek ile 50,49 TL seviyesinde direnç olarak belirlenmiş. Mevcut fiyatın bu seviyelere göre durumu, yatırımcılar açısından satış veya alış kararları için dikkatle izlenmesi gerektiğini göstermekte. Bu seviyelerin aşılması veya aşağı yönlü kırılmalar, piyasa dinamiklerinde önemli değişikliklere yol açabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 50,35 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.350 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,22 oranında değişim kaydetmiştir.

13 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

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Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
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