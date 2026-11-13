13 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 50,35 TL, satış fiyatı ise 50,38 TL olarak belirlendi. Bugün günlük değişim oranı %0,22 olarak kaydedildi. Bir dolar bugünkü alış kuru üzerinden 50,38 TL'den satılmakta, ayrıca kullanıcılarına Dolar ne kadar sorusunun yanıtı olarak 1.000 dolar, alış kuru üzerinden 50.350 TL karşılığına, 5.000 dolar ise 251.750 TL karşılığına sahip.

Geçtiğimiz hafta Dolar/TL kurunun ilk değeri 50,05 TL iken, bugün 50,38 TL seviyesinde işlem görmekte. Bu süreçte bir doların TL bazındaki değişimi 0,33 TL olarak görünürken, yüzde değişim %0,66 olarak hesaplandı. 1.000 dolarlık alış karşılığındaki değişim ise 330,00 TL olarak gerçekleşti.

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 50,16 TL iken, direnç seviyesi 50,49 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, Dolar/TL kurunun gelecekteki hareketlerinde önemli bir rol oynaması beklenen seviyelerdir.

Güncel Dolar Kuru

13 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 50,35 TL 50,38 TL %0,22





Güncel Döviz Kurları

13 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,72 TL 55,77 TL %0,09 İngiliz Sterlini 66,67 TL 66,69 TL %0,00 İsviçre Frangı 60,25 TL 60,30 TL %0,18 Kanada Doları 35,31 TL 35,33 TL %0,20 Avustralya Doları 34,22 TL 34,25 TL %0,08 Çin Yuanı 7,55 TL 7,55 TL %0,25 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,61 İsveç Kronu 5,02 TL 5,03 TL %0,17





Öne Çıkan Pariteler

13 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1059 %0,02 GBP/USD 1,3227 %-0,08 USD/JPY 159,96 %0,04 USD/CHF 0,8356 %0,05





Düşen ilk ve son değerler istendiğinde, 7 gün önce 50,05 TL olan Dolar/TL kuru, bugün 50,38 TL seviyesine ulaşarak yukarı yönlü bir hareket sergiledi. Bu durum, piyasalarda takip edilen teknik seviyelerin hareketliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL şu an 50,38 TL seviyesinden işlem görmekte ve 50,16 TL seviyesinde destek ile 50,49 TL seviyesinde direnç olarak belirlenmiş. Mevcut fiyatın bu seviyelere göre durumu, yatırımcılar açısından satış veya alış kararları için dikkatle izlenmesi gerektiğini göstermekte. Bu seviyelerin aşılması veya aşağı yönlü kırılmalar, piyasa dinamiklerinde önemli değişikliklere yol açabilir.

Sıkça Sorulan Sorular