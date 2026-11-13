13 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,72 TL, satış fiyatı ise 55,77 TL olarak belirlendi. Bugün Euro/TL'de günlük değişim %0,09 olarak kaydedilirken, 7 gün önceki fiyat 56,27 TL'den 55,77 TL'ye gerileyerek, toplamda -0,50 TL ve %0,89'luk bir azalış göstermiştir. Euro bugün kaç TL? sorusunun cevabı olarak, Euro'nun serbest piyasada 55,77 TL seviyesinden işlem gördüğünü belirtmekte fayda var.

Elinizdeki Euro’yu TL'ye çevirme senaryosunda, alış kuruna göre 1.000 euro 55.720 TL, 5.000 euro ise 278.600 TL ediyor. Euro/TL, son bir haftada 7 günlük dönüşüm serisiyle grafik oluşturduğunda, 7 gün önce 56,27 TL olarak işlem görmüştü. Bugün itibarıyla 55,77 TL’ye gerileyen Euro/TL, 1.000 euro için toplamda -500,00 TL’lik bir azalma göstermiştir.

Destek ve direnç seviyeleri açısından, Euro/TL’nin destek noktası 55,51 TL, direnç noktası ise 56,20 TL düzeyinde bulunmaktadır. Bu seviyelerin takip edilmesi, piyasa yönü açısından önemli bir veri sağlayabilir. Ayrıca, EUR/USD paritesi de 1,1059 seviyesinden işlem görüyor ve günlük değişim %0,02 olarak belirlenmiş. Ancak, Euro/TL'deki hareketin özellikle kendi dinamikleriyle bağlantılı olduğunu unutmamak gerekiyor.

Güncel Euro Kuru

13 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,72 TL 55,77 TL %0,09





Güncel Döviz Kurları

13 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 50,35 TL 50,38 TL %0,22 İngiliz Sterlini 66,67 TL 66,69 TL %0,00 İsviçre Frangı 60,25 TL 60,30 TL %0,18 Kanada Doları 35,31 TL 35,33 TL %0,20 Avustralya Doları 34,22 TL 34,25 TL %0,08 Çin Yuanı 7,55 TL 7,55 TL %0,25 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,61 İsveç Kronu 5,02 TL 5,03 TL %0,17





Öne Çıkan Pariteler

13 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1059 %0,02 GBP/USD 1,3227 %-0,08 USD/JPY 159,96 %0,04 USD/CHF 0,8356 %0,05





Son 7 gün içerisindeki Euro/TL değişimlerini gösteren grafik, yatırımcıların bu trendi anlamalarına yardımcı olacaktır.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL fiyatı, destek seviyesine oldukça yakın bir düzeyde işlem görüyor. 55,51 TL seviyesinin altına sarkılması, satış baskısını artırabilirken, 56,20 TL direnci aşılması durumunda farklı bir trend oluşturabilir. EUR/USD paritesindeki küçük değişim, yerel piyasa koşullarından bağımsız olarak Euro/TL hareketlerini etkilemeyebilir.

Sıkça Sorulan Sorular