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13 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Bugün Euro/TL'de günlük değişim %0,09 kaydedilirken, son bir haftada toplamda %0,89 azalma yaşandı.

13 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru
Aleyna Türkmen

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,72 TL, satış fiyatı ise 55,77 TL olarak belirlendi. Bugün Euro/TL'de günlük değişim %0,09 olarak kaydedilirken, 7 gün önceki fiyat 56,27 TL'den 55,77 TL'ye gerileyerek, toplamda -0,50 TL ve %0,89'luk bir azalış göstermiştir. Euro bugün kaç TL? sorusunun cevabı olarak, Euro'nun serbest piyasada 55,77 TL seviyesinden işlem gördüğünü belirtmekte fayda var.

Elinizdeki Euro’yu TL'ye çevirme senaryosunda, alış kuruna göre 1.000 euro 55.720 TL, 5.000 euro ise 278.600 TL ediyor. Euro/TL, son bir haftada 7 günlük dönüşüm serisiyle grafik oluşturduğunda, 7 gün önce 56,27 TL olarak işlem görmüştü. Bugün itibarıyla 55,77 TL’ye gerileyen Euro/TL, 1.000 euro için toplamda -500,00 TL’lik bir azalma göstermiştir.

Destek ve direnç seviyeleri açısından, Euro/TL’nin destek noktası 55,51 TL, direnç noktası ise 56,20 TL düzeyinde bulunmaktadır. Bu seviyelerin takip edilmesi, piyasa yönü açısından önemli bir veri sağlayabilir. Ayrıca, EUR/USD paritesi de 1,1059 seviyesinden işlem görüyor ve günlük değişim %0,02 olarak belirlenmiş. Ancak, Euro/TL'deki hareketin özellikle kendi dinamikleriyle bağlantılı olduğunu unutmamak gerekiyor.

Güncel Euro Kuru

13 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,72 TL 55,77 TL %0,09


Güncel Döviz Kurları

13 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 50,35 TL 50,38 TL %0,22
İngiliz Sterlini 66,67 TL 66,69 TL %0,00
İsviçre Frangı 60,25 TL 60,30 TL %0,18
Kanada Doları 35,31 TL 35,33 TL %0,20
Avustralya Doları 34,22 TL 34,25 TL %0,08
Çin Yuanı 7,55 TL 7,55 TL %0,25
Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,61
İsveç Kronu 5,02 TL 5,03 TL %0,17


Öne Çıkan Pariteler

13 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1059 %0,02
GBP/USD 1,3227 %-0,08
USD/JPY 159,96 %0,04
USD/CHF 0,8356 %0,05


Son 7 gün içerisindeki Euro/TL değişimlerini gösteren grafik, yatırımcıların bu trendi anlamalarına yardımcı olacaktır.

13 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL fiyatı, destek seviyesine oldukça yakın bir düzeyde işlem görüyor. 55,51 TL seviyesinin altına sarkılması, satış baskısını artırabilirken, 56,20 TL direnci aşılması durumunda farklı bir trend oluşturabilir. EUR/USD paritesindeki küçük değişim, yerel piyasa koşullarından bağımsız olarak Euro/TL hareketlerini etkilemeyebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,72 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.720 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1059 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

13 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 2

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