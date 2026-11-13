13 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,72 TL, satış fiyatı ise 55,77 TL olarak belirlendi. Bugün Euro/TL'de günlük değişim %0,09 olarak kaydedilirken, 7 gün önceki fiyat 56,27 TL'den 55,77 TL'ye gerileyerek, toplamda -0,50 TL ve %0,89'luk bir azalış göstermiştir. Euro bugün kaç TL? sorusunun cevabı olarak, Euro'nun serbest piyasada 55,77 TL seviyesinden işlem gördüğünü belirtmekte fayda var.
Elinizdeki Euro’yu TL'ye çevirme senaryosunda, alış kuruna göre 1.000 euro 55.720 TL, 5.000 euro ise 278.600 TL ediyor. Euro/TL, son bir haftada 7 günlük dönüşüm serisiyle grafik oluşturduğunda, 7 gün önce 56,27 TL olarak işlem görmüştü. Bugün itibarıyla 55,77 TL’ye gerileyen Euro/TL, 1.000 euro için toplamda -500,00 TL’lik bir azalma göstermiştir.
Destek ve direnç seviyeleri açısından, Euro/TL’nin destek noktası 55,51 TL, direnç noktası ise 56,20 TL düzeyinde bulunmaktadır. Bu seviyelerin takip edilmesi, piyasa yönü açısından önemli bir veri sağlayabilir. Ayrıca, EUR/USD paritesi de 1,1059 seviyesinden işlem görüyor ve günlük değişim %0,02 olarak belirlenmiş. Ancak, Euro/TL'deki hareketin özellikle kendi dinamikleriyle bağlantılı olduğunu unutmamak gerekiyor.
13 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,72 TL
|55,77 TL
|%0,09
13 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|50,35 TL
|50,38 TL
|%0,22
|İngiliz Sterlini
|66,67 TL
|66,69 TL
|%0,00
|İsviçre Frangı
|60,25 TL
|60,30 TL
|%0,18
|Kanada Doları
|35,31 TL
|35,33 TL
|%0,20
|Avustralya Doları
|34,22 TL
|34,25 TL
|%0,08
|Çin Yuanı
|7,55 TL
|7,55 TL
|%0,25
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%0,61
|İsveç Kronu
|5,02 TL
|5,03 TL
|%0,17
13 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1059
|%0,02
|GBP/USD
|1,3227
|%-0,08
|USD/JPY
|159,96
|%0,04
|USD/CHF
|0,8356
|%0,05
Son 7 gün içerisindeki Euro/TL değişimlerini gösteren grafik, yatırımcıların bu trendi anlamalarına yardımcı olacaktır.
Mevcut Euro/TL fiyatı, destek seviyesine oldukça yakın bir düzeyde işlem görüyor. 55,51 TL seviyesinin altına sarkılması, satış baskısını artırabilirken, 56,20 TL direnci aşılması durumunda farklı bir trend oluşturabilir. EUR/USD paritesindeki küçük değişim, yerel piyasa koşullarından bağımsız olarak Euro/TL hareketlerini etkilemeyebilir.
Serbest piyasa 55,72 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.720 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1059 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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