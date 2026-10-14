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14 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Son 7 günde doların TL karşılığında 0,23 TL artış gerçekleşti.

14 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış kuru 49,38 TL, satış kuru ise 49,40 TL olarak belirlendi. Günlük değişim %0,02 seviyesinde kaydedilirken, 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.380 TL, 5.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 246.900 TL olarak hesaplandı.

Dolar/TL'nin son bir haftada yaşadığı değişime baktığımızda, 7 gün önce 49,17 TL olan dolar, bugün 49,40 TL seviyesine yükselmiş durumda. Bu, 1 doların TL bazındaki artışının 0,23 TL olduğunu ve yüzde değişiminin ise %0,47 olduğunu gösteriyor. 1.000 doların TL karşılığındaki değişim ise 230,00 TL olarak kaydedilmiştir.

Son 7 günlük Dolar/TL serisini incelediğimizde ise şu değerler elde edilmiştir: 2026-10-06: 49,17 TL, 2026-10-07: 49,20 TL, 2026-10-08: 49,25 TL, 2026-10-09: 49,27 TL, 2026-10-12: 49,30 TL, 2026-10-13: 49,38 TL ve 2026-10-14: 49,40 TL.

Dolar/TL için takip edilmesi gereken seviyeler 49,25 TL destek ve 49,48 TL direnç olarak belirlenmiştir.

Güncel Dolar Kuru

14 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,38 TL 49,40 TL %0,02


Güncel Döviz Kurları

14 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,38 TL 55,40 TL %0,10
İngiliz Sterlini 65,59 TL 65,60 TL %0,15
İsviçre Frangı 59,33 TL 59,36 TL %0,07
Kanada Doları 34,77 TL 34,78 TL %0,12
Avustralya Doları 34,56 TL 34,58 TL %0,25
Çin Yuanı 7,38 TL 7,38 TL %0,04
Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %-0,52
İsveç Kronu 4,96 TL 4,97 TL %0,24


Öne Çıkan Pariteler

14 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1206 %0,07
GBP/USD 1,3270 %0,11
USD/JPY 158,31 %0,00
USD/CHF 0,8322 %-0,05


Son bir haftalık Dolar/TL değişimini özetleyen grafik, genel eğilimi ve oynaklığı gözler önüne seriyor.

14 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin mevcut konumu, 49,25 TL destek ve 49,48 TL direnç seviyeleri arasında kalmaktadır. Bu seviyeler, piyasa dinamikleri açısından önemli bir izleme noktası olmakla birlikte, mevcut tırmanış, döviz talebi ve arzına bağlı olarak dalgalanma gösterebilir. Küresel ekonomik faktörlerin de izlenmesi, ilerleyen günler için önem teşkil edebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,38 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.380 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,02 oranında değişim kaydetmiştir.

14 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş 2

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Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
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