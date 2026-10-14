14 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış kuru 49,38 TL, satış kuru ise 49,40 TL olarak belirlendi. Günlük değişim %0,02 seviyesinde kaydedilirken, 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.380 TL, 5.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 246.900 TL olarak hesaplandı.

Dolar/TL'nin son bir haftada yaşadığı değişime baktığımızda, 7 gün önce 49,17 TL olan dolar, bugün 49,40 TL seviyesine yükselmiş durumda. Bu, 1 doların TL bazındaki artışının 0,23 TL olduğunu ve yüzde değişiminin ise %0,47 olduğunu gösteriyor. 1.000 doların TL karşılığındaki değişim ise 230,00 TL olarak kaydedilmiştir.

Son 7 günlük Dolar/TL serisini incelediğimizde ise şu değerler elde edilmiştir: 2026-10-06: 49,17 TL, 2026-10-07: 49,20 TL, 2026-10-08: 49,25 TL, 2026-10-09: 49,27 TL, 2026-10-12: 49,30 TL, 2026-10-13: 49,38 TL ve 2026-10-14: 49,40 TL.

Dolar/TL için takip edilmesi gereken seviyeler 49,25 TL destek ve 49,48 TL direnç olarak belirlenmiştir.

Güncel Dolar Kuru

14 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 49,38 TL 49,40 TL %0,02





Güncel Döviz Kurları

14 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,38 TL 55,40 TL %0,10 İngiliz Sterlini 65,59 TL 65,60 TL %0,15 İsviçre Frangı 59,33 TL 59,36 TL %0,07 Kanada Doları 34,77 TL 34,78 TL %0,12 Avustralya Doları 34,56 TL 34,58 TL %0,25 Çin Yuanı 7,38 TL 7,38 TL %0,04 Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %-0,52 İsveç Kronu 4,96 TL 4,97 TL %0,24





Öne Çıkan Pariteler

14 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1206 %0,07 GBP/USD 1,3270 %0,11 USD/JPY 158,31 %0,00 USD/CHF 0,8322 %-0,05





Son bir haftalık Dolar/TL değişimini özetleyen grafik, genel eğilimi ve oynaklığı gözler önüne seriyor.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin mevcut konumu, 49,25 TL destek ve 49,48 TL direnç seviyeleri arasında kalmaktadır. Bu seviyeler, piyasa dinamikleri açısından önemli bir izleme noktası olmakla birlikte, mevcut tırmanış, döviz talebi ve arzına bağlı olarak dalgalanma gösterebilir. Küresel ekonomik faktörlerin de izlenmesi, ilerleyen günler için önem teşkil edebilir.

Sıkça Sorulan Sorular