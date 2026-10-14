14 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış kuru 49,38 TL, satış kuru ise 49,40 TL olarak belirlendi. Günlük değişim %0,02 seviyesinde kaydedilirken, 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.380 TL, 5.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 246.900 TL olarak hesaplandı.
Dolar/TL'nin son bir haftada yaşadığı değişime baktığımızda, 7 gün önce 49,17 TL olan dolar, bugün 49,40 TL seviyesine yükselmiş durumda. Bu, 1 doların TL bazındaki artışının 0,23 TL olduğunu ve yüzde değişiminin ise %0,47 olduğunu gösteriyor. 1.000 doların TL karşılığındaki değişim ise 230,00 TL olarak kaydedilmiştir.
Son 7 günlük Dolar/TL serisini incelediğimizde ise şu değerler elde edilmiştir: 2026-10-06: 49,17 TL, 2026-10-07: 49,20 TL, 2026-10-08: 49,25 TL, 2026-10-09: 49,27 TL, 2026-10-12: 49,30 TL, 2026-10-13: 49,38 TL ve 2026-10-14: 49,40 TL.
Dolar/TL için takip edilmesi gereken seviyeler 49,25 TL destek ve 49,48 TL direnç olarak belirlenmiştir.
14 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,38 TL
|49,40 TL
|%0,02
14 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,38 TL
|55,40 TL
|%0,10
|İngiliz Sterlini
|65,59 TL
|65,60 TL
|%0,15
|İsviçre Frangı
|59,33 TL
|59,36 TL
|%0,07
|Kanada Doları
|34,77 TL
|34,78 TL
|%0,12
|Avustralya Doları
|34,56 TL
|34,58 TL
|%0,25
|Çin Yuanı
|7,38 TL
|7,38 TL
|%0,04
|Rus Rublesi
|0,59 TL
|0,59 TL
|%-0,52
|İsveç Kronu
|4,96 TL
|4,97 TL
|%0,24
14 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1206
|%0,07
|GBP/USD
|1,3270
|%0,11
|USD/JPY
|158,31
|%0,00
|USD/CHF
|0,8322
|%-0,05
Son bir haftalık Dolar/TL değişimini özetleyen grafik, genel eğilimi ve oynaklığı gözler önüne seriyor.
Dolar/TL'nin mevcut konumu, 49,25 TL destek ve 49,48 TL direnç seviyeleri arasında kalmaktadır. Bu seviyeler, piyasa dinamikleri açısından önemli bir izleme noktası olmakla birlikte, mevcut tırmanış, döviz talebi ve arzına bağlı olarak dalgalanma gösterebilir. Küresel ekonomik faktörlerin de izlenmesi, ilerleyen günler için önem teşkil edebilir.
Serbest piyasadaki güncel 49,38 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.380 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,02 oranında değişim kaydetmiştir.
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