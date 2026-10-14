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14 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasada 55,40 TL seviyesinden işlem görüyor ve günlük değişimi %0,10 olarak kaydediliyor. Euro'nun TL karşısındaki değer kaybı, EUR/USD paritesinin de yatay seyir izlemesiyle birleşiyor.

14 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasada bugün 55,40 TL seviyesinden işlem görmekte ve günlük değişimi %0,10 olarak kaydedilmiştir. Euro'nun TL karşısında değer kaybettiği bu süreçte, EUR/USD paritesinin de 1,1206 ile yatay seyir izlemekte olduğu gözlemleniyor. Bu durumda, Euro/TL'deki hareketlerin sınırlı yükselişlerle sınırlı kaldığını söylemek mümkün.

Elinizdeki eurosu TL'ye çevirme senaryosunda, 1.000 euro alış kuru üzerinden 55.380 TL, 5.000 euro ise 276.900 TL karşılığında işlem görecek. Son bir hafta içerisinde Euro/TL, 55,41 TL seviyesinden 55,40 TL'ye gerileyerek, 7 günlük değişiminde -0,01 TL, yüzde değişiminde ise -%0,02 oranında bir azalma göstermiştir. Bu dönemde 1.000 euro karşılığındaki TL tutarı da -10,00 TL azalmıştır.

Teknik olarak Euro/TL'nin destek seviyesi 55,17 TL, direnç seviyesi ise 55,52 TL olarak belirlenmektedir. Bu seviyelerin takip edilmesi, piyasanın yönü hakkında ipuçları verebilir.

Güncel Euro Kuru

14 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,38 TL 55,40 TL %0,10


Güncel Döviz Kurları

14 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,38 TL 49,40 TL %0,02
İngiliz Sterlini 65,59 TL 65,60 TL %0,15
İsviçre Frangı 59,33 TL 59,36 TL %0,07
Kanada Doları 34,77 TL 34,78 TL %0,12
Avustralya Doları 34,56 TL 34,58 TL %0,25
Çin Yuanı 7,38 TL 7,38 TL %0,04
Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %-0,52
İsveç Kronu 4,96 TL 4,97 TL %0,24


Öne Çıkan Pariteler

14 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1206 %0,07
GBP/USD 1,3270 %0,11
USD/JPY 158,31 %0,00
USD/CHF 0,8322 %-0,05


Son 7 günlük Euro/TL serisinde, döviz kuru dalgalanmaları dikkat çekmektedir. 7 gün önceki değer 55,41 TL iken, bugünkü değer 55,40 TL olmuştur. Bu süre içerisinde kurlar arasında gözlemlenen değişimleri grafikle takip etmek faydalı olacaktır.

14 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL'nin 55,40 TL seviyesindeki mevcut konumu, 55,17 TL destek ve 55,52 TL direnç seviyeleri arasında kalmaktadır. Bu noktaların takip edilmesi, olası fiyat hareketlerini anlamak açısından önem arz etmektedir. Ayrıca, EUR/USD paritesinin yatay seyri, Euro'nun TL karşısındaki performansının yönünü etkileyebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,38 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.380 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1206 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

14 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir 2

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