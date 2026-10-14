14 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasada bugün 55,40 TL seviyesinden işlem görmekte ve günlük değişimi %0,10 olarak kaydedilmiştir. Euro'nun TL karşısında değer kaybettiği bu süreçte, EUR/USD paritesinin de 1,1206 ile yatay seyir izlemekte olduğu gözlemleniyor. Bu durumda, Euro/TL'deki hareketlerin sınırlı yükselişlerle sınırlı kaldığını söylemek mümkün.
Elinizdeki eurosu TL'ye çevirme senaryosunda, 1.000 euro alış kuru üzerinden 55.380 TL, 5.000 euro ise 276.900 TL karşılığında işlem görecek. Son bir hafta içerisinde Euro/TL, 55,41 TL seviyesinden 55,40 TL'ye gerileyerek, 7 günlük değişiminde -0,01 TL, yüzde değişiminde ise -%0,02 oranında bir azalma göstermiştir. Bu dönemde 1.000 euro karşılığındaki TL tutarı da -10,00 TL azalmıştır.
Teknik olarak Euro/TL'nin destek seviyesi 55,17 TL, direnç seviyesi ise 55,52 TL olarak belirlenmektedir. Bu seviyelerin takip edilmesi, piyasanın yönü hakkında ipuçları verebilir.
14 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,38 TL
|55,40 TL
|%0,10
14 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,38 TL
|49,40 TL
|%0,02
|İngiliz Sterlini
|65,59 TL
|65,60 TL
|%0,15
|İsviçre Frangı
|59,33 TL
|59,36 TL
|%0,07
|Kanada Doları
|34,77 TL
|34,78 TL
|%0,12
|Avustralya Doları
|34,56 TL
|34,58 TL
|%0,25
|Çin Yuanı
|7,38 TL
|7,38 TL
|%0,04
|Rus Rublesi
|0,59 TL
|0,59 TL
|%-0,52
|İsveç Kronu
|4,96 TL
|4,97 TL
|%0,24
14 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1206
|%0,07
|GBP/USD
|1,3270
|%0,11
|USD/JPY
|158,31
|%0,00
|USD/CHF
|0,8322
|%-0,05
Son 7 günlük Euro/TL serisinde, döviz kuru dalgalanmaları dikkat çekmektedir. 7 gün önceki değer 55,41 TL iken, bugünkü değer 55,40 TL olmuştur. Bu süre içerisinde kurlar arasında gözlemlenen değişimleri grafikle takip etmek faydalı olacaktır.
Euro/TL'nin 55,40 TL seviyesindeki mevcut konumu, 55,17 TL destek ve 55,52 TL direnç seviyeleri arasında kalmaktadır. Bu noktaların takip edilmesi, olası fiyat hareketlerini anlamak açısından önem arz etmektedir. Ayrıca, EUR/USD paritesinin yatay seyri, Euro'nun TL karşısındaki performansının yönünü etkileyebilir.
Serbest piyasa 55,38 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.380 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1206 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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