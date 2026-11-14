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14 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasada 50,37 TL seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Son hafta içinde 0,32 TL'lik artışla %0,64 değer kazanan Dolar, yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturuyor.

14 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru
Cansu Çamcı

Bugün Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 50,37 TL seviyesinde işlem görüyor. Dolar, önceki güne göre %0,22 değer kazanarak 50,37 TL’ye ulaşmış durumda. Geçtiğimiz hafta Dolar/TL 50,05 TL seviyesindeydi, bu da haftalık bazda 0,32 TL'lik bir artış ve %0,64'lük bir değer kazancı anlamına geliyor. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 50.360 TL, 5.000 doların TL karşılığı ise 251.800 TL olarak belirleniyor.

Dolar/TL’nin son bir haftada kaydettiği değişimin analizi dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta Dolar/TL 50,05 TL ile başlamışken, bugün 50,37 TL’ye kadar yükseldi. Bu 7 günlük süreçte, 1 doların TL bazındaki artışı 0,32 TL'yi buldu. Yüzde değişimdeki artış ise dikkat çekici şekilde %0,64 oldu. Tüm bu veriler ışığında, Dolar/TL’deki hareketlilik, yatırımcılar açısından önemli bir takip noktası oluşturuyor.

Dolar/TL’de takip edilmesi gereken destek ve direnç seviyeleri ise sırasıyla 50,16 TL ve 50,48 TL olarak belirlendi. Şu anki fiyat olan 50,37 TL, takip edilen direnç seviyesine oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Bu noktalar, piyasa oyuncuları için önemli göstergeler arasında yer almakta.

Güncel Dolar Kuru

14 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 50,36 TL 50,37 TL %0,22


Güncel Döviz Kurları

14 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,55 TL 55,57 TL %-0,24
İngiliz Sterlini 66,60 TL 66,61 TL %-0,12
İsviçre Frangı 59,99 TL 60,02 TL %-0,27
Kanada Doları 35,30 TL 35,31 TL %0,15
Avustralya Doları 34,12 TL 34,14 TL %-0,22
Çin Yuanı 7,55 TL 7,55 TL %0,22
Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,44
İsveç Kronu 5,00 TL 5,00 TL %-0,31


Öne Çıkan Pariteler

14 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1023 %-0,31
GBP/USD 1,3214 %-0,18
USD/JPY 159,80 %-0,06
USD/CHF 0,8393 %0,49


Dolar/TL’nde son haftanın kur değişimi grafikte net bir şekilde görülebilir.

14 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL şu an 50,37 TL seviyesinde işlem görüyor ve bu değer takip edilen direnç seviyesine olan yakınlığıyla dikkat çekiyor. 50,48 TL seviyesi, olası bir yükseliş durumunda önemli bir direnç oluştururken, 50,16 TL destek seviyesinin altına düşüşler yatırımcılar için risk yaratabilir. Küresel ekonomik etkenler göz önüne alındığında, bu seviyelerin takip edilmesi, piyasa hareketlerini anlamak açısından büyük önem taşıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 50,36 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.360 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,22 oranında değişim kaydetmiştir.

14 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

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Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
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