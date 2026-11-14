14 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Bugün Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 50,37 TL seviyesinde işlem görüyor. Dolar, önceki güne göre %0,22 değer kazanarak 50,37 TL’ye ulaşmış durumda. Geçtiğimiz hafta Dolar/TL 50,05 TL seviyesindeydi, bu da haftalık bazda 0,32 TL'lik bir artış ve %0,64'lük bir değer kazancı anlamına geliyor. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 50.360 TL, 5.000 doların TL karşılığı ise 251.800 TL olarak belirleniyor.
Dolar/TL’nin son bir haftada kaydettiği değişimin analizi dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta Dolar/TL 50,05 TL ile başlamışken, bugün 50,37 TL’ye kadar yükseldi. Bu 7 günlük süreçte, 1 doların TL bazındaki artışı 0,32 TL'yi buldu. Yüzde değişimdeki artış ise dikkat çekici şekilde %0,64 oldu. Tüm bu veriler ışığında, Dolar/TL’deki hareketlilik, yatırımcılar açısından önemli bir takip noktası oluşturuyor.
Dolar/TL’de takip edilmesi gereken destek ve direnç seviyeleri ise sırasıyla 50,16 TL ve 50,48 TL olarak belirlendi. Şu anki fiyat olan 50,37 TL, takip edilen direnç seviyesine oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Bu noktalar, piyasa oyuncuları için önemli göstergeler arasında yer almakta.
14 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|50,36 TL
|50,37 TL
|%0,22
14 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,55 TL
|55,57 TL
|%-0,24
|İngiliz Sterlini
|66,60 TL
|66,61 TL
|%-0,12
|İsviçre Frangı
|59,99 TL
|60,02 TL
|%-0,27
|Kanada Doları
|35,30 TL
|35,31 TL
|%0,15
|Avustralya Doları
|34,12 TL
|34,14 TL
|%-0,22
|Çin Yuanı
|7,55 TL
|7,55 TL
|%0,22
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%0,44
|İsveç Kronu
|5,00 TL
|5,00 TL
|%-0,31
14 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1023
|%-0,31
|GBP/USD
|1,3214
|%-0,18
|USD/JPY
|159,80
|%-0,06
|USD/CHF
|0,8393
|%0,49
Dolar/TL’nde son haftanın kur değişimi grafikte net bir şekilde görülebilir.
Dolar/TL şu an 50,37 TL seviyesinde işlem görüyor ve bu değer takip edilen direnç seviyesine olan yakınlığıyla dikkat çekiyor. 50,48 TL seviyesi, olası bir yükseliş durumunda önemli bir direnç oluştururken, 50,16 TL destek seviyesinin altına düşüşler yatırımcılar için risk yaratabilir. Küresel ekonomik etkenler göz önüne alındığında, bu seviyelerin takip edilmesi, piyasa hareketlerini anlamak açısından büyük önem taşıyor.
Serbest piyasadaki güncel 50,36 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.360 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,22 oranında değişim kaydetmiştir.
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