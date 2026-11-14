14 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL, serbest piyasada 55,57 TL'den işlem görüyor. Günlük değişim oranı ise %-0,24 olarak kaydedildi. Euro'nun TL bazındaki değeri, 1.000 euro için 55.550 TL, 5.000 euro için ise 277.750 TL olarak hesaplanıyor. Son 7 gün içerisinde 1 euronun TL karşılığında 0,70 TL'lik bir düşüş gerçekleşti; bu da yüzde olarak %-1,24'lük bir değişim anlamına geliyor.

Güne 56,27 TL seviyesinden başlayan Euro/TL, haftalık bazda 55,57 TL’ye düşerek ilerliyor. Bu hareketin temelinde ise EUR/USD paritesinin 1,1023 seviyesindeki dalgalanmanın yanı sıra, Euro'nun diğer dövizler karşısındaki genel eğilimi de etkili gibi görünmektedir. Ancak spesifik bir piyasa etkisi belirtilmediği için, daha fazla yorum yapmak mümkün değil.

Teknik olarak, Euro/TL'nin destek seviyesi 55,30 TL, direnç seviyesi ise 56,11 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyelerin izlenmesi, yatırımcılar için önem arz ediyor; çünkü mevcut fiyat yönü, bu kritik bölgeler etrafında şekillenebilir.

Güncel Euro Kuru

14 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,55 TL 55,57 TL %-0,24





Güncel Döviz Kurları

14 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 50,36 TL 50,37 TL %0,22 İngiliz Sterlini 66,60 TL 66,61 TL %-0,12 İsviçre Frangı 59,99 TL 60,02 TL %-0,27 Kanada Doları 35,30 TL 35,31 TL %0,15 Avustralya Doları 34,12 TL 34,14 TL %-0,22 Çin Yuanı 7,55 TL 7,55 TL %0,22 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,44 İsveç Kronu 5,00 TL 5,00 TL %-0,31





Öne Çıkan Pariteler

14 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1023 %-0,31 GBP/USD 1,3214 %-0,18 USD/JPY 159,80 %-0,06 USD/CHF 0,8393 %0,49





Euro/TL’nin son 7 günde yaşadığı dalgalanmayı görsel olarak yansıtacak olan grafik, yatırımcıların kısa vadeli trendlerini değerlendirmesine olanak tanıyacaktır.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL fiyat seviyeleri, 55,30 TL destek ve 56,11 TL direnç seviyeleri arasında dalgalanıyor. Bu seviyelerin takibi, Euro/TL'nin yönü hakkında ipuçları verebilir. Euro'nun uluslararası piyasalardaki durumu ve EUR/USD hareketliliği de gelecekteki fiyat hareketlerine etki edebilecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

Sıkça Sorulan Sorular