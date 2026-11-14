14 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL, serbest piyasada 55,57 TL'den işlem görüyor. Günlük değişim oranı ise %-0,24 olarak kaydedildi. Euro'nun TL bazındaki değeri, 1.000 euro için 55.550 TL, 5.000 euro için ise 277.750 TL olarak hesaplanıyor. Son 7 gün içerisinde 1 euronun TL karşılığında 0,70 TL'lik bir düşüş gerçekleşti; bu da yüzde olarak %-1,24'lük bir değişim anlamına geliyor.
Güne 56,27 TL seviyesinden başlayan Euro/TL, haftalık bazda 55,57 TL’ye düşerek ilerliyor. Bu hareketin temelinde ise EUR/USD paritesinin 1,1023 seviyesindeki dalgalanmanın yanı sıra, Euro'nun diğer dövizler karşısındaki genel eğilimi de etkili gibi görünmektedir. Ancak spesifik bir piyasa etkisi belirtilmediği için, daha fazla yorum yapmak mümkün değil.
Teknik olarak, Euro/TL'nin destek seviyesi 55,30 TL, direnç seviyesi ise 56,11 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyelerin izlenmesi, yatırımcılar için önem arz ediyor; çünkü mevcut fiyat yönü, bu kritik bölgeler etrafında şekillenebilir.
14 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,55 TL
|55,57 TL
|%-0,24
14 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|50,36 TL
|50,37 TL
|%0,22
|İngiliz Sterlini
|66,60 TL
|66,61 TL
|%-0,12
|İsviçre Frangı
|59,99 TL
|60,02 TL
|%-0,27
|Kanada Doları
|35,30 TL
|35,31 TL
|%0,15
|Avustralya Doları
|34,12 TL
|34,14 TL
|%-0,22
|Çin Yuanı
|7,55 TL
|7,55 TL
|%0,22
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%0,44
|İsveç Kronu
|5,00 TL
|5,00 TL
|%-0,31
14 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1023
|%-0,31
|GBP/USD
|1,3214
|%-0,18
|USD/JPY
|159,80
|%-0,06
|USD/CHF
|0,8393
|%0,49
Euro/TL’nin son 7 günde yaşadığı dalgalanmayı görsel olarak yansıtacak olan grafik, yatırımcıların kısa vadeli trendlerini değerlendirmesine olanak tanıyacaktır.
Mevcut Euro/TL fiyat seviyeleri, 55,30 TL destek ve 56,11 TL direnç seviyeleri arasında dalgalanıyor. Bu seviyelerin takibi, Euro/TL'nin yönü hakkında ipuçları verebilir. Euro'nun uluslararası piyasalardaki durumu ve EUR/USD hareketliliği de gelecekteki fiyat hareketlerine etki edebilecek önemli faktörler arasında yer alıyor.
Serbest piyasa 55,55 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.550 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1023 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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