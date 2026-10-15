15 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,41 TL, satış fiyatı ise 49,42 TL olarak işlem görmeye devam ediyor. Bugün Dolar/TL'deki günlük değişim %0,04 olarak kaydedildi. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.410 TL, 5.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 247.050 TL. Son 7 günlük dönem değerlendirildiğinde, Dolar/TL 7 gün önce 49,20 TL’den işlem görürken, bugün 49,42 TL’ye yükselmiş durumda. Bu, bir doların TL bazında 0,22 TL artış yaşadığı ve %0,45’lik bir yükseliş anlamına geliyor. 1.000 doların TL karşılığındaki değişim ise 220,00 TL olarak gerçekleşti.

Dolar/TL'nin 7 günlük serisi incelendiğinde, 2026-10-07'de 49,20 TL, 2026-10-08'de 49,25 TL, 2026-10-09'da 49,27 TL, 2026-10-12'de 49,30 TL, 2026-10-13'de 49,38 TL, 2026-10-14'de 49,40 TL ve nihayetinde 2026-10-15'de 49,42 TL seviyesine ulaştı. Bu seyir, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen Dolar/TL'nin bir toparlanma içerisinde olduğunu göstermektedir.

Teknik analiz açısından, Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,27 TL, direnç seviyesi ise 49,49 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, yatırımcıların dikkat etmesi gereken kritik noktalar olup, piyasa hareketlerini etkileyebilecek potansiyele sahip.

Güncel Dolar Kuru

15 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 49,41 TL 49,42 TL %0,04





Güncel Döviz Kurları

15 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,53 TL 55,58 TL %0,72 İngiliz Sterlini 65,57 TL 65,61 TL %0,58 İsviçre Frangı 59,52 TL 59,56 TL %0,64 Kanada Doları 34,77 TL 34,79 TL %0,22 Avustralya Doları 34,34 TL 34,36 TL %-0,26 Çin Yuanı 7,38 TL 7,39 TL %0,08 Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %0,85 İsveç Kronu 4,95 TL 4,96 TL %0,57





Öne Çıkan Pariteler

15 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1215 %0,52 GBP/USD 1,3240 %0,35 USD/JPY 157,89 %-0,27 USD/CHF 0,8299 %-0,59





Son 7 gündeki Dolar/TL hareketlerine genel bir bakış sağlamak için yukarıdaki grafik, yatırımcılara ve piyasaları takip edenlere önemli ipuçları sunmaktadır.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin teknik olarak 49,27 TL desteğinin üzerinde kalması, piyasa oyuncuları açısından önemli bir sinyal olarak değerlendirilebilir. 49,49 TL’lik direnç seviyesi ise yükseliş yönlü bir hareketlenme olması durumunda dikkatle izlenmesi gereken bir düzeydir. Küresel piyasa etkilerinin analizini yapamamakla birlikte, gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği aşikar.

Sıkça Sorulan Sorular