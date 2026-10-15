FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

15 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasada 49,41 TL alış, 49,42 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Son 7 günde Dolar/TL 0,22 TL artışla 49,42 TL'ye yükselerek %0,45'lik bir artış yaşadı.

15 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,41 TL, satış fiyatı ise 49,42 TL olarak işlem görmeye devam ediyor. Bugün Dolar/TL'deki günlük değişim %0,04 olarak kaydedildi. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.410 TL, 5.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 247.050 TL. Son 7 günlük dönem değerlendirildiğinde, Dolar/TL 7 gün önce 49,20 TL’den işlem görürken, bugün 49,42 TL’ye yükselmiş durumda. Bu, bir doların TL bazında 0,22 TL artış yaşadığı ve %0,45’lik bir yükseliş anlamına geliyor. 1.000 doların TL karşılığındaki değişim ise 220,00 TL olarak gerçekleşti.

Dolar/TL'nin 7 günlük serisi incelendiğinde, 2026-10-07'de 49,20 TL, 2026-10-08'de 49,25 TL, 2026-10-09'da 49,27 TL, 2026-10-12'de 49,30 TL, 2026-10-13'de 49,38 TL, 2026-10-14'de 49,40 TL ve nihayetinde 2026-10-15'de 49,42 TL seviyesine ulaştı. Bu seyir, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen Dolar/TL'nin bir toparlanma içerisinde olduğunu göstermektedir.

Teknik analiz açısından, Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,27 TL, direnç seviyesi ise 49,49 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, yatırımcıların dikkat etmesi gereken kritik noktalar olup, piyasa hareketlerini etkileyebilecek potansiyele sahip.

Güncel Dolar Kuru

15 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,41 TL 49,42 TL %0,04


Güncel Döviz Kurları

15 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,53 TL 55,58 TL %0,72
İngiliz Sterlini 65,57 TL 65,61 TL %0,58
İsviçre Frangı 59,52 TL 59,56 TL %0,64
Kanada Doları 34,77 TL 34,79 TL %0,22
Avustralya Doları 34,34 TL 34,36 TL %-0,26
Çin Yuanı 7,38 TL 7,39 TL %0,08
Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %0,85
İsveç Kronu 4,95 TL 4,96 TL %0,57


Öne Çıkan Pariteler

15 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1215 %0,52
GBP/USD 1,3240 %0,35
USD/JPY 157,89 %-0,27
USD/CHF 0,8299 %-0,59


Son 7 gündeki Dolar/TL hareketlerine genel bir bakış sağlamak için yukarıdaki grafik, yatırımcılara ve piyasaları takip edenlere önemli ipuçları sunmaktadır.

15 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin teknik olarak 49,27 TL desteğinin üzerinde kalması, piyasa oyuncuları açısından önemli bir sinyal olarak değerlendirilebilir. 49,49 TL’lik direnç seviyesi ise yükseliş yönlü bir hareketlenme olması durumunda dikkatle izlenmesi gereken bir düzeydir. Küresel piyasa etkilerinin analizini yapamamakla birlikte, gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği aşikar.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,41 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.410 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,04 oranında değişim kaydetmiştir.

15 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
15 bin 755 TL hesaplara yatırılmaya başlandı15 bin 755 TL hesaplara yatırılmaya başlandı
3 saatte 1500 kasayla döndüler: 'Hiç bu kadar olmamıştı'3 saatte 1500 kasayla döndüler: 'Hiç bu kadar olmamıştı'

Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul ve 5 ilde okullar 1 gün tatil edildi

İstanbul ve 5 ilde okullar 1 gün tatil edildi

İstanbul'u vuran selden acı haberler geldi: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'u vuran selden acı haberler geldi: 2 kişi hayatını kaybetti

Fenerbahçe'ye İngiltere'de ağır fatura! Aston Villa 6 golle kazandı

Fenerbahçe'ye İngiltere'de ağır fatura! Aston Villa 6 golle kazandı

Murat Boz ve Demet Özdemir mahsur kaldı! "Her yer sular altında"

Murat Boz ve Demet Özdemir mahsur kaldı! "Her yer sular altında"

Kritik veri açıklandı! Altın düşüşe geçti

Kritik veri açıklandı! Altın düşüşe geçti

14 Ekim ŞOK Aktüel Kataloğu: Apple Airpods kulaklık geliyor

14 Ekim ŞOK Aktüel Kataloğu: Apple Airpods kulaklık geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.