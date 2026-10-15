15 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,41 TL, satış fiyatı ise 49,42 TL olarak işlem görmeye devam ediyor. Bugün Dolar/TL'deki günlük değişim %0,04 olarak kaydedildi. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.410 TL, 5.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 247.050 TL. Son 7 günlük dönem değerlendirildiğinde, Dolar/TL 7 gün önce 49,20 TL’den işlem görürken, bugün 49,42 TL’ye yükselmiş durumda. Bu, bir doların TL bazında 0,22 TL artış yaşadığı ve %0,45’lik bir yükseliş anlamına geliyor. 1.000 doların TL karşılığındaki değişim ise 220,00 TL olarak gerçekleşti.
Dolar/TL'nin 7 günlük serisi incelendiğinde, 2026-10-07'de 49,20 TL, 2026-10-08'de 49,25 TL, 2026-10-09'da 49,27 TL, 2026-10-12'de 49,30 TL, 2026-10-13'de 49,38 TL, 2026-10-14'de 49,40 TL ve nihayetinde 2026-10-15'de 49,42 TL seviyesine ulaştı. Bu seyir, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen Dolar/TL'nin bir toparlanma içerisinde olduğunu göstermektedir.
Teknik analiz açısından, Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,27 TL, direnç seviyesi ise 49,49 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, yatırımcıların dikkat etmesi gereken kritik noktalar olup, piyasa hareketlerini etkileyebilecek potansiyele sahip.
15 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,41 TL
|49,42 TL
|%0,04
15 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,53 TL
|55,58 TL
|%0,72
|İngiliz Sterlini
|65,57 TL
|65,61 TL
|%0,58
|İsviçre Frangı
|59,52 TL
|59,56 TL
|%0,64
|Kanada Doları
|34,77 TL
|34,79 TL
|%0,22
|Avustralya Doları
|34,34 TL
|34,36 TL
|%-0,26
|Çin Yuanı
|7,38 TL
|7,39 TL
|%0,08
|Rus Rublesi
|0,59 TL
|0,59 TL
|%0,85
|İsveç Kronu
|4,95 TL
|4,96 TL
|%0,57
15 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1215
|%0,52
|GBP/USD
|1,3240
|%0,35
|USD/JPY
|157,89
|%-0,27
|USD/CHF
|0,8299
|%-0,59
Son 7 gündeki Dolar/TL hareketlerine genel bir bakış sağlamak için yukarıdaki grafik, yatırımcılara ve piyasaları takip edenlere önemli ipuçları sunmaktadır.
Dolar/TL'nin teknik olarak 49,27 TL desteğinin üzerinde kalması, piyasa oyuncuları açısından önemli bir sinyal olarak değerlendirilebilir. 49,49 TL’lik direnç seviyesi ise yükseliş yönlü bir hareketlenme olması durumunda dikkatle izlenmesi gereken bir düzeydir. Küresel piyasa etkilerinin analizini yapamamakla birlikte, gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği aşikar.
Serbest piyasadaki güncel 49,41 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.410 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,04 oranında değişim kaydetmiştir.
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