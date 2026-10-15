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15 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Günlük değişim %0,72 oranında kaydedilirken, Euro’nun TL karşısındaki değeri istikrarlı bir seyir izliyor.

15 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,53 TL, satış kuru ise 55,58 TL olarak belirlendi. Günlük değişim ise %0,72 olarak kaydedildi. Euro’nun TL bazında değeri, haftalık verilerle istikrarlı bir grafik çizerken, 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.530 TL’ye ve 5.000 euro ise 277.650 TL’ye karşılık geliyor.

Önceki günlere göre yapılan incelemede, 7 gün önce Euro/TL 55,12 TL seviyesinde yer alıyordu. Bugün itibarıyla 55,58 TL’ye ulaşarak, 1 euro için 0,46 TL’lik bir artış ve %0,83 oranında bir yükseliş görüldü. Bu hafta içinde Euro/TL, başlangıçta 55,12 TL iken, en yüksek 55,58 TL’ye kadar yükseldi.

Yurt dışında işlem gören EUR/USD paritesi, 1,1215 seviyesinde ve günlük değişimi %0,52 olarak gözlemlendi. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, Euro/TL üzerindeki etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Euro/TL için destek seviyesinin 55,23 TL, direnç seviyesinin ise 55,75 TL olarak belirlendiğini hatırlatmakta fayda var.

Güncel Euro Kuru

15 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,53 TL 55,58 TL %0,72


Güncel Döviz Kurları

15 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,41 TL 49,42 TL %0,04
İngiliz Sterlini 65,57 TL 65,61 TL %0,58
İsviçre Frangı 59,52 TL 59,56 TL %0,64
Kanada Doları 34,77 TL 34,79 TL %0,22
Avustralya Doları 34,34 TL 34,36 TL %-0,26
Çin Yuanı 7,38 TL 7,39 TL %0,08
Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %0,85
İsveç Kronu 4,95 TL 4,96 TL %0,57


Öne Çıkan Pariteler

15 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1215 %0,52
GBP/USD 1,3240 %0,35
USD/JPY 157,89 %-0,27
USD/CHF 0,8299 %-0,59


Son 7 gündeki Euro/TL değişimlerini inceleyen bir grafik ile Euro’nun TL karşısındaki performansı daha somut hale geliyor.

15 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL mevcut seviyeleri ile 55,58 TL'den işlem görmekte ve bu seviyenin altında 55,23 TL destek, üzerinde ise 55,75 TL direnç noktaları dikkatle izlenmeli. Piyasalardaki dalgalanmalar ve EUR/USD paritesindeki gelişmeler, Euro/TL üzerindeki etkilerin artmasına sebep olabilir. Bu noktada, yatırımcıların bu seviyeleri takip etmeleri önem arzetmekte.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,53 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.530 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1215 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

15 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 2

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