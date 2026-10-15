15 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,53 TL, satış kuru ise 55,58 TL olarak belirlendi. Günlük değişim ise %0,72 olarak kaydedildi. Euro’nun TL bazında değeri, haftalık verilerle istikrarlı bir grafik çizerken, 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.530 TL’ye ve 5.000 euro ise 277.650 TL’ye karşılık geliyor.
Önceki günlere göre yapılan incelemede, 7 gün önce Euro/TL 55,12 TL seviyesinde yer alıyordu. Bugün itibarıyla 55,58 TL’ye ulaşarak, 1 euro için 0,46 TL’lik bir artış ve %0,83 oranında bir yükseliş görüldü. Bu hafta içinde Euro/TL, başlangıçta 55,12 TL iken, en yüksek 55,58 TL’ye kadar yükseldi.
Yurt dışında işlem gören EUR/USD paritesi, 1,1215 seviyesinde ve günlük değişimi %0,52 olarak gözlemlendi. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, Euro/TL üzerindeki etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Euro/TL için destek seviyesinin 55,23 TL, direnç seviyesinin ise 55,75 TL olarak belirlendiğini hatırlatmakta fayda var.
15 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,53 TL
|55,58 TL
|%0,72
15 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,41 TL
|49,42 TL
|%0,04
|İngiliz Sterlini
|65,57 TL
|65,61 TL
|%0,58
|İsviçre Frangı
|59,52 TL
|59,56 TL
|%0,64
|Kanada Doları
|34,77 TL
|34,79 TL
|%0,22
|Avustralya Doları
|34,34 TL
|34,36 TL
|%-0,26
|Çin Yuanı
|7,38 TL
|7,39 TL
|%0,08
|Rus Rublesi
|0,59 TL
|0,59 TL
|%0,85
|İsveç Kronu
|4,95 TL
|4,96 TL
|%0,57
15 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1215
|%0,52
|GBP/USD
|1,3240
|%0,35
|USD/JPY
|157,89
|%-0,27
|USD/CHF
|0,8299
|%-0,59
Son 7 gündeki Euro/TL değişimlerini inceleyen bir grafik ile Euro’nun TL karşısındaki performansı daha somut hale geliyor.
Euro/TL mevcut seviyeleri ile 55,58 TL'den işlem görmekte ve bu seviyenin altında 55,23 TL destek, üzerinde ise 55,75 TL direnç noktaları dikkatle izlenmeli. Piyasalardaki dalgalanmalar ve EUR/USD paritesindeki gelişmeler, Euro/TL üzerindeki etkilerin artmasına sebep olabilir. Bu noktada, yatırımcıların bu seviyeleri takip etmeleri önem arzetmekte.
Serbest piyasa 55,53 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.530 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1215 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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