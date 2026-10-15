15 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,53 TL, satış kuru ise 55,58 TL olarak belirlendi. Günlük değişim ise %0,72 olarak kaydedildi. Euro’nun TL bazında değeri, haftalık verilerle istikrarlı bir grafik çizerken, 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.530 TL’ye ve 5.000 euro ise 277.650 TL’ye karşılık geliyor.

Önceki günlere göre yapılan incelemede, 7 gün önce Euro/TL 55,12 TL seviyesinde yer alıyordu. Bugün itibarıyla 55,58 TL’ye ulaşarak, 1 euro için 0,46 TL’lik bir artış ve %0,83 oranında bir yükseliş görüldü. Bu hafta içinde Euro/TL, başlangıçta 55,12 TL iken, en yüksek 55,58 TL’ye kadar yükseldi.

Yurt dışında işlem gören EUR/USD paritesi, 1,1215 seviyesinde ve günlük değişimi %0,52 olarak gözlemlendi. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, Euro/TL üzerindeki etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Euro/TL için destek seviyesinin 55,23 TL, direnç seviyesinin ise 55,75 TL olarak belirlendiğini hatırlatmakta fayda var.

Güncel Euro Kuru

15 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,53 TL 55,58 TL %0,72





Güncel Döviz Kurları

15 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 49,41 TL 49,42 TL %0,04 İngiliz Sterlini 65,57 TL 65,61 TL %0,58 İsviçre Frangı 59,52 TL 59,56 TL %0,64 Kanada Doları 34,77 TL 34,79 TL %0,22 Avustralya Doları 34,34 TL 34,36 TL %-0,26 Çin Yuanı 7,38 TL 7,39 TL %0,08 Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %0,85 İsveç Kronu 4,95 TL 4,96 TL %0,57





Öne Çıkan Pariteler

15 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1215 %0,52 GBP/USD 1,3240 %0,35 USD/JPY 157,89 %-0,27 USD/CHF 0,8299 %-0,59





Son 7 gündeki Euro/TL değişimlerini inceleyen bir grafik ile Euro’nun TL karşısındaki performansı daha somut hale geliyor.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL mevcut seviyeleri ile 55,58 TL'den işlem görmekte ve bu seviyenin altında 55,23 TL destek, üzerinde ise 55,75 TL direnç noktaları dikkatle izlenmeli. Piyasalardaki dalgalanmalar ve EUR/USD paritesindeki gelişmeler, Euro/TL üzerindeki etkilerin artmasına sebep olabilir. Bu noktada, yatırımcıların bu seviyeleri takip etmeleri önem arzetmekte.

Sıkça Sorulan Sorular