15 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,55 TL, satış kuru ise 55,57 TL olarak belirlenmiştir. Euro, dünkü kapanışa göre %-0,24 oranında bir değişim göstermiştir. EUR/USD paritesinin 1,1023 seviyelerinde işlem gördüğü günümüzde, Euro/TL'deki bu hareket, küresel piyasalardaki dalgalanmalarla ilişkilendirilebilir.

1.000 Euro, alış kuru üzerinden 55.550 TL'ye, 5.000 Euro ise 277.750 TL'ye karşılık gelmektedir. Ayrıca, Euro/TL'nin 7 gün önceki değeri 56,27 TL iken, bugün 55,57 TL'ye gerilemiştir. Bu da 1 Euro'nun TL karşısında -0,70 TL'lik bir kaybı temsil etmektedir ve yüzde değişim ise %-1,24 olarak hesaplanmıştır. 1.000 Euro'nun TL karşılığı, son 7 günlük süreçte -700,00 TL düşüş göstermiştir.

7 günlük Euro/TL hareketleri incelendiğinde, 5 Kasım 2026'da 56,27 TL olan kur, 6 Kasım'da 55,92 TL'ye düştükten sonra, 9 Kasım'da 56,38 TL'ye yükselmiş, 10 Kasım'da 56,08 TL'yi, 11 Kasım'da ise 55,74 TL'yi görmüştür. Ardından 12 Kasım'da 55,69 TL'de hareket etmiştir. Son olarak, 13 Kasım'da da %0,24'lük düşüşle 55,57 TL seviyesine gerilemiştir.

Euro/TL desteği 55,30 TL, direnci ise 56,11 TL seviyelerindedir. Bu seviyeler, Euro/TL'nin yön trendini belirlemek için takip edilmelidir. Küresel piyasalardaki dalgalanmaların yanı sıra, EUR/USD paritesindeki değişim de Euro/TL üzerindeki baskı veya desteği etkileyebilir.

Güncel Euro Kuru

15 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,55 TL 55,57 TL %-0,24





Güncel Döviz Kurları

15 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 50,36 TL 50,37 TL %0,22 İngiliz Sterlini 66,60 TL 66,61 TL %-0,12 İsviçre Frangı 60,19 TL 60,25 TL %0,09 Kanada Doları 35,28 TL 35,32 TL %0,14 Avustralya Doları 34,26 TL 34,29 TL %0,21 Çin Yuanı 7,55 TL 7,55 TL %0,23 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,22 İsveç Kronu 5,01 TL 5,02 TL %0,06





Öne Çıkan Pariteler

15 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1023 %-0,31 GBP/USD 1,3214 %-0,18 USD/JPY 159,80 %-0,06 USD/CHF 0,8393 %0,49





Son 7 günlük Euro/TL değişim grafiği, hareketlerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL seviyesi, destek noktasına oldukça yakın işlem görmekte ve bu durum takip edilmektedir. 55,30 TL desteği kritik bir seviyedir; breaching durumunda daha derin düşüşler yaşanılabilir. Öte yandan, 56,11 TL direnci ise yukarı yönlü hareketlerde önemli bir engel teşkil etmektedir. EUR/USD paritesindeki hareketlerin yanı sıra, Euro/TL üzerindeki etkileri de dikkatle izlenmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular