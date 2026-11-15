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15 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL’nin serbest piyasada bugünkü alış kuru 55,55 TL, satış kuru ise 55,57 TL olarak belirlendi. Euro, dünkü kapanışa göre %-0,24 oranında bir gerileme gösterdi.

15 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru
Aleyna Türkmen

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,55 TL, satış kuru ise 55,57 TL olarak belirlenmiştir. Euro, dünkü kapanışa göre %-0,24 oranında bir değişim göstermiştir. EUR/USD paritesinin 1,1023 seviyelerinde işlem gördüğü günümüzde, Euro/TL'deki bu hareket, küresel piyasalardaki dalgalanmalarla ilişkilendirilebilir.

1.000 Euro, alış kuru üzerinden 55.550 TL'ye, 5.000 Euro ise 277.750 TL'ye karşılık gelmektedir. Ayrıca, Euro/TL'nin 7 gün önceki değeri 56,27 TL iken, bugün 55,57 TL'ye gerilemiştir. Bu da 1 Euro'nun TL karşısında -0,70 TL'lik bir kaybı temsil etmektedir ve yüzde değişim ise %-1,24 olarak hesaplanmıştır. 1.000 Euro'nun TL karşılığı, son 7 günlük süreçte -700,00 TL düşüş göstermiştir.

7 günlük Euro/TL hareketleri incelendiğinde, 5 Kasım 2026'da 56,27 TL olan kur, 6 Kasım'da 55,92 TL'ye düştükten sonra, 9 Kasım'da 56,38 TL'ye yükselmiş, 10 Kasım'da 56,08 TL'yi, 11 Kasım'da ise 55,74 TL'yi görmüştür. Ardından 12 Kasım'da 55,69 TL'de hareket etmiştir. Son olarak, 13 Kasım'da da %0,24'lük düşüşle 55,57 TL seviyesine gerilemiştir.

Euro/TL desteği 55,30 TL, direnci ise 56,11 TL seviyelerindedir. Bu seviyeler, Euro/TL'nin yön trendini belirlemek için takip edilmelidir. Küresel piyasalardaki dalgalanmaların yanı sıra, EUR/USD paritesindeki değişim de Euro/TL üzerindeki baskı veya desteği etkileyebilir.

Güncel Euro Kuru

15 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,55 TL 55,57 TL %-0,24


Güncel Döviz Kurları

15 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 50,36 TL 50,37 TL %0,22
İngiliz Sterlini 66,60 TL 66,61 TL %-0,12
İsviçre Frangı 60,19 TL 60,25 TL %0,09
Kanada Doları 35,28 TL 35,32 TL %0,14
Avustralya Doları 34,26 TL 34,29 TL %0,21
Çin Yuanı 7,55 TL 7,55 TL %0,23
Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,22
İsveç Kronu 5,01 TL 5,02 TL %0,06


Öne Çıkan Pariteler

15 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1023 %-0,31
GBP/USD 1,3214 %-0,18
USD/JPY 159,80 %-0,06
USD/CHF 0,8393 %0,49


Son 7 günlük Euro/TL değişim grafiği, hareketlerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

15 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL seviyesi, destek noktasına oldukça yakın işlem görmekte ve bu durum takip edilmektedir. 55,30 TL desteği kritik bir seviyedir; breaching durumunda daha derin düşüşler yaşanılabilir. Öte yandan, 56,11 TL direnci ise yukarı yönlü hareketlerde önemli bir engel teşkil etmektedir. EUR/USD paritesindeki hareketlerin yanı sıra, Euro/TL üzerindeki etkileri de dikkatle izlenmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,55 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.550 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1023 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

15 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 2

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