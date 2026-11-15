15 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,55 TL, satış kuru ise 55,57 TL olarak belirlenmiştir. Euro, dünkü kapanışa göre %-0,24 oranında bir değişim göstermiştir. EUR/USD paritesinin 1,1023 seviyelerinde işlem gördüğü günümüzde, Euro/TL'deki bu hareket, küresel piyasalardaki dalgalanmalarla ilişkilendirilebilir.
1.000 Euro, alış kuru üzerinden 55.550 TL'ye, 5.000 Euro ise 277.750 TL'ye karşılık gelmektedir. Ayrıca, Euro/TL'nin 7 gün önceki değeri 56,27 TL iken, bugün 55,57 TL'ye gerilemiştir. Bu da 1 Euro'nun TL karşısında -0,70 TL'lik bir kaybı temsil etmektedir ve yüzde değişim ise %-1,24 olarak hesaplanmıştır. 1.000 Euro'nun TL karşılığı, son 7 günlük süreçte -700,00 TL düşüş göstermiştir.
7 günlük Euro/TL hareketleri incelendiğinde, 5 Kasım 2026'da 56,27 TL olan kur, 6 Kasım'da 55,92 TL'ye düştükten sonra, 9 Kasım'da 56,38 TL'ye yükselmiş, 10 Kasım'da 56,08 TL'yi, 11 Kasım'da ise 55,74 TL'yi görmüştür. Ardından 12 Kasım'da 55,69 TL'de hareket etmiştir. Son olarak, 13 Kasım'da da %0,24'lük düşüşle 55,57 TL seviyesine gerilemiştir.
Euro/TL desteği 55,30 TL, direnci ise 56,11 TL seviyelerindedir. Bu seviyeler, Euro/TL'nin yön trendini belirlemek için takip edilmelidir. Küresel piyasalardaki dalgalanmaların yanı sıra, EUR/USD paritesindeki değişim de Euro/TL üzerindeki baskı veya desteği etkileyebilir.
15 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,55 TL
|55,57 TL
|%-0,24
15 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|50,36 TL
|50,37 TL
|%0,22
|İngiliz Sterlini
|66,60 TL
|66,61 TL
|%-0,12
|İsviçre Frangı
|60,19 TL
|60,25 TL
|%0,09
|Kanada Doları
|35,28 TL
|35,32 TL
|%0,14
|Avustralya Doları
|34,26 TL
|34,29 TL
|%0,21
|Çin Yuanı
|7,55 TL
|7,55 TL
|%0,23
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%0,22
|İsveç Kronu
|5,01 TL
|5,02 TL
|%0,06
15 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1023
|%-0,31
|GBP/USD
|1,3214
|%-0,18
|USD/JPY
|159,80
|%-0,06
|USD/CHF
|0,8393
|%0,49
Son 7 günlük Euro/TL değişim grafiği, hareketlerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
Mevcut Euro/TL seviyesi, destek noktasına oldukça yakın işlem görmekte ve bu durum takip edilmektedir. 55,30 TL desteği kritik bir seviyedir; breaching durumunda daha derin düşüşler yaşanılabilir. Öte yandan, 56,11 TL direnci ise yukarı yönlü hareketlerde önemli bir engel teşkil etmektedir. EUR/USD paritesindeki hareketlerin yanı sıra, Euro/TL üzerindeki etkileri de dikkatle izlenmelidir.
Serbest piyasa 55,55 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.550 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1023 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum