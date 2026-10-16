16 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı bugün 49,53 TL seviyesinden işlem görürken, günlük değişim %0,11 olarak kaydedildi. Bir önceki haftaya göre ise Dolar/TL de %0,57 oranında bir artış gerçekleşti. 1.000 doların TL cinsinden karşılığı 49.520 TL'dir. Son bir haftada Dolar/TL'nin 7 günlük serisinde, bir hafta önce 49,25 TL seviyesindeyken, bugün 49,53 TL'ye yükselerek toplamda 0,28 TL artış gösterdi. Bu artış 1.000 doların alış kuru üzerinden 280,00 TL'lik bir değişim yaratmıştır.
Dolar/TL'deki bu hareketlenmeler, yatırımcıların daha iyi değerlendirmeler yapabilmesi için önemli bir dönüm noktası olarak gözlemleniyor. Yaklaşan verilere yönelik bekleyişlerle birlikte, teknik olarak kritik seviyeler de takip edilmeye devam ediyor. Destek seviyesi 49,34 TL, direnç seviyesi ise 49,62 TL olarak belirlenmiş durumda. Bununla birlikte, Dolar/TL'nin şu anki konumunun bu seviyelerin belirleyici etkilerinden nasıl etkileneceği merakla bekleniyor.
16 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,52 TL
|49,53 TL
|%0,11
16 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,62 TL
|55,65 TL
|%-0,01
|İngiliz Sterlini
|65,91 TL
|65,92 TL
|%0,15
|İsviçre Frangı
|59,87 TL
|59,91 TL
|%0,10
|Kanada Doları
|34,91 TL
|34,93 TL
|%0,13
|Avustralya Doları
|34,37 TL
|34,39 TL
|%0,42
|Çin Yuanı
|7,40 TL
|7,41 TL
|%0,13
|Rus Rublesi
|0,59 TL
|0,59 TL
|%0,28
|İsveç Kronu
|4,98 TL
|4,99 TL
|%0,23
16 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1224
|%0,04
|GBP/USD
|1,3297
|%0,17
|USD/JPY
|157,83
|%-0,10
|USD/CHF
|0,8269
|%0,01
Grafik, Dolar/TL'nin son yedi günlük değişimini göstermektedir.
Dolar/TL şu anda 49,53 TL seviyesinden işlem görüyor ve kritik direnç seviyesi olan 49,62 TL'ye yakın bir pozisyonda bulunuyor. Destek seviyesi olan 49,34 TL, aşağı yönlü dalgalanmalarda önemli bir referans noktası işlevi görebilir. Bu seviyelerin takibi, piyasanın genel yönelimi hakkında fikir verebilir.
Serbest piyasadaki güncel 49,52 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.520 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,11 oranında değişim kaydetmiştir.
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