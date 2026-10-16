FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

16 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 49,53 TL'den işlem görüyor ve günlük değişim %0,11 olarak kaydedildi. Bir önceki haftaya göre ise Dolar/TL %0,57 oranında artarak 49,53 TL'ye yükseldi.

16 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı bugün 49,53 TL seviyesinden işlem görürken, günlük değişim %0,11 olarak kaydedildi. Bir önceki haftaya göre ise Dolar/TL de %0,57 oranında bir artış gerçekleşti. 1.000 doların TL cinsinden karşılığı 49.520 TL'dir. Son bir haftada Dolar/TL'nin 7 günlük serisinde, bir hafta önce 49,25 TL seviyesindeyken, bugün 49,53 TL'ye yükselerek toplamda 0,28 TL artış gösterdi. Bu artış 1.000 doların alış kuru üzerinden 280,00 TL'lik bir değişim yaratmıştır.

Dolar/TL'deki bu hareketlenmeler, yatırımcıların daha iyi değerlendirmeler yapabilmesi için önemli bir dönüm noktası olarak gözlemleniyor. Yaklaşan verilere yönelik bekleyişlerle birlikte, teknik olarak kritik seviyeler de takip edilmeye devam ediyor. Destek seviyesi 49,34 TL, direnç seviyesi ise 49,62 TL olarak belirlenmiş durumda. Bununla birlikte, Dolar/TL'nin şu anki konumunun bu seviyelerin belirleyici etkilerinden nasıl etkileneceği merakla bekleniyor.

Güncel Dolar Kuru

16 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,52 TL 49,53 TL %0,11


Güncel Döviz Kurları

16 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,62 TL 55,65 TL %-0,01
İngiliz Sterlini 65,91 TL 65,92 TL %0,15
İsviçre Frangı 59,87 TL 59,91 TL %0,10
Kanada Doları 34,91 TL 34,93 TL %0,13
Avustralya Doları 34,37 TL 34,39 TL %0,42
Çin Yuanı 7,40 TL 7,41 TL %0,13
Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %0,28
İsveç Kronu 4,98 TL 4,99 TL %0,23


Öne Çıkan Pariteler

16 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1224 %0,04
GBP/USD 1,3297 %0,17
USD/JPY 157,83 %-0,10
USD/CHF 0,8269 %0,01


Grafik, Dolar/TL'nin son yedi günlük değişimini göstermektedir.

16 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL şu anda 49,53 TL seviyesinden işlem görüyor ve kritik direnç seviyesi olan 49,62 TL'ye yakın bir pozisyonda bulunuyor. Destek seviyesi olan 49,34 TL, aşağı yönlü dalgalanmalarda önemli bir referans noktası işlevi görebilir. Bu seviyelerin takibi, piyasanın genel yönelimi hakkında fikir verebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,52 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.520 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,11 oranında değişim kaydetmiştir.

16 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'nin ticari ham petrol stokları 8,6 milyon varil gerilediABD'nin ticari ham petrol stokları 8,6 milyon varil geriledi
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasında son günler! Başvuru nereye yapılacak?TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasında son günler! Başvuru nereye yapılacak?

Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.