16 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı bugün 49,53 TL seviyesinden işlem görürken, günlük değişim %0,11 olarak kaydedildi. Bir önceki haftaya göre ise Dolar/TL de %0,57 oranında bir artış gerçekleşti. 1.000 doların TL cinsinden karşılığı 49.520 TL'dir. Son bir haftada Dolar/TL'nin 7 günlük serisinde, bir hafta önce 49,25 TL seviyesindeyken, bugün 49,53 TL'ye yükselerek toplamda 0,28 TL artış gösterdi. Bu artış 1.000 doların alış kuru üzerinden 280,00 TL'lik bir değişim yaratmıştır.

Dolar/TL'deki bu hareketlenmeler, yatırımcıların daha iyi değerlendirmeler yapabilmesi için önemli bir dönüm noktası olarak gözlemleniyor. Yaklaşan verilere yönelik bekleyişlerle birlikte, teknik olarak kritik seviyeler de takip edilmeye devam ediyor. Destek seviyesi 49,34 TL, direnç seviyesi ise 49,62 TL olarak belirlenmiş durumda. Bununla birlikte, Dolar/TL'nin şu anki konumunun bu seviyelerin belirleyici etkilerinden nasıl etkileneceği merakla bekleniyor.

Güncel Dolar Kuru

16 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 49,52 TL 49,53 TL %0,11





Güncel Döviz Kurları

16 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,62 TL 55,65 TL %-0,01 İngiliz Sterlini 65,91 TL 65,92 TL %0,15 İsviçre Frangı 59,87 TL 59,91 TL %0,10 Kanada Doları 34,91 TL 34,93 TL %0,13 Avustralya Doları 34,37 TL 34,39 TL %0,42 Çin Yuanı 7,40 TL 7,41 TL %0,13 Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %0,28 İsveç Kronu 4,98 TL 4,99 TL %0,23





Öne Çıkan Pariteler

16 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1224 %0,04 GBP/USD 1,3297 %0,17 USD/JPY 157,83 %-0,10 USD/CHF 0,8269 %0,01





Grafik, Dolar/TL'nin son yedi günlük değişimini göstermektedir.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL şu anda 49,53 TL seviyesinden işlem görüyor ve kritik direnç seviyesi olan 49,62 TL'ye yakın bir pozisyonda bulunuyor. Destek seviyesi olan 49,34 TL, aşağı yönlü dalgalanmalarda önemli bir referans noktası işlevi görebilir. Bu seviyelerin takibi, piyasanın genel yönelimi hakkında fikir verebilir.

Sıkça Sorulan Sorular