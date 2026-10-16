16 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,61 TL, satış fiyatı ise 55,65 TL olarak belirlendi. Bugün Euro/TL'de günlük değişim %0,01 azalış gösterirken, 1.000 euroyu TL'ye çevirmek için 55.610 TL ödemeniz gerekiyor. Aynı şekilde 5.000 euro için ise 278.050 TL karşılığında işlem yapmanız mümkün. Geçtiğimiz hafta Euro/TL, 7 gün öncesine göre 0,26 TL artışla 55,65 TL seviyesine ulaşmış durumda.

Son günlerde Avrupa Merkez Bankası (ECB) veya Avrupa piyasasından gelen bir haber olmamakla birlikte, global piyasalarda Euro/USD paritesi de 1,1224 seviyesinde işlem görerek günlük %0,03'lük hafif bir artış kaydetti. Bu hareketlerle birlikte yatırımcıların Euro/TL'ye olan ilgisi devam ediyor.

Euro/TL’nin 7 günlük tarihsel verilerine baktığımızda ise, 8 Ekim 2026'da 55,39 TL olan kur, 9 Ekim 55,30 TL, 12 Ekim 55,06 TL, 13 Ekim 55,34 TL, 14 Ekim 55,16 TL, 15 Ekim 55,64 TL seviyelerine yükselmiştir ve bugün itibarıyla 55,65 TL'ye ulaşmıştır. Bu süreçte, 1 euronun TL bazındaki artışı %0,47 oranında gerçekleşmiştir.

Güncel Euro Kuru

16 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,61 TL 55,65 TL %-0,01





Güncel Döviz Kurları

16 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 49,52 TL 49,53 TL %0,11 İngiliz Sterlini 65,90 TL 65,91 TL %0,14 İsviçre Frangı 59,87 TL 59,90 TL %0,09 Kanada Doları 34,91 TL 34,92 TL %0,12 Avustralya Doları 34,37 TL 34,39 TL %0,42 Çin Yuanı 7,40 TL 7,41 TL %0,13 Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %0,34 İsveç Kronu 4,98 TL 4,99 TL %0,22





Öne Çıkan Pariteler

16 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1224 %0,03 GBP/USD 1,3296 %0,16 USD/JPY 157,84 %-0,09 USD/CHF 0,8270 %0,02





Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL için destek seviyesi 55,26 TL, direnç seviyesi ise 55,85 TL olarak belirlenmiş durumdadır. Mevcut Euro/TL fiyatı, bu seviyeleri takip etmeyi zorunlu kılıyor. Bunun yanı sıra, EUR/USD paritesinin de izlenmesi, Euro'nun genel piyasa performansını etkileyebilir.

Sıkça Sorulan Sorular