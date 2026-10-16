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16 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasada 55,61 TL alış ve 55,65 TL satış fiyatına ulaştı. Günlük değişim %0,01 azalış gösterirken, 1.000 euro için 55.610 TL ödemeniz gerekiyor.

16 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,61 TL, satış fiyatı ise 55,65 TL olarak belirlendi. Bugün Euro/TL'de günlük değişim %0,01 azalış gösterirken, 1.000 euroyu TL'ye çevirmek için 55.610 TL ödemeniz gerekiyor. Aynı şekilde 5.000 euro için ise 278.050 TL karşılığında işlem yapmanız mümkün. Geçtiğimiz hafta Euro/TL, 7 gün öncesine göre 0,26 TL artışla 55,65 TL seviyesine ulaşmış durumda.

Son günlerde Avrupa Merkez Bankası (ECB) veya Avrupa piyasasından gelen bir haber olmamakla birlikte, global piyasalarda Euro/USD paritesi de 1,1224 seviyesinde işlem görerek günlük %0,03'lük hafif bir artış kaydetti. Bu hareketlerle birlikte yatırımcıların Euro/TL'ye olan ilgisi devam ediyor.

Euro/TL’nin 7 günlük tarihsel verilerine baktığımızda ise, 8 Ekim 2026'da 55,39 TL olan kur, 9 Ekim 55,30 TL, 12 Ekim 55,06 TL, 13 Ekim 55,34 TL, 14 Ekim 55,16 TL, 15 Ekim 55,64 TL seviyelerine yükselmiştir ve bugün itibarıyla 55,65 TL'ye ulaşmıştır. Bu süreçte, 1 euronun TL bazındaki artışı %0,47 oranında gerçekleşmiştir.

Güncel Euro Kuru

16 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,61 TL 55,65 TL %-0,01


Güncel Döviz Kurları

16 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,52 TL 49,53 TL %0,11
İngiliz Sterlini 65,90 TL 65,91 TL %0,14
İsviçre Frangı 59,87 TL 59,90 TL %0,09
Kanada Doları 34,91 TL 34,92 TL %0,12
Avustralya Doları 34,37 TL 34,39 TL %0,42
Çin Yuanı 7,40 TL 7,41 TL %0,13
Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %0,34
İsveç Kronu 4,98 TL 4,99 TL %0,22


Öne Çıkan Pariteler

16 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1224 %0,03
GBP/USD 1,3296 %0,16
USD/JPY 157,84 %-0,09
USD/CHF 0,8270 %0,02


16 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL için destek seviyesi 55,26 TL, direnç seviyesi ise 55,85 TL olarak belirlenmiş durumdadır. Mevcut Euro/TL fiyatı, bu seviyeleri takip etmeyi zorunlu kılıyor. Bunun yanı sıra, EUR/USD paritesinin de izlenmesi, Euro'nun genel piyasa performansını etkileyebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,61 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.610 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1224 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

16 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 2

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döviz alış satış euro alış satış
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