16 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,61 TL, satış fiyatı ise 55,65 TL olarak belirlendi. Bugün Euro/TL'de günlük değişim %0,01 azalış gösterirken, 1.000 euroyu TL'ye çevirmek için 55.610 TL ödemeniz gerekiyor. Aynı şekilde 5.000 euro için ise 278.050 TL karşılığında işlem yapmanız mümkün. Geçtiğimiz hafta Euro/TL, 7 gün öncesine göre 0,26 TL artışla 55,65 TL seviyesine ulaşmış durumda.
Son günlerde Avrupa Merkez Bankası (ECB) veya Avrupa piyasasından gelen bir haber olmamakla birlikte, global piyasalarda Euro/USD paritesi de 1,1224 seviyesinde işlem görerek günlük %0,03'lük hafif bir artış kaydetti. Bu hareketlerle birlikte yatırımcıların Euro/TL'ye olan ilgisi devam ediyor.
Euro/TL’nin 7 günlük tarihsel verilerine baktığımızda ise, 8 Ekim 2026'da 55,39 TL olan kur, 9 Ekim 55,30 TL, 12 Ekim 55,06 TL, 13 Ekim 55,34 TL, 14 Ekim 55,16 TL, 15 Ekim 55,64 TL seviyelerine yükselmiştir ve bugün itibarıyla 55,65 TL'ye ulaşmıştır. Bu süreçte, 1 euronun TL bazındaki artışı %0,47 oranında gerçekleşmiştir.
16 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,61 TL
|55,65 TL
|%-0,01
16 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,52 TL
|49,53 TL
|%0,11
|İngiliz Sterlini
|65,90 TL
|65,91 TL
|%0,14
|İsviçre Frangı
|59,87 TL
|59,90 TL
|%0,09
|Kanada Doları
|34,91 TL
|34,92 TL
|%0,12
|Avustralya Doları
|34,37 TL
|34,39 TL
|%0,42
|Çin Yuanı
|7,40 TL
|7,41 TL
|%0,13
|Rus Rublesi
|0,59 TL
|0,59 TL
|%0,34
|İsveç Kronu
|4,98 TL
|4,99 TL
|%0,22
16 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1224
|%0,03
|GBP/USD
|1,3296
|%0,16
|USD/JPY
|157,84
|%-0,09
|USD/CHF
|0,8270
|%0,02
Euro/TL için destek seviyesi 55,26 TL, direnç seviyesi ise 55,85 TL olarak belirlenmiş durumdadır. Mevcut Euro/TL fiyatı, bu seviyeleri takip etmeyi zorunlu kılıyor. Bunun yanı sıra, EUR/USD paritesinin de izlenmesi, Euro'nun genel piyasa performansını etkileyebilir.
Serbest piyasa 55,61 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.610 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1224 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum