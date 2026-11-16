16 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Bugün Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 50,39 TL, satış fiyatı ise 50,40 TL olarak belirlendi. Dolar/TL, günlük %0,05'lik değişim gösterdi. Geçtiğimiz hafta içerisinde Dolar/TL 50,15 TL'den başladığı seride, bugün 50,40 TL'den işlem görmekte. Bu süreçte 1 doların TL bazındaki değişimi 0,25 TL, haftalık yüzde değişimi ise %0,50 oldu. Kullanıcıların elindeki 1.000 dolar, alış kuru üzerinden 50.390 TL’ye, 5.000 dolar ise 251.950 TL’ye karşılık geliyor.
Son bir hafta içinde Dolar/TL'deki değişim grafiği ise şu şekilde oluştu: 7 gün önce değerler 50,15 TL iken, şu an 50,40 TL olarak güncellenmiştir. Bu süre zarfındaki günlük hareketler arasında kayda değer bir artış gözlemlenmiştir.
Destek seviyesi olarak 50,23 TL, direnç seviyesi ise 50,48 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar için bu seviyeler takip edilmesi gereken kritik noktalar arasında yer almakta.
16 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|50,39 TL
|50,40 TL
|%0,05
16 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,57 TL
|55,59 TL
|%0,03
|İngiliz Sterlini
|66,60 TL
|66,62 TL
|%0,01
|İsviçre Frangı
|60,07 TL
|60,11 TL
|%0,14
|Kanada Doları
|35,30 TL
|35,31 TL
|%-0,01
|Avustralya Doları
|34,03 TL
|34,04 TL
|%-0,27
|Çin Yuanı
|7,55 TL
|7,56 TL
|%0,09
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%0,28
|İsveç Kronu
|5,00 TL
|5,00 TL
|%0,00
16 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1020
|%-0,03
|GBP/USD
|1,3207
|%-0,05
|USD/JPY
|159,46
|%-0,21
|USD/CHF
|0,8386
|%-0,08
Son 7 gündeki Dolar/TL fiyat değişimini gösteren grafik altında, yatırımcıların bu süreçte izlemeleri gereken önemli trendler hakkında bilgi bulunmaktadır.
Dolar/TL, mevcut satış fiyatı olan 50,40 TL ile destek seviyesi olan 50,23 TL'nin oldukça üzerinde işlem görmekte. Yukarıdaki direnç noktası olan 50,48 TL’nin aşılması durumunda, daha ileri fiyat hareketleri beklenebilir. Bu nedenle, bu seviyeler piyasa oyuncuları tarafından dikkatle izlenmelidir.
Serbest piyasadaki güncel 50,39 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.390 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,05 oranında değişim kaydetmiştir.
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