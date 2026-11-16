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16 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasada 50,39 TL alış ve 50,40 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. Son bir haftada döviz kuru 50,15 TL'den 50,40 TL'ye yükselerek %0,50'lik bir değer kazanımı sağladı.

16 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru
Aleyna Türkmen

Bugün Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 50,39 TL, satış fiyatı ise 50,40 TL olarak belirlendi. Dolar/TL, günlük %0,05'lik değişim gösterdi. Geçtiğimiz hafta içerisinde Dolar/TL 50,15 TL'den başladığı seride, bugün 50,40 TL'den işlem görmekte. Bu süreçte 1 doların TL bazındaki değişimi 0,25 TL, haftalık yüzde değişimi ise %0,50 oldu. Kullanıcıların elindeki 1.000 dolar, alış kuru üzerinden 50.390 TL’ye, 5.000 dolar ise 251.950 TL’ye karşılık geliyor.

Son bir hafta içinde Dolar/TL'deki değişim grafiği ise şu şekilde oluştu: 7 gün önce değerler 50,15 TL iken, şu an 50,40 TL olarak güncellenmiştir. Bu süre zarfındaki günlük hareketler arasında kayda değer bir artış gözlemlenmiştir.

Destek seviyesi olarak 50,23 TL, direnç seviyesi ise 50,48 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar için bu seviyeler takip edilmesi gereken kritik noktalar arasında yer almakta.

Güncel Dolar Kuru

16 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 50,39 TL 50,40 TL %0,05


Güncel Döviz Kurları

16 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,57 TL 55,59 TL %0,03
İngiliz Sterlini 66,60 TL 66,62 TL %0,01
İsviçre Frangı 60,07 TL 60,11 TL %0,14
Kanada Doları 35,30 TL 35,31 TL %-0,01
Avustralya Doları 34,03 TL 34,04 TL %-0,27
Çin Yuanı 7,55 TL 7,56 TL %0,09
Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,28
İsveç Kronu 5,00 TL 5,00 TL %0,00


Öne Çıkan Pariteler

16 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1020 %-0,03
GBP/USD 1,3207 %-0,05
USD/JPY 159,46 %-0,21
USD/CHF 0,8386 %-0,08


Son 7 gündeki Dolar/TL fiyat değişimini gösteren grafik altında, yatırımcıların bu süreçte izlemeleri gereken önemli trendler hakkında bilgi bulunmaktadır.

16 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL, mevcut satış fiyatı olan 50,40 TL ile destek seviyesi olan 50,23 TL'nin oldukça üzerinde işlem görmekte. Yukarıdaki direnç noktası olan 50,48 TL’nin aşılması durumunda, daha ileri fiyat hareketleri beklenebilir. Bu nedenle, bu seviyeler piyasa oyuncuları tarafından dikkatle izlenmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 50,39 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.390 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,05 oranında değişim kaydetmiştir.

16 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

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Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
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