16 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,57 TL, satış fiyatı ise 55,59 TL olarak belirlendi. Euro, günlük %0,03 artış gösterdi. 1.000 euroyu TL'ye çevirdiğinizde 55.570 TL, 5.000 euro için ise 277.850 TL alıyorsunuz. Haftalık bazda, Euro/TL 7 gün önce 55,92 TL seviyesindeyken, bugünkü değeri 55,59 TL olarak kaydedildi. Yine 1 euro, TL bazında -0,33 TL geriledi ve bu durum %0,59'luk bir azalmayla sonuçlandı.
7 günlük Euro/TL serisi incelendiğinde, geçtiğimiz hafta boyunca dövizde dalgalanmalar gözlendi. 6 Kasım'da 55,92 TL seviyesinden işlem gören euro, 9 Kasım'da 56,38 TL’ye yükselirken, izin 10 Kasım'da 56,08 TL, 11 Kasım'da 55,74 TL, 12 Kasım'da 55,69 TL ve 13 Kasım'da 55,56 TL’ye düştü. Sonuç olarak, bugün 55,59 TL seviyesine geri geldi.
Euro/TL için destek seviyesinin 55,31 TL, direnç seviyesinin ise 56,13 TL olarak belirlendiği gözlemleniyor. Bugünkü EUR/USD paritesi 1,1020 seviyesinden işlem görmekte ve günlük değişim %0,03 düzeyindedir. Tüm bu veriler, Euro/TL’deki hareketliliği etkileyen dışsal faktörlerin geçerli olmadığı bir piyasa manzarası sunuyor.
16 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,57 TL
|55,59 TL
|%0,03
16 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|50,39 TL
|50,40 TL
|%0,05
|İngiliz Sterlini
|66,60 TL
|66,62 TL
|%0,01
|İsviçre Frangı
|60,07 TL
|60,11 TL
|%0,14
|Kanada Doları
|35,30 TL
|35,31 TL
|%-0,01
|Avustralya Doları
|34,03 TL
|34,04 TL
|%-0,27
|Çin Yuanı
|7,55 TL
|7,56 TL
|%0,09
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%0,28
|İsveç Kronu
|5,00 TL
|5,00 TL
|%0,00
16 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1020
|%-0,03
|GBP/USD
|1,3207
|%-0,05
|USD/JPY
|159,46
|%-0,21
|USD/CHF
|0,8386
|%-0,08
Grafik, son 7 günlük Euro/TL kur değişimlerini yansıtan bir görsel olarak izleyicilerle buluşacak.
Euro/TL'nin 55,59 TL seviyesine gelmesi, mevcut fiyatın destek ve direnç seviyelerine yakın bir konumda olduğunu gösteriyor. 55,31 TL seviyesi destek olarak izlenirken, 56,13 TL direnci yatırımcılar için takip edilmesi gereken önemli bir nokta olarak öne çıkıyor. EUR/USD paritesinin durumu da Euro/TL üzerindeki olası etkileri açısından dikkatle izlenmelidir.
Serbest piyasa 55,57 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.570 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1020 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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