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16 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro, son haftada 55,92 TL seviyesinden gerileyerek 55,59 TL’ye düştü.

16 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru
Aleyna Türkmen

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,57 TL, satış fiyatı ise 55,59 TL olarak belirlendi. Euro, günlük %0,03 artış gösterdi. 1.000 euroyu TL'ye çevirdiğinizde 55.570 TL, 5.000 euro için ise 277.850 TL alıyorsunuz. Haftalık bazda, Euro/TL 7 gün önce 55,92 TL seviyesindeyken, bugünkü değeri 55,59 TL olarak kaydedildi. Yine 1 euro, TL bazında -0,33 TL geriledi ve bu durum %0,59'luk bir azalmayla sonuçlandı.

7 günlük Euro/TL serisi incelendiğinde, geçtiğimiz hafta boyunca dövizde dalgalanmalar gözlendi. 6 Kasım'da 55,92 TL seviyesinden işlem gören euro, 9 Kasım'da 56,38 TL’ye yükselirken, izin 10 Kasım'da 56,08 TL, 11 Kasım'da 55,74 TL, 12 Kasım'da 55,69 TL ve 13 Kasım'da 55,56 TL’ye düştü. Sonuç olarak, bugün 55,59 TL seviyesine geri geldi.

Euro/TL için destek seviyesinin 55,31 TL, direnç seviyesinin ise 56,13 TL olarak belirlendiği gözlemleniyor. Bugünkü EUR/USD paritesi 1,1020 seviyesinden işlem görmekte ve günlük değişim %0,03 düzeyindedir. Tüm bu veriler, Euro/TL’deki hareketliliği etkileyen dışsal faktörlerin geçerli olmadığı bir piyasa manzarası sunuyor.

Güncel Euro Kuru

16 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,57 TL 55,59 TL %0,03


Güncel Döviz Kurları

16 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 50,39 TL 50,40 TL %0,05
İngiliz Sterlini 66,60 TL 66,62 TL %0,01
İsviçre Frangı 60,07 TL 60,11 TL %0,14
Kanada Doları 35,30 TL 35,31 TL %-0,01
Avustralya Doları 34,03 TL 34,04 TL %-0,27
Çin Yuanı 7,55 TL 7,56 TL %0,09
Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,28
İsveç Kronu 5,00 TL 5,00 TL %0,00


Öne Çıkan Pariteler

16 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1020 %-0,03
GBP/USD 1,3207 %-0,05
USD/JPY 159,46 %-0,21
USD/CHF 0,8386 %-0,08


Grafik, son 7 günlük Euro/TL kur değişimlerini yansıtan bir görsel olarak izleyicilerle buluşacak.

16 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL'nin 55,59 TL seviyesine gelmesi, mevcut fiyatın destek ve direnç seviyelerine yakın bir konumda olduğunu gösteriyor. 55,31 TL seviyesi destek olarak izlenirken, 56,13 TL direnci yatırımcılar için takip edilmesi gereken önemli bir nokta olarak öne çıkıyor. EUR/USD paritesinin durumu da Euro/TL üzerindeki olası etkileri açısından dikkatle izlenmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,57 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.570 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1020 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

16 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 2

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