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16 Mayıs altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 16 Mayıs Pazar 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

16.05.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın, piyasaların kapalı olduğu bugün de yüksekliğini koruyor. Yatırım amaçlı ya da özel günlerde sevdiklerine hediye vermek için altın almak isteyen vatandaşlar altın bilezik ne kadar oldu, 22 ayar bilezik ne kadar sorularının cevabını arıyor. Bileziğe yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından hareketliliğin devam ettiği 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 16 Mayıs'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 16 Mayıs Pazar 22 ayar bilezik fiyatları...

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar altın bilezik ne kadar oldu sorusunu araştırıyor.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

16 Mayıs Pazar piyasaların kapalı olduğu gün, vatandaşlar altın bilezik fiyatlarını merak ediyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
Önceki kapanışını 427,49 TL'den yapan 22 ayar bilezik, bugün sabit değeri göstermeye devam ediyor.
425,30 TL alış fiyatına sahip olan 22 ayar bilezik, 427,49 TL satış fiyatı üzerinden işlem görmekte.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 AYAR ALTIN NE KADAR?
Bir önceki kapanışını 326,93 TL'den yapmış olan 14 ayar altın, 272,68 TL alış ve 327,31 TL satış fiyatına sahip.

18 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU?

18 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU?
18 ayar altın ,önceki kapanışını 364,50 TL'den yapmıştı. Bugün yukarı yönlü ibreyi gösteren 18 ayar altın, 365,78 TL alış ve 365,84 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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gram altın çeyrek altın yarım altın
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