16 Mayıs altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 16 Mayıs Pazar 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar altın bilezik ne kadar oldu sorusunu araştırıyor.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

16 Mayıs Pazar piyasaların kapalı olduğu gün, vatandaşlar altın bilezik fiyatlarını merak ediyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR? Önceki kapanışını 427,49 TL'den yapan 22 ayar bilezik, bugün sabit değeri göstermeye devam ediyor.

425,30 TL alış fiyatına sahip olan 22 ayar bilezik, 427,49 TL satış fiyatı üzerinden işlem görmekte.

14 AYAR ALTIN NE KADAR? Bir önceki kapanışını 326,93 TL'den yapmış olan 14 ayar altın, 272,68 TL alış ve 327,31 TL satış fiyatına sahip.