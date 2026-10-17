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17 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasada 49,48 TL alış ve 49,56 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Günlük %0,10’luk değişimle birlikte geçen hafta 49,25 TL seviyesindeydi.

17 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,48 TL, satış fiyatı ise 49,56 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL kuru, günlük %0,10’luk bir değişim gösterdi. Geçtiğimiz hafta Dolar/TL 49,25 TL’den işlem görürken, bugün itibarıyla 49,56 TL seviyesine yükseldi. Bu, bir doları TL’ye çevirdiğimizde 0,31 TL’lik bir artış ve %0,63'lük bir yükseliş anlamına geliyor. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.480 TL, 5.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 247.400 TL olarak hesaplanıyor.

Son yedi gün içinde Dolar/TL’nin hareketliliğine bakacak olursak, 8 Ekim’de 49,25 TL seviyesinden başlayan kur, 16 Ekim itibarıyla 49,56 TL’ye kadar çıkarak 7 günlük süreçte toplamda 0,31 TL artmış ve bu süre zarfındaki toplam değişim %0,63 olarak gerçekleşmiştir.

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,35 TL, direnç seviyesi ise 49,66 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, piyasa oyuncuları için önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.

Güncel Dolar Kuru

17 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,48 TL 49,56 TL %0,10


Güncel Döviz Kurları

17 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,64 TL 55,77 TL %0,12
İngiliz Sterlini 66,00 TL 66,15 TL %0,39
İsviçre Frangı 60,05 TL 60,17 TL %0,47
Kanada Doları 35,00 TL 35,06 TL %0,44
Avustralya Doları 34,37 TL 34,44 TL %0,48
Çin Yuanı 7,40 TL 7,41 TL %0,15
Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %0,49
İsveç Kronu 4,99 TL 5,00 TL %0,44


Öne Çıkan Pariteler

17 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1239 %0,17
GBP/USD 1,3327 %0,39
USD/JPY 158,00 %0,01
USD/CHF 0,8238 %-0,36


Grafik, son yedi gün içinde Dolar/TL'nin hareketini görselleştirecektir.

17 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL’nin mevcut seviyeleri, 49,35 TL destek ve 49,66 TL direnç seviyeleri arasında hareket ediyor. Bu noktalar, piyasa katılımcılarına yön bulmada yardımcı olmakta. Küresel piyasa etkileri bekleniyor; bu nedenle gelişmelerin yakın takibi önem arz ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,48 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.480 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,10 oranında değişim kaydetmiştir.

17 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

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dolar alış ve satış döviz alış satış
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