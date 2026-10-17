17 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,48 TL, satış fiyatı ise 49,56 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL kuru, günlük %0,10’luk bir değişim gösterdi. Geçtiğimiz hafta Dolar/TL 49,25 TL’den işlem görürken, bugün itibarıyla 49,56 TL seviyesine yükseldi. Bu, bir doları TL’ye çevirdiğimizde 0,31 TL’lik bir artış ve %0,63'lük bir yükseliş anlamına geliyor. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.480 TL, 5.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 247.400 TL olarak hesaplanıyor.

Son yedi gün içinde Dolar/TL’nin hareketliliğine bakacak olursak, 8 Ekim’de 49,25 TL seviyesinden başlayan kur, 16 Ekim itibarıyla 49,56 TL’ye kadar çıkarak 7 günlük süreçte toplamda 0,31 TL artmış ve bu süre zarfındaki toplam değişim %0,63 olarak gerçekleşmiştir.

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,35 TL, direnç seviyesi ise 49,66 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, piyasa oyuncuları için önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.

Güncel Dolar Kuru

17 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 49,48 TL 49,56 TL %0,10





Güncel Döviz Kurları

17 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,64 TL 55,77 TL %0,12 İngiliz Sterlini 66,00 TL 66,15 TL %0,39 İsviçre Frangı 60,05 TL 60,17 TL %0,47 Kanada Doları 35,00 TL 35,06 TL %0,44 Avustralya Doları 34,37 TL 34,44 TL %0,48 Çin Yuanı 7,40 TL 7,41 TL %0,15 Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %0,49 İsveç Kronu 4,99 TL 5,00 TL %0,44





Öne Çıkan Pariteler

17 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1239 %0,17 GBP/USD 1,3327 %0,39 USD/JPY 158,00 %0,01 USD/CHF 0,8238 %-0,36





Grafik, son yedi gün içinde Dolar/TL'nin hareketini görselleştirecektir.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL’nin mevcut seviyeleri, 49,35 TL destek ve 49,66 TL direnç seviyeleri arasında hareket ediyor. Bu noktalar, piyasa katılımcılarına yön bulmada yardımcı olmakta. Küresel piyasa etkileri bekleniyor; bu nedenle gelişmelerin yakın takibi önem arz ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular