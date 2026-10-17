17 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,48 TL, satış fiyatı ise 49,56 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL kuru, günlük %0,10’luk bir değişim gösterdi. Geçtiğimiz hafta Dolar/TL 49,25 TL’den işlem görürken, bugün itibarıyla 49,56 TL seviyesine yükseldi. Bu, bir doları TL’ye çevirdiğimizde 0,31 TL’lik bir artış ve %0,63'lük bir yükseliş anlamına geliyor. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.480 TL, 5.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 247.400 TL olarak hesaplanıyor.
Son yedi gün içinde Dolar/TL’nin hareketliliğine bakacak olursak, 8 Ekim’de 49,25 TL seviyesinden başlayan kur, 16 Ekim itibarıyla 49,56 TL’ye kadar çıkarak 7 günlük süreçte toplamda 0,31 TL artmış ve bu süre zarfındaki toplam değişim %0,63 olarak gerçekleşmiştir.
Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,35 TL, direnç seviyesi ise 49,66 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, piyasa oyuncuları için önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.
17 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,48 TL
|49,56 TL
|%0,10
17 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,64 TL
|55,77 TL
|%0,12
|İngiliz Sterlini
|66,00 TL
|66,15 TL
|%0,39
|İsviçre Frangı
|60,05 TL
|60,17 TL
|%0,47
|Kanada Doları
|35,00 TL
|35,06 TL
|%0,44
|Avustralya Doları
|34,37 TL
|34,44 TL
|%0,48
|Çin Yuanı
|7,40 TL
|7,41 TL
|%0,15
|Rus Rublesi
|0,59 TL
|0,59 TL
|%0,49
|İsveç Kronu
|4,99 TL
|5,00 TL
|%0,44
17 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1239
|%0,17
|GBP/USD
|1,3327
|%0,39
|USD/JPY
|158,00
|%0,01
|USD/CHF
|0,8238
|%-0,36
Grafik, son yedi gün içinde Dolar/TL'nin hareketini görselleştirecektir.
Dolar/TL’nin mevcut seviyeleri, 49,35 TL destek ve 49,66 TL direnç seviyeleri arasında hareket ediyor. Bu noktalar, piyasa katılımcılarına yön bulmada yardımcı olmakta. Küresel piyasa etkileri bekleniyor; bu nedenle gelişmelerin yakın takibi önem arz ediyor.
Serbest piyasadaki güncel 49,48 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.480 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,10 oranında değişim kaydetmiştir.
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