17 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,64 TL, satış kuru ise 55,77 TL olarak belirlendi. Günlük değişim oranı ise %0,12. Euro, 7 gün önce 55,39 TL seviyesindeydi ve son bir hafta içerisindeki artış %0,69 seviyesinde gerçekleşti. Bu bağlamda, 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.640 TL, 5.000 euro ise 278.200 TL tutarında işlem görüyor. 1 euronun TL bazındaki değişimi ise 0,38 TL olarak kaydedildi.
Son günlerde Euro/TL paritesinin seyrini belirleyen faktörler arasında EUR/USD paritesindeki hareketler yer alıyor. Bugün EUR/USD paritesi 1,1239 seviyesinde işlem görmekte ve günlük değişimi %0,17 olarak kaydedilmiştir. Ancak, pariteye dair başka bir piyasa etkeni verilmediği için daha derinlemesine bir analiz sağlamak mümkün değil.
Euro/TL paritesinin 7 günlük performansına baktığımızda, geçtiğimiz hafta şu seviyeler gözlemlendi:
Bu veriler, Euro/TL paritesinin genel olarak yukarı yönlü bir ivme kazandığını gösteriyor. Analizlerimizde gözlemlenen destek seviyesi 55,30 TL iken, direnç noktası 56,01 TL olarak belirlenmiş durumda.
17 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,64 TL
|55,77 TL
|%0,12
17 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,48 TL
|49,56 TL
|%0,10
|İngiliz Sterlini
|66,00 TL
|66,15 TL
|%0,39
|İsviçre Frangı
|60,05 TL
|60,17 TL
|%0,47
|Kanada Doları
|35,00 TL
|35,06 TL
|%0,44
|Avustralya Doları
|34,37 TL
|34,44 TL
|%0,48
|Çin Yuanı
|7,40 TL
|7,41 TL
|%0,15
|Rus Rublesi
|0,59 TL
|0,59 TL
|%0,49
|İsveç Kronu
|4,99 TL
|5,00 TL
|%0,44
17 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1239
|%0,17
|GBP/USD
|1,3327
|%0,39
|USD/JPY
|158,00
|%0,01
|USD/CHF
|0,8238
|%-0,36
Son 7 günlük Euro/TL hareketinin grafiksel temsili, kullanıcıların kur değişimlerini daha iyi değerlendirmelerine olanak tanıyor.
Euro/TL şu anda 55,77 TL seviyesinde işlem görmekte olup, bu seviyenin 55,30 TL'deki destek ile 56,01 TL'deki direnç arasında bir konumlandığı görülmektedir. Bu bağlamda, kullanıcıların söz konusu seviyeleri takip etmeleri önem arz ediyor. EUR/USD'nin durumu da Euro/TL üzerinde dolaylı bir etkiye sahip, ancak herhangi bir dışsal piyasa etkeni mevcut değil.
Serbest piyasa 55,64 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.640 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1239 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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