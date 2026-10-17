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17 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,64 TL, satış kuru ise 55,77 TL olarak belirlendi ve günlük değişim %0,12 seviyesinde kaydedildi. Son bir haftada Euro, 55,39 TL'den 55,77 TL'ye yükselerek %0,69 artış gösterdi.

17 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,64 TL, satış kuru ise 55,77 TL olarak belirlendi. Günlük değişim oranı ise %0,12. Euro, 7 gün önce 55,39 TL seviyesindeydi ve son bir hafta içerisindeki artış %0,69 seviyesinde gerçekleşti. Bu bağlamda, 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.640 TL, 5.000 euro ise 278.200 TL tutarında işlem görüyor. 1 euronun TL bazındaki değişimi ise 0,38 TL olarak kaydedildi.

Son günlerde Euro/TL paritesinin seyrini belirleyen faktörler arasında EUR/USD paritesindeki hareketler yer alıyor. Bugün EUR/USD paritesi 1,1239 seviyesinde işlem görmekte ve günlük değişimi %0,17 olarak kaydedilmiştir. Ancak, pariteye dair başka bir piyasa etkeni verilmediği için daha derinlemesine bir analiz sağlamak mümkün değil.

Euro/TL paritesinin 7 günlük performansına baktığımızda, geçtiğimiz hafta şu seviyeler gözlemlendi:

  • 2026-10-08: 55,39 TL
  • 2026-10-09: 55,30 TL
  • 2026-10-12: 55,06 TL
  • 2026-10-13: 55,34 TL
  • 2026-10-14: 55,16 TL
  • 2026-10-15: 55,64 TL
  • 2026-10-16: 55,77 TL

Bu veriler, Euro/TL paritesinin genel olarak yukarı yönlü bir ivme kazandığını gösteriyor. Analizlerimizde gözlemlenen destek seviyesi 55,30 TL iken, direnç noktası 56,01 TL olarak belirlenmiş durumda.

Güncel Euro Kuru

17 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,64 TL 55,77 TL %0,12


Güncel Döviz Kurları

17 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,48 TL 49,56 TL %0,10
İngiliz Sterlini 66,00 TL 66,15 TL %0,39
İsviçre Frangı 60,05 TL 60,17 TL %0,47
Kanada Doları 35,00 TL 35,06 TL %0,44
Avustralya Doları 34,37 TL 34,44 TL %0,48
Çin Yuanı 7,40 TL 7,41 TL %0,15
Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %0,49
İsveç Kronu 4,99 TL 5,00 TL %0,44


Öne Çıkan Pariteler

17 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1239 %0,17
GBP/USD 1,3327 %0,39
USD/JPY 158,00 %0,01
USD/CHF 0,8238 %-0,36


Son 7 günlük Euro/TL hareketinin grafiksel temsili, kullanıcıların kur değişimlerini daha iyi değerlendirmelerine olanak tanıyor.

17 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL şu anda 55,77 TL seviyesinde işlem görmekte olup, bu seviyenin 55,30 TL'deki destek ile 56,01 TL'deki direnç arasında bir konumlandığı görülmektedir. Bu bağlamda, kullanıcıların söz konusu seviyeleri takip etmeleri önem arz ediyor. EUR/USD'nin durumu da Euro/TL üzerinde dolaylı bir etkiye sahip, ancak herhangi bir dışsal piyasa etkeni mevcut değil.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,64 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.640 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1239 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

17 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 2

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